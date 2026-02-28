El exbeisbolista Dan Serafini recibió doble cadena perpetua por asesinar a su suegro en California

Dan Serafini es condenado a cadena perpetua por asesinar a su suegro en California en un caso ligado a una fortuna de USD 23 millones. (Reuters)

El exbeisbolista de las Grandes Ligas Dan Serafini fue condenado a cadena perpetua tras ser hallado culpable de asesinar a su suegro y atacar a su suegra en su vivienda de California el 5 de junio de 2021. El fallo, dictado el viernes, impuso dos sentencias de por vida por estos crímenes, que según la fiscalía formaron parte de un complot para heredar una fortuna familiar, informó Los Angeles Times.

La condena marcó el desenlace de un caso que expuso los conflictos personales y financieros del exdeportista. De acuerdo con la revista People, los fiscales argumentaron que Serafini planeó el ataque motivado por un préstamo de USD 1,3 millones relacionado con el negocio de un rancho de su esposa y al posible acceso a un patrimonio estimado en USD 23 millones en caso de fallecimiento de sus suegros.

Este dato económico distinguió el proceso judicial iniciado en 2023 del resto de crímenes familiares precedentes en California.

La hija de las víctimas, Adrienne Spohr, calificó a Serafini como “un monstruo que no conoce límites morales” durante la audiencia de sentencia, según recogió la cadena local KCRA. Además, detalló que el ataque devastó su vida y la de su familia, señalando que fue ejecutado mientras los suegros del exbeisbolista se encontraban fuera de casa, sin poder anticipar el peligro.

Spohr subrayó: “él pensaba que se saldría con la suya y cobraría la herencia junto a mi madre mientras ella agonizaba”. Los fiscales expusieron que Serafini se escondió durante tres horas con un arma calibre .22 y disparó directamente a la cabeza de ambos en cuanto regresaron de un paseo en barco.

El asesinato y el vínculo con la fortuna familiar

La investigación estableció que Wendy Wood, la suegra del exjugador, sobrevivió al disparo, pero murió por suicidio en 2022 debido al trauma y la depresión consecuentes al ataque, según informó Los Angeles Times. El préstamo millonario y la presión económica derivada de la administración del rancho familiar situaron la causa profunda del crimen en el terreno de las disputas sucesorias y las dificultades económicas.

La fiscalía planteó la conexión directa entre el deseo de acceder a USD 23 millones de herencia y el doble ataque, dotando al caso de una dimensión financiera excepcional dentro del contexto de crímenes domésticos en la región.

El exlanzador de Grandes Ligas planificó el ataque motivado por problemas económicos y un préstamo de USD 1,3 millones para el negocio del rancho familiar. (Reuters)

En la secuencia del proceso legal, la niñera Samantha Scott —señalada como amante de Serafini— fue arrestada junto al exjugador en 2023 y en febrero de 2025 se declaró culpable de un cargo como cómplice, informó la revista People. Serafini recibió, además de las dos penas de cadena perpetua por asesinato y tentativa de asesinato, una condena adicional de hasta 25 años por allanamiento, todas a cumplir en forma consecutiva.

Juicio, testimonios y antecedentes judiciales del exdeportista

Durante el juicio que se extendió seis semanas, Serafini negó ser autor del crimen. Desde el banquillo, el exlanzador sostuvo ante el tribunal: “La justicia es frágil. Soy solo un hombre. Estoy lejos de ser perfecto, pero no soy un asesino”, recogió la cadena local KCRA.

Su exesposa no acudió a la audiencia pero solicitó clemencia al juez.

El juicio de Dan Serafini, que duró seis semanas, incluyó la negación de culpabilidad del exdeportista y peticiones de clemencia por parte de su exesposa. (Reuters)

Un bloque central del caso respondió al estándar de condena en crímenes patrimoniales: la sucesión hereditaria, la presión de deudas anteriores y la participación de terceros en el ataque. El doble crimen se convirtió en uno de los procesos judiciales más mediáticos de 2024 según The New York Post, alineando la atención pública con la evolución de otros delitos de alto perfil en California durante la última década.

El historial profesional de Serafini incluyó selecciones destacadas en el draft de 1992 y una carrera deportiva de 22 años, truncada en 2007 cuando fue suspendido 50 partidos por uso de sustancias prohibidas. En un episodio de Bar Rescue grabado en 2013 —programa conocido por ayudar a exdeportistas y empresarios en crisis a reflotar bares— después de abrir un bar en Nevada, Serafini reconoció haber perdido USD 14 millones entre inversiones fallidas y un acuerdo de divorcio.