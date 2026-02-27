Estados Unidos

La Línea A del Metro de Los Ángeles se convierte en la más extensa del mundo

Tras su reciente ampliación, alcanza los 78 kilómetros y supera a la red belga, marcando un hito en el transporte ferroviario y anticipando nuevas expansiones para los próximos años

La Línea A del Metro
La Línea A del Metro de Los Ángeles alcanza las 48,5 millas y se convierte en la línea de tren ligero más larga del mundo tras su extensión en 2023 (IG: @metrolosangeles)

La Línea A del Metro de Los Ángeles se consagró en 2023 como la línea de tren ligero más extensa del mundo al alcanzar las 48,5 millas (78 km) tras su última ampliación. Este avance, realizado con una inversión de USD 1.500 millones, anticipa un crecimiento aún mayor: para 2031, la red sumará dos nuevas estaciones en Claremont y Montclair, de acuerdo con la agencia pública responsable de la expansión de la red, proyectando una extensión total de 58 millas (93 km).

Desde su puesta en marcha en 1990, la actual Línea A (antes denominada Línea Azul) ha jugado un papel central en el transporte ferroviario de Los Ángeles.

El desarrollo de la línea está marcado por integraciones y ampliaciones paulatinas: en 2014, la apertura de un túnel en el centro de la ciudad permitió fusionar el corredor original con el tramo Union Station–Pasadena–Azusa, que funcionaba bajo el nombre de Línea L.

Esta integración se formalizó en 2023, cuando los servicios se unificaron y superaron al Coast Tram de Bélgica, que hasta entonces tenía el récord con 42 millas, convirtiendo a la Línea A en el trayecto de tren ligero más largo del mundo.

La estrategia de expansión responde a una política de movilidad regional orientada a conectar zonas periféricas y aliviar la congestión vehicular. La más reciente inversión habilitó cuatro nuevas estaciones, extendiendo la red hacia el noreste y mejorando la cobertura de sectores metropolitanos tradicionalmente apartados del sistema ferroviario. La Línea A pasa a ser pieza clave de la red de transporte en el área de Los Ángeles.

La ampliación de la Línea
La ampliación de la Línea A incluyó una inversión de USD 1.500 millones para mejorar el transporte público en Los Ángeles y zonas periféricas (X: @IWillRide)

Actualmente, los usuarios cuentan con una ampliación de 14,6 km (9 mi), inaugurada en el último año, que suma las estaciones Glendora, San Dimas, La Verne/Fairplex y Pomona Norte.

Esta expansión incrementa la cobertura geográfica y acerca el tren ligero a puntos fundamentales como Raging Waters, Glendora Village, la Universidad de La Verne y el recinto ferial del condado de Los Ángeles, así como el Distrito de las Artes de Pomona. La extensión al este, comenzada en 2016 con 11,5 millas (18,5 km) hasta Azusa, se finalizó con 9,1 millas (14,6 km) adicionales hasta Pomona North. Con ello, el corredor unificado alcanza 48,5 millas (78 km), absorbiendo una parte relevante de los desplazamientos diarios en el área metropolitana.

El impacto de la expansión: nuevas estaciones y acceso estratégico

Con la apertura de las estaciones adicionales, la Línea A posibilita la conexión de áreas residenciales, polos universitarios y circuitos recreativos. Más de USD 1.500 millones se destinaron a la construcción y equipamiento del tramo más reciente, una cifra asentada por la agencia pública responsable de la expansión de la red, que permite optimizar el intercambio modal y fortalecer el acceso a servicios urbanos en toda la región.

Entre los principales beneficiarios de la ampliación se encuentran los habitantes del corredor oriental, quienes ahora disponen de acceso directo a centros educativos como la Universidad de La Verne así como a espacios culturales y de entretenimiento, lo cual promueve el desarrollo local y la interacción comunitaria en una de las zonas más densamente pobladas de California.

La cobertura ampliada también responde a la demanda creciente de un transporte público eficiente. Según estimaciones de la Autoridad de Construcción de la Extensión Foothill de la Línea Dorada del Metro, el flujo de pasajeros en el nuevo tramo superará los 8 millones anuales, consolidando al tren ligero como una de las opciones principales para los viajes urbanos en el Valle de San Gabriel y sectores vecinos.

El programa Foothill Gold Line: desafíos técnicos y financiación

El programa Foothill Gold Line
El programa Foothill Gold Line impulsa la ampliación hacia el este, con el segmento Pomona–Claremont previsto para iniciar obras en 2027 y abrir en 2031 (X: @IWillRide)

La etapa más reciente de la expansión está enmarcada en el programa Foothill Gold Line, a cargo de la Autoridad de Construcción de la Extensión Foothill de la Línea Dorada del Metro. El plan prevé agregar 5,1 km más en dirección este para extender la red entre Pomona, Claremont y Montclair, mejorando la conectividad en el límite oriental del condado.

De acuerdo con la planificación de la propia Autoridad, el segmento Pomona–Claremont será desarrollado como un proyecto aparte del tramo Claremont–Montclair. Esta distinción responde a la necesidad de diversificar las fuentes de financiamiento y de cumplir requerimientos técnicos particulares.

Se estima que la contratación del equipo de diseño e ingeniería para el primer segmento concluirá en los próximos meses, y que las obras iniciarán en 2027 para habilitarse al público en 2031, siempre según la agencia pública responsable.

En tanto, la ampliación hasta Montclair queda sujeta a la obtención de fondos del condado de San Bernardino. Actualmente, ese tramo permanece en fase de anteproyecto, sin una fecha de ejecución definida, escenario que refleja los desafíos presupuestarios y de coordinación institucional que suelen enfrentar las grandes obras de infraestructura en Estados Unidos.

