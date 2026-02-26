Adicciones, conflictos familiares y violencia: las razones detrás de la desaparición de Michele Hundley Smith durante 24 años en Carolina del Norte

Amanda Hundley aporta detalles sobre el entorno familiar previo a la desaparición de su madre

Una mujer de Carolina del Norte desaparecida durante 24 años fue localizada con vida en Carolina del Norte, donde residía desde 2001 tras abandonar a su familia por conflictos domésticos, tales como abuso de alcohol, infidelidades y discusiones frecuentes. Según reveló su hija, Amanda Hundley, la desaparición de Michele Hundley Smith estuvo precedida por una etapa marcada por dichas tensiones familiares.

La noticia, informada por el portal estadounidense Fox News Digital, puso fin la semana pasada a uno de los casos sin resolver más antiguos de la región. La mujer, ahora de 62 años, fue identificada por las autoridades el 20 de febrero gracias a nueva información incorporada a la investigación, reactivando un caso que había estado sin avances sustanciales desde diciembre de 2001.

De acuerdo con la oficina del sheriff del condado de Rockingham, Smith explicó a la policía que abandonó voluntariamente su hogar y confirmó que se encuentra a salvo en su localización actual.

Los meses previos a la desaparición: razones detrás de un entorno insostenible

En los días anteriores al 9 de diciembre de 2001, Smith acababa de perder su trabajo en una clínica veterinaria tras ser despedida por consumir alcohol en horas laborales, según relató su hija Amanda Hundley en el podcast estadounidense The Vanished Podcast. La adolescente era la única que tenía pleno conocimiento de la magnitud de la adicción de su madre antes de su partida.

Hundley recordó: “Mi papá no soportaba que mi mamá ocultara su consumo de alcohol. Yo lo sabía, y sentía la obligación de no decir nada”.

Luego de la desaparición, el padre de Amanda descubrió el alcance del problema al encontrar una caseta llena de botellas vacías de ron. La hija relató: “Teníamos un pequeño edificio rojo afuera, y estaba lleno de botellas de ron, vacías, las que ya había bebido”.

La familia Hundley Smith vivió años de incertidumbre hasta la localización de Michele

Esta situación era desconocida para el resto de la familia hasta entonces. La relación entre Michele Hundley Smith y su esposo estaba ya profundamente deteriorada.

Según Amanda Hundley, ambos cónyuges mantuvieron relaciones extramatrimoniales. Las discusiones, además de frecuentes, llegaron a escalar hasta episodios de agresión física en diferentes ocasiones.

Una desaparición rodeada de especulaciones y silencio

El día en que se perdió el contacto, Smith avisó que saldría a comprar regalos navideños en la localidad vecina de Martinsville, Virginia. Nunca regresó y, desde entonces, la comunidad manejó teorías diversas acerca de su destino.

Durante años, Amanda Hundley creyó que su madre había elegido marcharse por voluntad propia.

En el tiempo previo a la desaparición, la distancia entre los padres de Amanda se profundizó hasta el punto de que ya no compartían habitación. Según el testimonio, Michele frecuentemente dormía en una silla del salón mientras su esposo ocupaba el dormitorio.

El sheriff Sam Page confirmó a Fox News Digital que no existen registros formales de denuncias por violencia doméstica entre la pareja, lo que no impidió que se formularan numerosas acusaciones en la esfera pública y privada.

“Si ella quiso dejar a mi papá, eso es una cosa, pero dejarme a mí y a mi familia, eso no lo concibo”, expresó Amanda en el podcast, reflejando la confusión que dominó entre los suyos tras la desaparición.

Reconstrucción del caso: testigos, contexto y consecuencias

La rápida circulación de un cartel de persona desaparecida al momento de la huida no condujo a resultados concretos durante más de dos décadas. En esos 24 años, la familia Hundley Smith se enfrentó tanto al vacío de información como a la presión social sobre los motivos y responsabilidades de la desaparición.

El propio padre de Amanda enfrentó sospechas y señalamientos continuos acerca de su posible implicación, según escribió ella en un extenso mensaje en Facebook publicado el 22 de febrero.

Después del reencuentro, Amanda Hundley pidió respeto para el proceso familiar:

“Mi papá ha enfrentado muchas acusaciones desde aquel entonces... Incluso antes de que existieran las redes sociales, ya en un pueblo pequeño circulaban rumores de gente que decía saber que él estaba implicado... Pero no fue así. Nunca lo pensé y quiero que quede claro: Aunque su matrimonio tuvo problemas como tantos otros, mi madre no se fue solo por eso. Recuerden que mi padre ha sido declarado inocente”.

El sheriff Sam Page explicó a Fox News Digital que, tras la localización de Smith, conversó con la oficina del fiscal de distrito, la cual determinó que no se presentarán cargos. Declaró: “Ella transmitió que se había ido por voluntad propia. Hizo referencia a algunos problemas domésticos. Cuando tomamos contacto, estaba a salvo”.

La vida tras la desaparición y el pedido de privacidad

Michele Hundley Smith fue hallada establecida en una nueva residencia en Carolina del Norte, llevando una vida independiente sin contacto con sus parientes. La repercusión pública del caso ha forzado a su hija a solicitar mesura y respeto hacia el proceso familiar, al tiempo que subrayó la inocencia del padre y el derecho de la familia a atravesar el proceso fuera del escrutinio ajeno.

“Aquí han sido dos días de emociones intensas para mi familia. Pidan lo que quieran, pero por favor, no lo expongan para que mi familia lo vea. Respeten nuestro momento, porque estamos sufriendo y atravesando mucho”.

El último hecho confirmado por el sheriff y la familia es la localización de Michele Hundley Smith estable y en buen estado en Carolina del Norte, sin contacto familiar.