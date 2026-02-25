Estados Unidos

Un hombre de Los Ángeles es sentenciado por suministrar alcohol a un halcón protegido

Un joven del sur de California fue condenado a prisión, trabajo comunitario y restricciones legales después de que un video viralizado expusiera el maltrato de un ave silvestre protegida, lo que llevó a una investigación y posterior intervención de las autoridades estatales

Un residente de Los Ángeles
Un residente de Los Ángeles fue procesado por maltrato animal tras divulgar imágenes en las que interactúa con un ave protegida (California Department of Fish and Wildlife)

Un hombre de Los Ángeles, identificado como Cesar Gustavo Diaz, recibió una sentencia de 45 días de prisión en el condado, 12 meses de libertad condicional y 20 días de trabajo comunitario, tras admitir haber suministrado una bebida alcohólica a un halcón protegido en 2025.

Además de esta condena penal, el tribunal le impuso una multa de USD 220, lo obligó a completar un programa de 24 sesiones de consejería sobre crueldad animal y le prohibió poseer animales durante cinco años y armas de fuego por diez años.

Así lo informaron la Corte Superior del Condado de Los Ángeles y el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, citados por la cadena estadounidense CBS News.

El acusado recibió una condena
El acusado recibió una condena que incluye prisión, libertad condicional, trabajo comunitario y la prohibición de poseer animales y armas de fuego (California Department of Fish and Wildlife)

El video con el halcón de Cooper y el origen de la investigación

La causa se originó cuando Diaz, de 25 años, capturó un ejemplar juvenil de halcón de Cooper en el parque Amelia Mayberry, ubicado en South Whittier, a unos 26 kilómetros al sureste del centro de la ciudad, el 15 de junio de 2025.

Poco después, se difundió un video en redes sociales que muestra cómo vertía una bebida alcohólica —identificada visualmente como un cóctel BuzzBallz por su envase esférico verde— directamente en la boca del ave, según consignó la cadena estadounidense NBC News.

La publicación del video generó una reacción inmediata entre los residentes y activó la intervención del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California. La unidad de Operaciones Especiales llevó adelante la investigación, recibiendo denuncias de ciudadanos preocupados.

En total, se efectuaron cinco registros judiciales autorizados y la pesquisa contó con el apoyo del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles y la unidad Operation Safe Streets, tal como detallaron las autoridades al medio NBC News.

Cuando los agentes se dispusieron a proceder al arresto, Diaz se hallaba ya bajo custodia por causas distintas, detalló el Departamento de Pesca y Vida Silvestre. Durante los interrogatorios, manifestó haber liberado posteriormente al halcón de Cooper, sin que los informes aporten detalles adicionales sobre el destino o el estado del animal.

La publicación de un video
La publicación de un video en redes sociales mostrando el suministro de alcohol a un halcón juvenil desencadenó la intervención de las autoridades ambientales (California Department of Fish and Wildlife)

Condenas, consecuencias legales y antecedentes

El fallo condenatorio se dictó el jueves siguiente a la presentación de los cargos, tras la declaración de “no disputa” ante la acusación menor de crueldad hacia los animales, según los registros judiciales examinados por NBC News. Un segundo cargo por captura o posesión ilegal de animales silvestres fue desestimado.

Díaz recibió crédito por el tiempo ya cumplido en prisión —con un saldo de 44 de los 45 días descontados, en parte por buena conducta—, según confirmó la Corte Superior del Condado de Los Ángeles y el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California a CBS News.

Las leyes que protegen al halcón de Cooper tienen fundamento tanto en la normativa estatal de California como en la legislación federal. La protección federal se estableció en 1918 y fue reforzada en 1998. Ambas prohíben la captura, posesión, comercialización y cualquier acto que cause daño a ejemplares de esta especie, detalló la agencia consultada por NBC News.

El halcón de Cooper, un ave rapaz que puede alcanzar hasta 38 centímetros de longitud, se alimenta de pequeños mamíferos y, en ocasiones, peces, y contribuye al equilibrio ecológico en los ecosistemas urbanos del estado.

