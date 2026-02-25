Estados Unidos

La NASA pospone el lanzamiento de Artemis II por fallas técnicas

La agencia espacial estadounidense determinó que el cohete SLS debe volver al hangar del Centro Espacial Kennedy en Florida, donde será sometido a reparaciones y revisiones, lo que aplaza la misión lunar al menos un mes

El cohete del programa Artemis
El cohete del programa Artemis II, el Space Launch System (SLS), se alza en la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy, preparándose para la próxima misión lunar tripulada. (Reuters)

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, decidió trasladar el cohete Space Launch System (SLS) de 322 pies de altura (aproximadamente 98 metros) de regreso a su hangar en el Centro Espacial Kennedy en Florida para realizar reparaciones. Esta medida posterga por lo menos un mes el lanzamiento de la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna dentro del programa Artemis.

El proceso para regresar el cohete a las instalaciones de ensamblaje puede extenderse hasta 12 horas, lo que representa un desafío logístico por el tamaño y el peso del vehículo, que alcanza 5.000 toneladas.

El hallazgo de un bloqueo en el sistema de helio retrasa Artemis II

La decisión de volver a guardar el SLS en el hangar se tomó tras el descubrimiento de un bloqueo en el flujo de helio hacia una parte de la etapa superior del propulsor. Ingenieros detectaron el inconveniente la noche del 19 de febrero tras realizar con éxito una prueba de carga de combustible, conocida como ensayo general húmedo, en la que el cohete fue cargado con más de 700.000 galones (aproximadamente 2.650.000 litros) de propelentes criogénicos y se recrearon prácticamente todos los pasos previos al lanzamiento.

Según informó la cadena estadounidense NBC News, este es el segundo intento de completar todas las fases del procedimiento.

La anomalía relacionada con el helio requiere una investigación y reparación adicional, lo que imposibilita concretar el lanzamiento en la fecha originalmente prevista. Así lo comunicó la NASA tras evaluar los resultados del ensayo.

El director de la agencia Jared Isaacman expresó en la red X: “Sé que la gente está decepcionada por este desarrollo. El equipo de la NASA es quien más lo siente”.

Un traslado desafiante: dimensiones y logística del cohete SLS

El regreso del cohete al hangar implica un traslado que puede demandar hasta 12 horas debido a sus dimensiones y peso. El operativo comienza a las 9:00 de la mañana, hora del este, y se realiza sobre una plataforma móvil —el crawler-transporter— que avanza a poco más de 1,6 kilómetros por hora a lo largo de una distancia de seis kilómetros desde la plataforma de lanzamiento hasta el edificio de ensamblaje conocido como Vehicle Assembly Building.

El cohete, junto con la cápsula Orion en la cúspide, será movido íntegramente en este recorrido.

La estructura será sometida a nuevas intervenciones técnicas. La NASA indicó que se instalarán plataformas de acceso en el hangar para que los ingenieros puedan alcanzar el área donde se reportó el problema del helio. También se revisarán y reemplazarán baterías tanto en la etapa superior del cohete como en el sistema de seguridad denominado flight termination system, que podría destruir la nave en caso de una anomalía crítica durante el lanzamiento.

Calendario revisado y antecedentes de demoras

El bloqueo en el flujo de helio fue identificado apenas un día después de que la NASA anunciara el 6 de marzo como fecha objetivo para el lanzamiento de la misión Artemis II, que llevará a cuatro astronautas —Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA y Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense— en un vuelo de diez días alrededor de la Luna. Esta misión marcará la primera vez que el SLS y la cápsula Orion transporten tripulantes en el marco del programa Artemis.

El cohete Space Launch System
El cohete Space Launch System (SLS) de la misión Artemis II se encuentra iluminado en la plataforma de lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy, Florida, contra un cielo crepuscular. (Reuters)

Ahora, los astronautas deberán aguardar al menos hasta abril para embarcarse en la travesía lunar. La NASA detalló que el próximo período de lanzamiento viable se extiende del 1 al 6 de abril, con una opción adicional el 30 de abril, aunque el calendario definitivo dependerá del curso de la reparación actual.

El ensayo general húmedo realizado en febrero no es el primero ni el único infortunio técnico. Un ensayo anterior, el 2 de febrero, terminó abruptamente cuando se detectó una fuga de hidrógeno cerca de la parte trasera del cohete.

Este inconveniente obligó a la NASA a cancelar todos los posibles lanzamientos previstos para ese mes. Casos similares ocurrieron durante el desarrollo de Artemis I en 2022, que permaneció en tierra durante seis meses debido a múltiples fugas de hidrógeno detectadas en sus propias pruebas de carga.

Artemis II: la primera misión tripulada del cohete SLS y la cápsula Orion

La importancia de Artemis II radica en que representa el debut tripulado del sistema combinado SLS-Orion, considerado el pilar tecnológico para los futuros viajes sostenidos a la Luna y, posteriormente, a Marte. La misión no prevé alunizaje, pero validará todos los sistemas implicados en una operación tripulada y de larga duración.

El historial reciente de la NASA indica que los desafíos logísticos y técnicos en la última etapa de preparación, especialmente en los sistemas criogénicos y de seguridad, continúan condicionando los plazos del programa lunar de Estados Unidos.

La propia agencia admite que las tareas futuras dependerán del éxito en solventar el bloqueo de helio y de la revisión integral del sistema tras las pruebas en curso, según la cadena estadounidense NBC News.

