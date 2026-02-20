La NASA superó una prueba decisiva y la vuelta del hombre a la Luna sería a principios de marzo

La NASA completó el ensayo general de Artemis II en Florida, un paso esencial para el regreso de astronautas a la órbita lunar tras cinco décadas (REUTERS/Steve Nesius)

El regreso de astronautas al entorno de la Luna dejó de ser una promesa lejana y pasó a ser un objetivo inmediato. La NASA completó con éxito el ensayo general más importante de la misión Artemis II que orbitará la Luna con cuatro astronautas a bordo, una prueba integral del cohete y todos los sistemas de lanzamiento.

Este logro abrió la puerta a un despegue en los próximos días y marcó el mayor avance hacia el retorno humano al espacio profundo en más de medio siglo.

La misión llevará a cuatro astronautas a rodear la Luna y regresar a la Tierra en un viaje de 10 días.

El ensayo exitoso confirmó que los sistemas funcionaron dentro de los márgenes previstos y permitió que la tripulación iniciara la cuarentena obligatoria antes del lanzamiento.

Este paso representó el último gran examen antes de autorizar el vuelo real. La misión se convirtió así en el puente entre los ensayos y la exploración humana efectiva.

El sistema SLS abasteció 2,76 millones de litros de hidrógeno y oxígeno líquido, logrando mantener las fugas bajo los límites de seguridad

El momento decisivo ocurrió en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, donde el enorme cohete Space Launch System (SLS) permaneció en la plataforma mientras los equipos ejecutaron el llamado ensayo general húmedo.

Esta prueba simuló cada etapa previa al lanzamiento real, desde la carga de combustible hasta los segundos finales de la cuenta regresiva. El objetivo consistió en reproducir con exactitud cada procedimiento técnico y verificar que todo respondiera según lo previsto.

Así, los expertos de la NASA comprobaron que el cohete y la cápsula Orion podían soportar el complejo procedimiento de abastecimiento del propelente criogénico. Este combustible, compuesto por hidrógeno líquido y oxígeno líquido a temperaturas extremas, presentó desafíos técnicos importantes en el pasado.

Su manipulación exige precisión absoluta, ya que cualquier variación puede provocar fallas críticas, como las numerosas fugas presentadas a principios de este mes. El ensayo permitió validar el comportamiento del sistema bajo esas condiciones extremas.

La nave Orion llevará a cuatro astronautas durante diez días alrededor de la Luna, marcando un hito desde el final de las misiones Apolo en 1972 (NASA)

Durante la prueba, los equipos cargaron cerca de 2,6 millones de litros de propelente superfrío en las dos etapas del cohete. Esta operación representó uno de los momentos más delicados de toda la secuencia, debido a los antecedentes de fugas detectadas anteriormente. Las pruebas previas obligaron a interrumpir el procedimiento y a rediseñar componentes clave. El nuevo intento permitió confirmar que las mejoras técnicas funcionaron de forma correcta.

Los ingenieros reemplazaron dos sellos defectuosos en la interfaz que conecta las líneas de combustible con el cohete, una zona crítica para la seguridad. El resultado confirmó que la solución funcionó como se esperaba y evitó filtraciones peligrosas.

Según explicó la agencia espacial de EEUU, las concentraciones de futas se mantuvieron dentro de niveles seguros, “lo que dio confianza a los ingenieros en los nuevos sellos instalados en la interfaz que dirige el combustible al cohete”. Este resultado permitió continuar el ensayo sin interrupciones mayores.

Artemis II será la primera misión tripulada más allá de la órbita baja terrestre desde hace más de cincuenta años, con tecnología de última generación ( REUTERS/Steve Nesius)

El ensayo avanzó hasta los últimos segundos de la cuenta regresiva, cuando el sistema se detuvo de forma deliberada. Ese punto marcó el final planificado de la simulación y permitió validar el comportamiento de todos los sistemas.

Durante ese tramo final, la secuencia automática puso a prueba la capacidad del vehículo para actuar como si el lanzamiento fuera real. Cada etapa permitió confirmar que los sistemas respondieron con precisión.

La agencia describió ese momento clave con precisión técnica: “Durante el conteo terminal, los sistemas automatizados toman el control de las operaciones de cuenta regresiva, se realizan los controles finales de las computadoras de vuelo, los sistemas de purga del motor y el equipo de soporte en tierra, y el cohete pasa a energía interna y la cuenta regresiva continúa hacia el arranque simulado del motor”. Este proceso representa la fase más crítica antes del encendido real. Su éxito confirmó la preparación del sistema completo.

Una misión histórica que prepara el regreso humano al espacio profundo

La NASA implementó una cuarentena de catorce días para la tripulación, que busca minimizar riesgos sanitarios antes del despegue programado en marzo (Portada TIME)

La importancia de Artemis II supera el éxito técnico del ensayo, ya que marcará el primer vuelo tripulado más allá de la órbita terrestre baja desde el final del programa Apolo en 1972. Este dato la convierte en un punto de inflexión en la historia de la exploración espacial. Durante décadas, los vuelos tripulados permanecieron limitados a la órbita terrestre. Artemis II cambiará esa realidad.

La tripulación incluye a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen, representante de la Agencia Espacial Canadiense. Esta misión también simboliza la cooperación internacional en la exploración espacial. La participación de distintos países refuerza el carácter global del proyecto.

Su viaje seguirá un perfil cuidadosamente diseñado que incluye varias fases técnicas. Primero, el cohete impulsará la nave hacia la órbita terrestre, donde completará maniobras iniciales. Luego, el sistema encenderá sus motores para dirigir la cápsula hacia la Luna. Este trayecto permitirá probar la nave en condiciones reales.

La cápsula Orion será la misma que se utilizó en la misión Artemis I en 2022

Tras cuatro días de travesía, la nave rodeará el satélite natural sin aterrizar en su superficie. La tripulación probará sistemas de navegación, control manual y comunicaciones en condiciones reales de espacio profundo. Estas pruebas permitirán validar la capacidad operativa de la nave. El regreso completará un recorrido total de 10 días.

Los astronautas asumirán un papel activo durante el vuelo y tomarán el control manual de la nave en distintos momentos. Esta tarea permitirá comprobar la capacidad humana para intervenir en caso de emergencia. La intervención directa constituye una diferencia clave respecto a misiones no tripuladas. Este factor resulta esencial para futuras misiones.

La misión anterior, Artemis I, utilizó la misma nave pero sin tripulación, lo que permitió validar los sistemas básicos. Ese vuelo confirmó que el vehículo podía viajar hasta la Luna y regresar. Artemis II agregará el componente humano, lo que representa un desafío mucho mayor. Esta etapa resulta esencial antes de intentar aterrizajes.

Problemas superados y lecciones aprendidas

Cómo será el viaje de 10 días de la misión Artemis II (NASA)

El camino hacia este punto incluyó obstáculos técnicos importantes que pusieron a prueba al equipo. El primer intento del ensayo general terminó con una fuga de hidrógeno que obligó a suspender el procedimiento. Esta falla representó un desafío técnico significativo. El equipo necesitó identificar el origen exacto del problema.

La fuente del problema se ubicó en el mástil de servicio, una estructura que conecta el cohete con la plataforma. Esta zona cumple una función clave durante el abastecimiento. Los ingenieros analizaron el defecto y reemplazaron componentes críticos. El segundo ensayo confirmó que la solución resultó efectiva.

No todo transcurrió sin incidentes durante la prueba definitiva, ya que el equipo perdió temporalmente las comunicaciones terrestres. El personal recurrió a sistemas de respaldo para mantener la seguridad. Los ingenieros aislaron el equipo defectuoso y restauraron la conexión. Esta respuesta permitió continuar el ensayo.

El ensayo general incluyó la simulación completa de procedimientos de lanzamiento, desde la carga de combustible hasta el cierre de la escotilla de Orion ( REUTERS/Steve Nesius)

El sistema también registró una anomalía eléctrica menor durante la cuenta regresiva, aunque no representó un riesgo crítico. Ninguno de estos eventos impidió completar los objetivos principales. El ensayo cumplió su propósito y permitió validar el sistema. Este resultado marcó un paso decisivo.

El éxito del ensayo evitó la necesidad de desmontar el cohete para nuevas pruebas, un proceso complejo que hubiera provocado meses de retraso. Esta diferencia resultó fundamental para el calendario de la misión. El equipo pudo mantener el cronograma previsto. El proyecto avanzó sin demoras significativas.

El paso previo al lanzamiento definitivo

Ingenieros solucionaron una fuga de hidrógeno reemplazando sellos en el mástil de servicio de cola, mejorando la seguridad respecto a misiones previas (REUTERS/Steve Nesius)

Tras completar el ensayo, la tripulación inició una cuarentena preventiva de dos semanas como parte del protocolo habitual. Este procedimiento reduce el riesgo de enfermedades antes del vuelo. La medida busca garantizar la seguridad de la misión. La salud de la tripulación resulta una prioridad.

El lanzamiento podrá ocurrir dentro de las próximas ventanas disponibles, con fechas posibles en marzo. La decisión final dependerá del análisis completo de los datos recogidos durante la prueba. Los ingenieros evaluarán cada detalle. Esta revisión permitirá confirmar la preparación total.

El ensayo también validó la integración entre el cohete, la nave y los sistemas terrestres. Esta coordinación resulta esencial para el éxito de cualquier misión espacial. Cada componente debe funcionar como parte de un único sistema. La prueba confirmó ese principio.

El inicio de una nueva era de exploración

Artemis II busca consolidar una presencia sostenible en la Luna, realizando pruebas cruciales para habilitar el futuro alunizaje de astronautas (NASA)

El éxito de esta prueba representa mucho más que una verificación técnica y marca el comienzo de una nueva fase en la exploración humana del espacio. El programa Artemis tiene como objetivo establecer una presencia humana sostenida en el entorno lunar. Este plan incluye múltiples misiones futuras. La estrategia apunta a largo plazo.

Este objetivo incluye futuras misiones que aterrizarán astronautas en la superficie y permitirán el desarrollo de nuevas tecnologías. La Luna funcionará como campo de pruebas. Estas experiencias servirán como preparación para destinos más lejanos. Marte aparece como el objetivo final.

Artemis II ocupará un lugar central en ese proceso, ya que su éxito demostrará que los sistemas funcionan con tripulación. También confirmará que los humanos pueden regresar al espacio profundo de forma segura. Este paso representa un cambio histórico. La exploración entrará en una nueva etapa.

El objetivo de la misión es establecer una presencia humana sostenible en la Luna (Imagen/NASA)

El logro actual representa el resultado de años de desarrollo, pruebas y correcciones técnicas que permitieron perfeccionar el sistema.

Cada ensayo permitió identificar fallas y mejorar el diseño. El ensayo reciente ofreció la prueba más convincente hasta ahora. El camino hacia el lanzamiento quedó abierto.

La cuenta regresiva hacia el lanzamiento real ya comenzó y la humanidad se acerca otra vez a la Luna. Esta vez, el objetivo no consiste solo en visitarla, sino en establecer una presencia sostenida. El ensayo exitoso de Artemis II fue el paso que transformó esa ambición en una realidad concreta.