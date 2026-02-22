Estados Unidos

La nueva temporada de siembra en Texas impulsa la elección de tomates poco convencionales

Un mayor interés por la diversidad en color, forma y sabor motiva a los jardineros a explorar alternativas al tradicional tomate rojo, transformando los huertos y ampliando las posibilidades culinarias con variedades inusuales y originales

El tomate Black Beauty impresiona
El tomate Black Beauty impresiona por su piel oscura y su pulpa carnosa, aportando antioxidantes y un sabor profundo a cualquier plato (AP)

La próxima temporada de siembra en Texas invita a reconsiderar los hábitos tradicionales al cultivar tomates, apostando por variedades poco convencionales que ofrecen combinaciones originales para quienes buscan nuevas propuestas en el jardín y la cocina.

Los tomates poco comunes pueden brindar aspectos visuales llamativos y perfiles de sabor que superan lo esperado de este clásico del verano. Aunque el paladar popular suele asociarse al rojo intenso de Beefsteak, Porterhouse, Brandywine, Big Zac y Big Boy, el abanico de posibilidades es mucho más amplio.

Jessica Damiano, colaboradora en The Dallas Morning News, recuerda el impacto de probar por primera vez un tomate de tonalidades grises y marrones: su apariencia poco habitual se compensaba con una dulzura terrosa y matices ahumados.

Si bien la planta —de hasta dos metros y medio de altura— no igualó la producción de otras variedades, el sabor dejó una impresión duradera.

Entre los ejemplos notables está el tomate de Crimea, una variedad histórica que llegó a la jardinería doméstica de Norteamérica en la década de 1990. Aunque su color rojizo-gris puede no parecer tentador a simple vista, el medio asegura que quienes se guían por el olfato y no por el aspecto terminan por valorar su combinación de dulzura, acidez y un deje salado especialmente intenso al madurar por completo en la planta.

Los tomates rojos clásicos continúan
Los tomates rojos clásicos continúan definiendo la esencia del verano con su color vibrante y sabor equilibrado (REUTERS/Edgar Chavez)

Los tomates más exóticos: características y genealogía

Un avance en el espectro visual lo da la variedad Black Beauty, reconocida por su profundo tono semejante al de las moras y pulpa carnosa de color rojo oscuro. A esta variedad se le atribuye el título del “tomate más oscuro del mundo”.

Aunque su origen es híbrido, Black Beauty fue estabilizada por cruces selectivos; sus semillas mantienen así las cualidades de la variedad. Posee alto contenido de antioxidantes y es apreciada en preparaciones como la ensalada Caprese.

Black Pineapple (Piña Negra) presenta una apariencia de colores tricolor —verde, rojo y amarillo— en patrones casi psicodélicos. Su origen se remonta a Bélgica, donde en la década de 1990, la proximidad de una tomatera de piña y otra de fruto oscuro dio lugar a un cruce accidental.

Pascal Moreau la desarrolló y estabilizó hasta que estuvo disponible para el público en 2005. Los frutos de estas plantas, según The Dallas Morning News, ofrecen dulzura, textura jugosa y notas cítricas.

Las peritas amarillas destacan por la producción prolífica de frutos pequeños, de color amarillo brillante y forma de pera. Según el registro del sitio histórico de Monticello, los colonos estadounidenses ya las cultivaban en el siglo XVII, conservaban y encurtían los frutos, una práctica todavía vigente. En la actualidad pueden disfrutarse frescas o en ensaladas.

Las peritas amarillas destacan en
Las peritas amarillas destacan en la huerta por su abundancia y dulzura, ideales para ensaladas frescas o recetas de conserva (AP)

Variedades para experimentar en el jardín

La variedad Voyager llama la atención por su morfología particular: cada tomate está formado por segmentos independientes que pueden separarse con facilidad, lo que los convierte en bocadillos ideales para transportar.

Al cortar el fruto horizontalmente, muestra una estructura inusual. En cultivos domésticos, la Voyager madura rápido y su sabor destaca con un simple aderezo de aceite de oliva, sal y pimienta.

El Green Zebra impresiona por sus rayas exteriores verdes y amarillas y una carne interior verde brillante. Durante 40 años, el fitomejorador Tom Wagner, de Everett, Washington, cruzó diferentes tipos tradicionales para obtener un tomate que mantiene el color verde incluso al madurar.

La planta indeterminada, disponible desde 1983, produce frutos resistentes a las hendiduras, con alta tolerancia al calor y la sequía y un sabor dulce y ácido.

La variedad Green Zebra se
La variedad Green Zebra se distingue por su piel rayada y su sabor ácido-dulce, siendo una opción original para quienes buscan diversidad en el jardín (AP)

Variedades experimentales y tradición culinaria

La diversidad de tomates disponibles permite que cada jardín en Texas —o en cualquier otro lugar— se convierta en un laboratorio de sabores, colores y formas.

Para quienes desean renovar sus costumbres y sorprender al paladar, los catálogos de semillas ofrecen oportunidades que trascienden el espectro del tomate clásico, con opciones que aportan historias y características singulares, según The Dallas Morning News.

