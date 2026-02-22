El salario necesario para vivir en Nueva York supera los $136,000 en 2026

A person dressed in red fashion items walks in New York City, U.S., February 17, 2026. REUTERS/Adam Gray

Nueva York es uno de los estados más caros de todo Estados Unidos, con precios elevados en vivienda, transporte y servicios, a pesar de la reciente disminución de la inflación.

El portal financiero SmartAsset explica que la regla presupuestaria 50/30/20 proporciona un marco para apoyar la estabilidad financiera: el 50 % de los ingresos del hogar se destina a necesidades básicas, el 30 % a gastos discrecionales y el 20 % a objetivos a largo plazo.

SmartAsset utilizó datos de la Calculadora de Salario Digno del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, para calcular el costo de vida básico tanto de una persona soltera como de dos adultos que trabajan y tienen dos hijos. Los datos contemplan gastos esenciales como vivienda, alimentación, transporte e impuestos sobre la renta y fueron actualizados el 10 de febrero de 2025 con la información más reciente.

Al aplicar estos costos al presupuesto 50/30/20 de 100 de las ciudades más grandes de EE. UU., se asume que el salario digno del MIT corresponde al segmento de necesidades (es decir, el 50 % del presupuesto total).

A partir de allí, se extrapoló el salario anual necesario para que individuos y familias puedan destinar el 30 % de sus ingresos a gastos discrecionales y el 20 % a ahorros o pago de deudas. Los datos sobre la mediana de ingresos familiares en estas urbes provienen de la Encuesta Anual sobre la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo de EE. UU., la principal agencia estadística del país, correspondiente a 2023.

Cuánto debe ser el sueldo para vivir en Nueva York o Nueva Jersey en 2026

Según el portal financiero, quienes deseen vivir en estos estados requieren los siguientes ingresos:

Salario anual necesario para un adulto soltero: $136,656 USD

Salario combinado a tiempo completo para dos adultos que trabajan con dos hijos: $306,093 USD

Ingreso familiar medio local: $76,577 USD

El año pasado, Nueva York lideraba la lista con un requisito salarial de $138,570 USD para un adulto soltero. Este año, San José, California, ocupa la primera posición, con un requisito salarial de $147,430 USD, mientras que Nueva York pasó al segundo lugar, con al menos $136,656 USD requeridos para adultos solteros.

El estudio reveló que el ingreso familiar promedio nacional es de $80,610 USD, según los datos del censo más reciente. En ciudades grandes de EE. UU., un adulto soltero necesita al menos $85,000 USD para mantener un estándar de vida adecuado, mientras que una familia de cuatro requiere cerca de $200,000 USD.

El año pasado, Nueva York lideraba la lista con un requisito salarial de $138,570 USD para un adulto soltero

Cuáles son las ciudades más económicas para vivir en Estados Unidos

Indianápolis es la ciudad más económica entre las grandes urbes estadounidenses para que un adulto pueda cubrir sus necesidades. Se estima que se requiere un salario de $85,197 USD para que una persona adulta resida allí; esta es la cifra más baja entre las principales ciudades del país.

Para una familia de cuatro, la ciudad ocupa el puesto 28 en cuanto a salario requerido, con $222,726 USD. El ingreso familiar promedio, de acuerdo con los últimos datos, es considerablemente menor: $66,629 USD.

Ciudad de Oklahoma, Oklahoma

Salario anual necesario para un adulto soltero: $85,446 USD

Salario combinado a tiempo completo para dos adultos que trabajan con dos hijos: $211,494 USD

Ingreso familiar promedio: $67,015 USD

Nueva Orleans, Luisiana

Salario anual necesario para un adulto soltero: $86,445 USD

Salario combinado a tiempo completo para dos adultos que trabajan con dos hijos: $201,178 USD

Ingreso familiar promedio: $55,580 USD

Un tranvía y carruajes de caballos transitan por una animada calle del Barrio Francés de Nueva Orleans, flanqueada por edificios históricos con balcones de hierro forjado, mientras músicos callejeros entretienen a los turistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Albuquerque, Nuevo México

Salario anual necesario para un adulto soltero: $86,611USD

Salario combinado a tiempo completo para dos adultos que trabajan con dos hijos: $222,144 USD

Ingreso familiar promedio: $67,907 USD

El emblemático horizonte de Nueva York se alza majestuoso sobre el río Hudson bajo un cielo nublado. (Reuters)

Winston-Salem, Carolina del Norte (empate con Tucson, Arizona)

Salario anual necesario para un adulto soltero: $86,736 USD

Salario combinado a tiempo completo para dos adultos que trabajan con dos hijos: $201,011 USD

Ingreso familiar promedio: $59,189 USD

Spokane, Washington

Salario anual necesario para un adulto soltero: $87,818 USD

Salario combinado a tiempo completo para dos adultos que trabajan con dos hijos: $233,043 USD

Ingreso familiar promedio: $65,016 USD