El salario necesario para vivir en Nueva York supera los $136,000 en 2026

Nueva York es uno de los estados más caros de todo Estados Unidos, con precios elevados en vivienda, transporte y servicios, a pesar de la reciente disminución de la inflación.
El portal financiero SmartAsset explica que la regla presupuestaria 50/30/20 proporciona un marco para apoyar la estabilidad financiera: el 50 % de los ingresos del hogar se destina a necesidades básicas, el 30 % a gastos discrecionales y el 20 % a objetivos a largo plazo.
SmartAsset utilizó datos de la Calculadora de Salario Digno del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, para calcular el costo de vida básico tanto de una persona soltera como de dos adultos que trabajan y tienen dos hijos. Los datos contemplan gastos esenciales como vivienda, alimentación, transporte e impuestos sobre la renta y fueron actualizados el 10 de febrero de 2025 con la información más reciente.
Al aplicar estos costos al presupuesto 50/30/20 de 100 de las ciudades más grandes de EE. UU., se asume que el salario digno del MIT corresponde al segmento de necesidades (es decir, el 50 % del presupuesto total).
A partir de allí, se extrapoló el salario anual necesario para que individuos y familias puedan destinar el 30 % de sus ingresos a gastos discrecionales y el 20 % a ahorros o pago de deudas. Los datos sobre la mediana de ingresos familiares en estas urbes provienen de la Encuesta Anual sobre la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo de EE. UU., la principal agencia estadística del país, correspondiente a 2023.
Cuánto debe ser el sueldo para vivir en Nueva York o Nueva Jersey en 2026
Según el portal financiero, quienes deseen vivir en estos estados requieren los siguientes ingresos:
- Salario anual necesario para un adulto soltero: $136,656 USD
- Salario combinado a tiempo completo para dos adultos que trabajan con dos hijos: $306,093 USD
- Ingreso familiar medio local: $76,577 USD
El año pasado, Nueva York lideraba la lista con un requisito salarial de $138,570 USD para un adulto soltero. Este año, San José, California, ocupa la primera posición, con un requisito salarial de $147,430 USD, mientras que Nueva York pasó al segundo lugar, con al menos $136,656 USD requeridos para adultos solteros.
El estudio reveló que el ingreso familiar promedio nacional es de $80,610 USD, según los datos del censo más reciente. En ciudades grandes de EE. UU., un adulto soltero necesita al menos $85,000 USD para mantener un estándar de vida adecuado, mientras que una familia de cuatro requiere cerca de $200,000 USD.
Cuáles son las ciudades más económicas para vivir en Estados Unidos
Indianápolis es la ciudad más económica entre las grandes urbes estadounidenses para que un adulto pueda cubrir sus necesidades. Se estima que se requiere un salario de $85,197 USD para que una persona adulta resida allí; esta es la cifra más baja entre las principales ciudades del país.
Para una familia de cuatro, la ciudad ocupa el puesto 28 en cuanto a salario requerido, con $222,726 USD. El ingreso familiar promedio, de acuerdo con los últimos datos, es considerablemente menor: $66,629 USD.
Ciudad de Oklahoma, Oklahoma
- Salario anual necesario para un adulto soltero: $85,446 USD
- Salario combinado a tiempo completo para dos adultos que trabajan con dos hijos: $211,494 USD
- Ingreso familiar promedio: $67,015 USD
Nueva Orleans, Luisiana
- Salario anual necesario para un adulto soltero: $86,445 USD
- Salario combinado a tiempo completo para dos adultos que trabajan con dos hijos: $201,178 USD
- Ingreso familiar promedio: $55,580 USD
Albuquerque, Nuevo México
- Salario anual necesario para un adulto soltero: $86,611USD
- Salario combinado a tiempo completo para dos adultos que trabajan con dos hijos: $222,144 USD
- Ingreso familiar promedio: $67,907 USD
Winston-Salem, Carolina del Norte (empate con Tucson, Arizona)
- Salario anual necesario para un adulto soltero: $86,736 USD
- Salario combinado a tiempo completo para dos adultos que trabajan con dos hijos: $201,011 USD
- Ingreso familiar promedio: $59,189 USD
Spokane, Washington
- Salario anual necesario para un adulto soltero: $87,818 USD
- Salario combinado a tiempo completo para dos adultos que trabajan con dos hijos: $233,043 USD
- Ingreso familiar promedio: $65,016 USD