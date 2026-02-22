Estados Unidos

El brote de gripe aviar en Nueva Jersey deja más de 1.000 aves muertas en solo tres días

La reciente aparición de la gripe en parques cercanos al lago Alcyon obligaron al cierre de espacios públicos, mientras expertos advierten sobre riesgos mínimos para la salud humana y recomiendan extremar precauciones ante aves enfermas

Más de mil cien aves murieron o presentaron síntomas de enfermedad en Nueva Jersey en solo días, lo que llevó al cierre de parques y generó alerta sanitaria en varios municipios.

El episodio, atribuido a un presunto brote de gripe aviar que aún está bajo investigación, obligó a las autoridades de salud y vida silvestre a reforzar los controles y recomendar a la población evitar cualquier contacto con animales enfermos ante el riesgo —aunque bajo— de transmisión a humanos.

El epicentro: lago Alcyon y expansión regional

El foco principal se detectó en los alrededores del lago Alcyon en Gloucester County, donde los vecinos reportaron entre 50 y 75 gansos canadienses muertos junto a múltiples aves agonizantes, modificando la rutina habitual de quienes frecuentan la zona.

Las autoridades indicaron que el virus circula activamente entre aves silvestres y domésticas, según explicó Andrew Halter, de la Oficina de Manejo de Emergencias del condado, a la cadena estadounidense CBS News.

El cierre de los parques Betty y Alcyon se mantiene desde el martes, mientras equipos de manejo de materiales peligrosos y veterinarios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos recolectaron muestras para identificar si se trata del virus H5N1, proceso que, de acuerdo con Halter, podría demorar varios días o semanas.

Extensión del brote y gestión de carcasas

El brote rebasó los límites de Pitman y se extendió al sur de Nueva Jersey y condados como Burlington y Monmouth. En Hainesport, funcionarios informaron que los propios residentes deben encargarse de la recolección y disposición de las aves muertas, debido al alto volumen reportado.

En Monmouth, imágenes divulgadas por habitantes mostraron ejemplares enfermos o sin vida sobre el hielo del embalse Swimming River.

Las autoridades recibieron reportes de aves caídas o con comportamientos erráticos en otras ciudades de Gloucester County, con casos que van de cuatro a una docena por localidad, lo que llevó al Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey a solicitar que se informe sobre grupos de cinco o más aves enfermas o muertas.

Condiciones ambientales y perfil de síntomas

La ola de frío reciente en la región pudo haber favorecido la persistencia ambiental del virus, ya que los patógenos de este tipo son más estables a bajas temperaturas, según detalló Patrick Connelly, patólogo de vida silvestre del Estado de Nueva Jersey, a la emisora KYW Newsradio de Filadelfia.

Aunque la inspectora sanitaria Annmarie Ruiz de Gloucester County y el Departamento de Salud recalcaron que el riesgo para la salud pública es bajo, insistieron en evitar el contacto con aves o animales muertos.

Ruiz advirtió en CBS News que la mejor protección es evitar cualquier fuente de exposición. Los síntomas humanos asociados al virus incluyen fiebre, dolor de garganta, tos, dolores musculares, fatiga y, en situaciones graves, dificultades respiratorias.

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) señaló que la conjuntivitis fue el síntoma más frecuente en casos recientes.

Recomendaciones de bioseguridad y acciones oficiales

El brote afecta principalmente a aves silvestres, aunque previamente se identificó en granjas de pollos en Delaware. Funcionarios subrayaron la importancia de que criadores de aves de corral refuercen las medidas de bioseguridad para evitar el ingreso de fauna silvestre y establezcan barreras entre las aves sanas y el entorno.

Se recomienda mantener a perros y gatos alejados de restos y heces de animales, lavarse las manos tras el contacto con la naturaleza y cocinar completamente huevos y aves.

Según KYW Newsradio, si se presentan síntomas gripales en los 10 días posteriores a un posible contacto con aves afectadas, se aconseja permanecer en casa, evitar el contacto con otras personas y notificar a un profesional de la salud, aportando datos sobre la posible exposición.

El gobernador de Pensilvania desplegó recursos y personal federal para monitorear la situación y proteger la industria avícola, informó 6abc Philadelphia.

