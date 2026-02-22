Estados Unidos

Cuatro personas mueren en un grave accidente cerca del aeropuerto de Long Beach

Un violento choque ocurrido la madrugada del sábado dejó cuatro fallecidos tras incendiarse un automóvil en un túnel bajo la pista aérea de Long Beach, según autoridades y medios estadounidenses, mientras la investigación continúa para esclarecer las causas

Guardar
Las autoridades locales reportaron el
Las autoridades locales reportaron el deceso de cuatro individuos tras un siniestro vial ocurrido durante la madrugada en la zona cercana al aeropuerto internacional, mientras investigan las causas del percance registrado este sábado. (Captura de pantalla Telemundo56)

Cuatro personas fallecieron en un trágico accidente automovilístico la madrugada del sábado 21 de febrero de 2026, en las inmediaciones del aeropuerto de Long Beach, California, según informaron autoridades locales y federales citadas por el Los Angeles Times y otros medios de Estados Unidos.

El siniestro ocurrió alrededor de la 1:18 de la madrugada en el cruce de Lakewood Boulevard y East Spring Street, en un sector donde la avenida pasa por un túnel bajo la pista aeroportuaria.

De acuerdo con la Policía de Long Beach, un Honda Accord 2008 que circulaba en sentido sur por Lakewood Boulevard perdió el control tras impactar el divisor central, lo que provocó que el vehículo colisionara violentamente contra una pared de soporte del túnel.

El impacto generó un incendio inmediato que envolvió al sedán gris, según se pudo observar en imágenes difundidas por el canal local KTLA-TV, donde se veían llamas y una densa columna de humo saliendo del automóvil.

Un suceso fatal se registró
Un suceso fatal se registró cuando un vehículo colisionó en las proximidades de la terminal aérea de California, hecho que movilizó a cuerpos de emergencia y mantiene a las autoridades en labores de esclarecimiento. (Captura de pantalla Telemundo52)

Los bomberos de Long Beach acudieron rápidamente y certificaron la muerte de dos hombres y dos mujeres en el lugar.

Según el reporte policial, una de las víctimas femeninas fue hallada fuera del vehículo, mientras que las otras tres personas permanecían en el interior del Honda.

Hasta el momento, las autoridades no han difundido las edades ni las identidades de los fallecidos, a la espera de notificar a sus familiares.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), la agencia federal responsable de investigar accidentes graves en vías, ferrocarriles y aviación en Estados Unidos, movilizó un equipo especial a la zona para analizar las circunstancias del choque.

En un comunicado publicado en la red X (antes Twitter), la NTSB señaló que su intervención busca determinar factores de seguridad vial que puedan tener impacto nacional y formular recomendaciones para evitar hechos similares en el futuro.

Se prevé que el informe preliminar de la investigación se publique en un plazo de 30 días, mientras que las conclusiones finales podrían demorar hasta un año.

La policía local informó que la investigación preliminar apunta tanto a la velocidad como a la posibilidad de deterioro físico (impairment) del conductor como causas probables del accidente, aunque todavía no se ha confirmado si el consumo de alcohol o drogas estuvo involucrado.

Un hecho ocurrido en la
Un hecho ocurrido en la franja aeroportuaria movilizó a equipos médicos y de seguridad, quienes confirmaron la cifra de víctimas tras el incidente automotor ocurrido en las primeras horas del sábado. Imágenes de los remolques. (Captura de video)

Testigos citados por la cadena ABC7 describieron una escena caótica, con el vehículo totalmente destrozado y los bomberos trabajando intensamente para sofocar las llamas y rescatar a las víctimas.

Vecinos de la zona, entrevistados por medios locales, señalaron que la velocidad excesiva es un problema recurrente en los túneles que atraviesan el área del aeropuerto de Long Beach. “He visto muchos conductores jóvenes que corren por estos túneles.

Siempre nos preguntamos si la gente es consciente de lo peligroso que puede ser”, comentó Victoria Payne, residente del sector, en declaraciones a ABC7.

A raíz del accidente, las autoridades cerraron Lakewood Boulevard entre Spring Street y Willow Street en ambas direcciones durante varias horas para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y la recolección de pruebas.

Cuatro personas fallecieron en un
Cuatro personas fallecieron en un trágico accidente automovilístico ocurrido la madrugada del sábado 21 de febrero de 2026, en las inmediaciones del aeropuerto de Long Beach, California, donde equipos de emergencia trabajan en la escena. (Captura de video)

La Patrulla de Carreteras de California también bloqueó la salida norte de Lakewood en la autopista 405 por un lapso prolongado.

La Policía de Long Beach solicitó la colaboración de posibles testigos o personas que puedan aportar información relevante sobre el siniestro, especialmente en torno a la identidad del conductor, para que se comuniquen con la detective Ashley Van Holland al número (562) 570-7355, o que presenten datos de forma anónima llamando al 1-800-222-TIPS (8477).

El accidente tuvo fuerte repercusión en medios como Los Angeles Times, FOX 11 y ABC7, que destacan la gravedad del hecho y la inusual intervención de la NTSB, una agencia que solo asume investigaciones de este tipo cuando existen posibles implicancias para la seguridad vial a nivel federal.

Temas Relacionados

Estados-Unidos-NoticiasLong BeachSeguridad VialJunta Nacional de Seguridad en el TransporteInvestigación Federal

Últimas Noticias

TSA PreCheck funciona “por ahora”: la agencia revirtió la suspensión pero advierte que ajustará operaciones

El cierre parcial del gobierno federal obliga al DHS a priorizar recursos, dejando fuera de servicio beneficios clave para viajeros frecuentes y legisladores, mientras persiste la falta de acuerdo político

TSA PreCheck funciona “por ahora”:

El alcalde de Nueva York anunció un toque de queda temporal ante la inminente llegada de un una violenta tormenta de nieve

Zohran Mamdani indicó que la prohibición de desplazamiento por la ciudad regirá desde las 21 de este domingo, hora local, hasta el mediodía de mañana

El alcalde de Nueva York

La temporada de huracanes en el Atlántico estará definida por El Niño y la temperatura del agua

Un análisis de la evolución climática para 2026 señala que los patrones oceánicos y atmosféricos influirán en la cantidad e intensidad de ciclones, y que la preparación debe comenzar incluso antes del inicio oficial de la temporada

La temporada de huracanes en

Qué corresponde hacer si un vuelo fue cancelado por la llegada de las tormentas al noreste estadounidense

Las aerolíneas pusieron en marcha políticas de cambio de itinerario sin penalidad ante la acumulación de nieve en la región y el riesgo de que las alteraciones continúen durante los próximos días, según autoridades y expertos

Qué corresponde hacer si un

Un reactor experimental movilizado para pruebas marca inicio de la renovación nuclear estadounidense

El traslado de un innovador dispositivo energético desde California hasta Utah inaugura una etapa de experimentación que busca responder al crecimiento de la demanda eléctrica y a los retos tecnológicos en el ámbito de la defensa y la industria estadounidense

Un reactor experimental movilizado para

TECNO

Netflix ya no es solo

Netflix ya no es solo streaming: así transforma sus series en negocios más allá de la pantalla

Banca, abogados y programadores en alerta: la IA acelera el recorte de empleos

Cómo limpiar la lavadora correctamente según las indicaciones de los fabricantes

Bloquean Magis TV y XUPER TV: qué aplicaciones son seguras y legales para ver películas

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares a partir del 1 de marzo de 2026

ENTRETENIMIENTO

Amanda Seyfried defendió su nuevo

Amanda Seyfried defendió su nuevo film: “Que la gente se vaya de nuestra película significa que estamos haciendo algo bien”

“El Caballero de los Siete Reinos”: a qué hora se estrena el episodio final

¿Qué pasará con Cal Jacobs, el personaje de Eric Dane, en “Euphoria”?

Se reveló la foto policial de Shia LaBeouf tras su arresto por un altercado en Nueva Orleans

La esposa de James Van Der Beek dedicó un mensaje a la familia de Eric Dane: “Extrañaremos a nuestros chicos”

MUNDO

Francia convocará al embajador de

Francia convocará al embajador de EEUU por los comentarios de Washington sobre el asesinato de un activista de extrema derecha

Un buque de guerra australiano cruzó el estrecho de Taiwán bajo una estricta vigilancia del régimen chino

Omán confirmó que Estados Unidos e Irán retomarán los diálogos nucleares el próximo jueves en Ginebra

La muerte de un guardia de seguridad desata investigaciones por riesgos en los preparativos de los Juegos de Invierno

Un hombre de Ohio ganó 50.000 dólares por error en la lotería