Cuatro personas mueren en un grave accidente cerca del aeropuerto de Long Beach

Cuatro personas fallecieron en un trágico accidente automovilístico la madrugada del sábado 21 de febrero de 2026, en las inmediaciones del aeropuerto de Long Beach, California, según informaron autoridades locales y federales citadas por el Los Angeles Times y otros medios de Estados Unidos.

El siniestro ocurrió alrededor de la 1:18 de la madrugada en el cruce de Lakewood Boulevard y East Spring Street, en un sector donde la avenida pasa por un túnel bajo la pista aeroportuaria.

De acuerdo con la Policía de Long Beach, un Honda Accord 2008 que circulaba en sentido sur por Lakewood Boulevard perdió el control tras impactar el divisor central, lo que provocó que el vehículo colisionara violentamente contra una pared de soporte del túnel.

El impacto generó un incendio inmediato que envolvió al sedán gris, según se pudo observar en imágenes difundidas por el canal local KTLA-TV, donde se veían llamas y una densa columna de humo saliendo del automóvil.

Los bomberos de Long Beach acudieron rápidamente y certificaron la muerte de dos hombres y dos mujeres en el lugar.

Según el reporte policial, una de las víctimas femeninas fue hallada fuera del vehículo, mientras que las otras tres personas permanecían en el interior del Honda.

Hasta el momento, las autoridades no han difundido las edades ni las identidades de los fallecidos, a la espera de notificar a sus familiares.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), la agencia federal responsable de investigar accidentes graves en vías, ferrocarriles y aviación en Estados Unidos, movilizó un equipo especial a la zona para analizar las circunstancias del choque.

En un comunicado publicado en la red X (antes Twitter), la NTSB señaló que su intervención busca determinar factores de seguridad vial que puedan tener impacto nacional y formular recomendaciones para evitar hechos similares en el futuro.

Se prevé que el informe preliminar de la investigación se publique en un plazo de 30 días, mientras que las conclusiones finales podrían demorar hasta un año.

La policía local informó que la investigación preliminar apunta tanto a la velocidad como a la posibilidad de deterioro físico (impairment) del conductor como causas probables del accidente, aunque todavía no se ha confirmado si el consumo de alcohol o drogas estuvo involucrado.

Testigos citados por la cadena ABC7 describieron una escena caótica, con el vehículo totalmente destrozado y los bomberos trabajando intensamente para sofocar las llamas y rescatar a las víctimas.

Vecinos de la zona, entrevistados por medios locales, señalaron que la velocidad excesiva es un problema recurrente en los túneles que atraviesan el área del aeropuerto de Long Beach. “He visto muchos conductores jóvenes que corren por estos túneles.

Siempre nos preguntamos si la gente es consciente de lo peligroso que puede ser”, comentó Victoria Payne, residente del sector, en declaraciones a ABC7.

A raíz del accidente, las autoridades cerraron Lakewood Boulevard entre Spring Street y Willow Street en ambas direcciones durante varias horas para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y la recolección de pruebas.

La Patrulla de Carreteras de California también bloqueó la salida norte de Lakewood en la autopista 405 por un lapso prolongado.

La Policía de Long Beach solicitó la colaboración de posibles testigos o personas que puedan aportar información relevante sobre el siniestro, especialmente en torno a la identidad del conductor, para que se comuniquen con la detective Ashley Van Holland al número (562) 570-7355, o que presenten datos de forma anónima llamando al 1-800-222-TIPS (8477).

El accidente tuvo fuerte repercusión en medios como Los Angeles Times, FOX 11 y ABC7, que destacan la gravedad del hecho y la inusual intervención de la NTSB, una agencia que solo asume investigaciones de este tipo cuando existen posibles implicancias para la seguridad vial a nivel federal.