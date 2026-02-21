Estados Unidos

Los amigos de Eric Dane lanzaron una campaña en GoFundMe para apoyar a sus dos hijas menores de edad tras la muerte del actor a los 53 años

La iniciativa solidaria tiene como objetivo respaldar a las jóvenes Billie y Georgia, afectadas por la pérdida de su padre, y proveer recursos que garanticen su bienestar y continuidad educativa

El fallecimiento de Eric Dane
El fallecimiento de Eric Dane a los 53 años genera una campaña GoFundMe para apoyar a sus hijas Billie y Georgia

La muerte de Eric Dane a los 53 años, actor conocido por su participación en las exitosas series Grey’s Anatomy y Euphoria, generó una ola de solidaridad entre sus allegados. Apenas unos días después de su fallecimiento, su círculo más cercano decidió lanzar una campaña en la plataforma GoFundMe para brindar apoyo a las hijas menores que Dane tuvo con su exesposa, la actriz Rebecca Gayheart. La iniciativa busca asegurar el futuro de Billie y Georgia, de 15 y 13 años respectivamente, y cubrir los gastos médicos acumulados durante la larga enfermedad que padeció su padre.

La campaña fue confirmada por allegados y detallada en medios estadounidenses, donde se remarcó que el objetivo principal es respaldar a las niñas ante la pérdida de su padre. El mensaje publicado en GoFundMe enfatiza: “A medida que la enfermedad de Eric avanzaba mucho más rápido de lo que nadie podría imaginar, los amigos de Eric se unieron para crear este GoFundMe para apoyar a sus hijas y sus necesidades futuras”. La idea surgió de quienes acompañaron a Dane y su familia en los momentos más difíciles, motivados por el deseo de proteger el bienestar de las menores y ayudarlas a transitar un duelo marcado por la ausencia de una figura central en sus vidas.

El fondo solidario también busca aliviar las cargas económicas vinculadas a tratamientos médicos y a la adaptación de las niñas a una nueva etapa sin su padre. Según se indicó, la prioridad inmediata es su estabilidad emocional y educativa, así como el acceso a recursos que permitan continuar su desarrollo en condiciones adecuadas.

¿Cómo fue el diagnóstico y la evolución de la enfermedad de Eric Dane?

Eric Dane fue diagnosticado con
Eric Dane fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) diez meses antes de su muerte, acelerando el deterioro de su salud (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

La vida de Eric Dane cambió drásticamente tras recibir el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también conocida como enfermedad de Lou Gehrig. Esta afección neurodegenerativa, que afecta progresivamente las neuronas motoras, fue comunicada públicamente por el actor hace apenas diez meses, aunque el avance de la enfermedad resultó ser mucho más acelerado de lo previsto.

El jueves 19 de febrero, se confirmó el fallecimiento de Dane, apenas un año después de que comenzaran los primeros síntomas. Desde el anuncio oficial, el actor se mantuvo firme en su compromiso de visibilizar la ELA y de colaborar con quienes atravesaban situaciones similares. Durante los últimos meses, la evolución de la enfermedad lo llevó a depender de cuidados constantes, mientras la comunidad artística manifestaba su apoyo y afecto.

Dane pasó sus últimos días rodeado de personas cercanas, incluyendo a su exesposa y a sus hijas, quienes se mantuvieron a su lado en todo momento. El avance de la ELA supuso un deterioro físico rápido, situación que sorprendió a amigos y familiares, e impulsó la creación de la campaña solidaria en su nombre.

¿Cómo era la familia de Eric Dane y cuál fue su relación con Rebecca Gayheart?

Eric Dane y Rebecca Gayheart
Eric Dane y Rebecca Gayheart se separaron en el 2018 pero su relación siempre priorizó el bienestar de sus dos hijas menores (Instagram/Rebecca Gayheart)

Eric Dane formó una familia junto a Rebecca Gayheart, con quien contrajo matrimonio en Las Vegas menos de un año después de conocerse en 2003. Juntos tuvieron dos hijas: Billie Beatrice Dane, nacida en 2009, y Georgia Geraldine Dane, en 2011. Aunque la pareja se separó en 2018, ambos mantuvieron una relación cordial centrada en el bienestar de las niñas.

Gayheart, actriz reconocida en Estados Unidos, fue una figura constante en la vida de Dane incluso después de la separación. La prioridad de ambos siempre fue la estabilidad y felicidad de Billie y Georgia, quienes crecieron bajo el cuidado compartido de sus padres y rodeadas de un entorno afectivo sólido.

Tras la ruptura, las hijas quedaron al cuidado de Gayheart, aunque Dane siguió ejerciendo un rol activo en su crianza hasta que la enfermedad se lo permitió. Durante la etapa más crítica de la ELA, la familia se mantuvo unida para sobrellevar el impacto emocional y físico de la situación.

¿Cuál fue el papel de Rebecca Gayheart como cuidadora principal tras el diagnóstico?

Rebecca Gayheart, exesposa de Dane,
Rebecca Gayheart, exesposa de Dane, asumió el rol de cuidadora principal durante la etapa más crítica de la ELA

El diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica transformó la dinámica familiar de los Dane-Gayheart. Rebecca Gayheart asumió la responsabilidad de principal cuidadora una vez que la salud de Eric se deterioró notablemente. En un ensayo para The Cut, la actriz relató que la atención médica de Dane llegó a dividirse en 21 turnos, y cuando no había cobertura, ella misma se encargaba de las necesidades de su exmarido.

Gayheart confesó haber tomado turnos de hasta 12 horas, equilibrando la atención médica con las tareas propias de la crianza de dos adolescentes. Su testimonio refleja el nivel de compromiso y entrega que caracterizó su rol durante los últimos meses de vida de Dane. En palabras de la actriz, la prioridad era garantizar la dignidad y el bienestar del actor hasta el final.

¿Cómo vivieron Billie y Georgia el impacto emocional de la enfermedad y la muerte de su padre?

Billie y Georgia, hijas de
Billie y Georgia, hijas de Eric Dane y Rebecca Gayheart, atraviesan el duelo acompañadas por el apoyo de su familia y una red solidaria (Instagram/Rebecca Gayheart)

Las hijas de Eric Dane y Rebecca Gayheart atravesaron el proceso de enfermedad y duelo acompañadas por su madre y el círculo íntimo de la familia. Gayheart explicó en entrevistas y apariciones públicas que trató de mantener a las niñas informadas y preparadas para los cambios que se avecinaban. Según declaró en el podcast Broad Ideas, Billie y Georgia permanecieron “todo el tiempo” bajo su cuidado, y ella se esforzó por ser un ejemplo de resiliencia y fortaleza para ambas.

La actriz procuró transmitirles la importancia de la solidaridad y la empatía ante situaciones difíciles: “Estamos ahí para ayudar a la gente pase lo que pase”, les dijo a sus hijas. Aunque reconoció no tener certezas sobre cómo gestionar el dolor, Gayheart expresó que su objetivo era “presentarse” y estar disponible siempre que las niñas lo necesitaran.

El fallecimiento de Eric Dane dejó una huella profunda en Billie y Georgia, quienes continúan adaptándose a una nueva realidad familiar. La campaña de GoFundMe representa, para ellas, no solo un apoyo económico, sino también la demostración tangible de una red de afectos dispuesta a sostenerlas en el futuro.

