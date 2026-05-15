WhatsApp: truco para que nadie vea tus conversaciones y ocultarlas con un código secreto

Para usar los chats restringidos es importante contar con un código secreto. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Restringir un chat en WhatsApp permite añadir una capa extra de seguridad y confidencialidad mediante un código secreto conocido únicamente por el usuario.

A diferencia de la función de archivar, que solo traslada las conversaciones a una carpeta visible al acceder a la plataforma, esta herramienta oculta los chats por completo. Solo es posible visualizarlos al ingresar el código en el buscador de chats.

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Cómo activar los chats restringidos

Para empezar la activación de los chats restringidos, tienes que empezar por crear el código secreto en la pestaña de ‘Ajustes’ de la app. Ahora debes dirigirte a tu lista de conversaciones, escoger el chat de tu interés, mantenerlo seleccionado y pulsar ‘Restringir chat’.

Esta función ofrece una capa adicional de confidencialidad, útil para conversaciones sensibles o información privada. (WhatsApp)

Para acceder a estos chats, desliza hacia abajo en tu lista de conversaciones y selecciona Chats restringidos. Si optaste por ocultar la carpeta, utiliza la barra de búsqueda, ingresa tu código secreto y selecciona la opción correspondiente.

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Luego, desbloquea el dispositivo con la autenticación habitual o elige Usar código secreto.

Si deseas desactivar los chats restringidos, solo debes ir a ‘Ajustes’, luego a ‘Privacidad’ y dirigirte a la sección de ‘Restringir chat’.

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El código secreto se puede configurarse en la página de Ajustes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué momento utilizar chats restringidos de WhatsApp

Los chats restringidos de WhatsApp resultan útiles en situaciones donde la privacidad y la seguridad de las conversaciones son prioritarias.

Esta función está diseñada para usuarios que desean proteger información sensible, evitando que terceros accedan fácilmente a ciertos mensajes aunque tengan acceso físico al dispositivo.

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Por ejemplo, profesionales que manejan datos confidenciales, como abogados o médicos, pueden restringir chats relacionados con clientes o pacientes para cumplir con normativas de protección de datos.

En el ámbito personal, es recomendable utilizar chats restringidos si se comparten detalles bancarios, contraseñas o información personal relevante con familiares o amigos cercanos.

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Los usuarios pueden desactivar los chats restringidos en cualquier momento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del mismo modo, quienes organizan eventos sorpresa o coordinan regalos grupales pueden mantener en privado las conversaciones clave hasta la fecha indicada.

Al activar esta función, los chats seleccionados se ocultan de la vista general y solo pueden consultarse ingresando un código secreto en la barra de búsqueda.

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Esta medida reduce el riesgo de que mensajes sensibles sean leídos accidentalmente o por curiosidad de terceros.

Según la compañía, los chats restringidos no reemplazan la protección por contraseña del teléfono, sino que añaden una barrera adicional.

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Los chats restringidos ocultan las conversaciones de lista principal de la app. REUTERS/Dado Ruvic

Qué otras funciones de WhatsApp protegen tus chats

WhatsApp ofrece diversas funciones para proteger la privacidad de los chats y reforzar la seguridad de la información compartida.

La aplicación implementa el cifrado de extremo a extremo de manera predeterminada, lo que garantiza que solo los participantes de una conversación puedan leer los mensajes.

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Además, es posible activar la verificación en dos pasos, una capa adicional que solicita un PIN al registrar la cuenta en un nuevo dispositivo.

Entre las opciones de privacidad, los usuarios pueden definir quién puede ver su foto de perfil, su última conexión y los estados, limitando el acceso a contactos seleccionados.

La verificación en dos pasos de WhatsApp es útil para proteger la cuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la función de bloquear contactos impide que personas no deseadas se comuniquen o accedan al contenido del chat.

Para conversaciones más sensibles, existen las notificaciones sin contenido y la posibilidad de configurar la desaparición automática de mensajes tras un periodo determinado, lo que ayuda a minimizar el riesgo de filtraciones involuntarias.

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

WhatsApp ha incorporado nuevas funciones que mejoran la experiencia de usuario y refuerzan la privacidad. Entre las novedades destaca el widget para actualizaciones de estado, disponible inicialmente en iOS y en fase beta para Android.

Este widget permite ver y crear estados directamente desde la pantalla principal del teléfono, sin abrir la aplicación.

WhatsApp integra diversas funciones para proteger los chats. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Ofrece dos tamaños —compacto, con un solo estado, y expandido, con hasta tres recientes— y utiliza algoritmos locales para priorizar el contenido según la frecuencia de interacción, sin enviar datos a servidores externos, lo que fortalece la confidencialidad.

Además, WhatsApp permite a administradores y miembros de grupos compartir entre 25 y 100 mensajes anteriores con nuevos integrantes, ayudando a que comprendan el contexto sin depender de reenvíos individuales.

Esta función mantiene el cifrado de extremo a extremo, garantizando la seguridad de la información.