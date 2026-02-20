La última batalla de Eric Dane: cómo la ELA transformó su vida y marcó su legado

La esclerosis lateral amiotrófica afecta las neuronas motoras, provocando pérdida progresiva de fuerza muscular y limitando los movimientos voluntarios (ABC)

Eric Dane, conocido mundialmente por su papel como el doctor Mark Sloan en Grey’s Anatomy, falleció en Los Ángeles el 19 de febrero de 2026 tras enfrentar la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa sin cura y de progresión rápida.

El actor comenzó a notar los primeros síntomas de la ELA cerca de 18 meses antes de recibir el diagnóstico formal, en abril de 2025. Inicialmente atribuyó la debilidad en su mano derecha a causas menores, como fatiga o el uso intensivo del teléfono móvil, pero la pérdida de fuerza se intensificó hasta dificultarle tareas cotidianas, según confesó el artista en diversas entrevistas.

La esclerosis lateral amiotrófica afecta a las neuronas motoras, responsables de controlar los movimientos voluntarios del cuerpo humano. El deterioro progresivo de estas células produce una pérdida gradual de fuerza muscular, lo que dificulta acciones cotidianas como caminar, sostener objetos, tragar o hablar. En ese sentido, Mayo Clinic explica que los síntomas iniciales suelen ser tan sutiles que muchas personas los atribuyen a torpeza o lesiones menores, lo que retrasa el diagnóstico y dificulta la intervención precoz.

Esta misma realidad enfrentó el actor que, tras consultar a varios especialistas y someterse a estudios neurológicos, recibió la confirmación de la enfermedad casi un año después de los primeros signos. “Nunca voy a olvidar esas tres letras”, declaró Dane en una entrevista, aludiendo al impacto emocional del diagnóstico.

La esperanza de vida media tras el diagnóstico de ELA es de tres a cinco años, siendo necesaria la asistencia respiratoria en fases avanzadas de la patología (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según confesó, atravesó una transformación personal profunda desde el momento en que comunicó su diagnóstico. En declaraciones públicas, expresó que tras años de trabajo en televisión y cine, su visión sobre la profesión y sobre sí mismo cambió radicalmente, más aún durante el rodaje de Euphoria, donde interpretó a Cal Jacobs.

A partir de entonces, Dane comenzó a abordar su carrera y su vida con una sensibilidad diferente, marcada por las limitaciones físicas y la reflexión sobre el futuro, según informó el portal estadounidense People.

Sin embargo, para mediados de 2025, su brazo derecho estaba prácticamente inmóvil y temía la pérdida de función en el lado izquierdo. La situación afectó profundamente a su entorno familiar: su esposa, Rebecca Gayheart, y sus hijas atravesaron el proceso acompañados de apoyo psicológico, mientras la familia adaptaba rutinas y roles para enfrentar las nuevas limitaciones. El propio Dane relató un episodio en el que, durante una salida al mar, su hija debió ayudarlo a regresar al bote por la falta de fuerzas.

Síntomas iniciales y progresión

Especialistas consultados por la Cleveland Clinic y Harvard Medical School detallaron que la ELA suele comenzar con una debilidad muscular localizada, especialmente en una mano o un brazo. Esta debilidad puede dificultar tareas simples, como abrir un frasco o sujetar utensilios. En el caso de Dane, la enfermedad comenzó afectando el lado derecho de su cuerpo, que perdió funcionalidad en cuestión de meses, según informó Directo.

Los síntomas iniciales de la ELA suelen ser sutiles y se confunden con torpeza o lesiones menores, lo que retrasa el diagnóstico temprano (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que la enfermedad avanzaba, el actor destacó que esta pérdida de movilidad lo que le obligó a modificar rutinas, a depender de asistencia en tareas cotidianas y a adaptar su forma de trabajar. A pesar de estas dificultades, el actor intentó mantener su actividad profesional, sumándose al elenco de la serie La cuenta atrás para Amazon Prime, en un esfuerzo por sostener su presencia en el mundo audiovisual.

En ese sentido, los expertos también remarcan que la dificultad para caminar o los tropiezos frecuentes sin causa aparente pueden constituir señales de alerta, sobre todo si la enfermedad afecta las extremidades inferiores en las etapas iniciales.

La American Medical Association (AMA) destacó que otro síntoma frecuente consiste en la aparición de espasmos musculares o fasciculaciones, pequeños movimientos involuntarios visibles bajo la piel de brazos, piernas o lengua. Si estos episodios se presentan junto a una pérdida progresiva de fuerza, se recomienda realizar una consulta médica especializada.

Algunos pacientes desarrollan problemas en el habla y la deglución desde los primeros meses de la enfermedad. Según Mayo Clinic, la llamada forma bulbar de la ELA se manifiesta a través de voz nasal, dificultades para articular palabras o sensación frecuente de atragantamiento, lo cual impacta en la calidad de vida y puede acelerar el avance de la patología.

El diagnóstico de la ELA exige estudios neurológicos y electromiográficos, ya que se requiere descartar otras enfermedades neurológicas similares (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de que se enfrentaba a esta realidad, y más allá del ámbito profesional, Dane eligió dar visibilidad a la ELA y convertirse en referente para otras personas que enfrentan la enfermedad. Colaboró activamente con organizaciones como I Am ALS y, en entrevistas, manifestó su deseo de aprovechar la notoriedad pública para impulsar la investigación y el acceso a tratamientos. Su compromiso se tradujo en mensajes de apoyo y en iniciativas de sensibilización sobre la importancia del diagnóstico temprano

Diagnóstico, esperanza de vida y cuidados

El diagnóstico de la ELA suele requerir una evaluación clínica exhaustiva, acompañada de estudios neurológicos y electromiográficos. Harvard Medical School señala que no existe una prueba única para confirmar la enfermedad, lo que obliga a descartar otras patologías neurológicas con síntomas similares.

Tras la confirmación del diagnóstico, la esperanza de vida media se sitúa entre tres y cinco años, aunque algunas personas superan ese periodo, según datos de la AMA. El avance de la enfermedad puede ser muy variable, pero en la mayoría de los casos, la pérdida de autonomía progresa y se hace necesaria la asistencia respiratoria.

Los especialistas subrayan la importancia de un enfoque multidisciplinario en el seguimiento de estos pacientes, que suele incluir fisioterapia, terapia ocupacional, apoyo psicológico y dispositivos de asistencia para mantener la calidad de vida durante el mayor tiempo posible.

La inversión en investigación sobre la esclerosis lateral amiotrófica respalda ensayos clínicos, terapias con células madre y nuevos fármacos, aunque aún no existe cura definitiva para la enfermedad

En los últimos años, la investigación científica centró sus esfuerzos en el desarrollo de tecnologías para el diagnóstico precoz, terapias con células madre y nuevos fármacos neuroprotectores. Tanto Mayo Clinic como la Cleveland Clinic informaron sobre ensayos clínicos en marcha que buscan retrasar la progresión de la enfermedad y mejorar la supervivencia.

Sin embargo, hasta la fecha, no se ha encontrado una cura definitiva y los tratamientos disponibles tienen un carácter paliativo. Las organizaciones internacionales de pacientes y la comunidad médica insisten en la necesidad de una mayor inversión en investigación y en la mejora de la accesibilidad a los tratamientos y la atención especializada.

De acuerdo con la Harvard Medical School, la sensibilización social y la detección temprana de los síntomas son factores clave para brindar intervenciones oportunas y planificar los cuidados necesarios ante una enfermedad de alta complejidad.

Más allá de esta dura realidad, el impacto personal y profesional de Eric Dane quedó reflejado en los mensajes de quienes lo acompañaron durante la enfermedad. Sam Levinson, creador de Euphoria, lo definió como un amigo y colega excepcional, y desde HBO se destacó tanto su talento como su capacidad para inspirar a otros en los momentos más difíciles.