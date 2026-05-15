Millones de personas son advertidas de no conducir por contaminación del aire en 4 estados

Las alertas de contaminación atmosférica en Arizona, Oklahoma, California y Minnesota afectan a millones debido a niveles peligrosos de ozono y partículas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de residentes de Arizona, Oklahoma, California y Minnesota enfrentaron el viernes 15 de mayo restricciones a la movilidad y actividades al aire libre, luego de que autoridades estatales y federales emitieron alertas por niveles peligrosos de ozono y partículas en el aire. Las medidas afectan principalmente a personas con enfermedades respiratorias o cardíacas, niños, adultos mayores y embarazadas, debido al riesgo elevado asociado con la exposición a estos contaminantes, según reportes de organismos oficiales y medios como Newsweek.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), junto con los departamentos ambientales estatales, recomendó a los habitantes de las zonas afectadas evitar la conducción, limitar el uso de maquinaria a gasolina y permanecer en interiores durante los picos de contaminación. Además, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) alertó que las condiciones representan un riesgo particular para quienes forman parte de grupos sensibles, una advertencia que fue replicada en los avisos institucionales de Arizona, Oklahoma, California y Minnesota.

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El fenómeno se produce en un contexto de aumento de episodios de mala calidad del aire en regiones del suroeste y centro de Estados Unidos, relacionados con fenómenos meteorológicos, emisiones urbanas y factores como el uso intensivo de vehículos y maquinaria de combustión. De acuerdo con la EPA, estos episodios tienden a intensificarse durante la primavera y el verano, cuando la radiación solar y la estabilidad atmosférica favorecen la formación de ozono troposférico y la acumulación de partículas.

¿Por qué se emitieron alertas por contaminación del aire en Arizona, Oklahoma, California y Minnesota?

Las alertas por contaminación atmosférica en Arizona, Oklahoma, California y Minnesota respondieron a la detección de niveles elevados de ozono y partículas en suspensión en varias regiones, según los sistemas oficiales de monitoreo. El Departamento de Calidad Ambiental de Arizona (ADEQ) activó una advertencia de alta contaminación por ozono para el área metropolitana de Phoenix, mientras que el Departamento de Calidad Ambiental de Oklahoma (DEQ) hizo lo propio para Oklahoma City y Lawton. El Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de Imperial (APCD) en California y la Agencia de Control de la Contaminación de Minnesota (MPCA) extendieron la alerta a sus respectivas jurisdicciones.

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De acuerdo con la EPA, el ozono a nivel del suelo se forma cuando los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles reaccionan en presencia de luz solar. Esto ocurre habitualmente en días soleados y calurosos, donde el tráfico vehicular y el uso de maquinaria a gasolina incrementan la emisión de estos precursores. Las partículas gruesas, como las generadas por tormentas de polvo en Minnesota, agravan la situación, ya que pueden ingresar profundamente en el sistema respiratorio.

El NWS advirtió que “el ozono puede causar problemas respiratorios, ataques de asma y daños pulmonares”, mientras que la exposición a partículas puede “aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas y pulmonares”. Estas declaraciones fueron recogidas y difundidas tanto por Newsweek como por los sitios oficiales de las agencias mencionadas.

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La EPA y agencias estatales recomiendan evitar conducir y limitar el uso de maquinaria a gasolina para reducir los episodios de mala calidad del aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas y recomendaciones han dictado las autoridades ambientales?

Las autoridades ambientales de los estados afectados han emitido una serie de recomendaciones para minimizar la exposición a contaminantes. El ADEQ instó a los habitantes de Phoenix a reducir los desplazamientos en automóvil, optar por el teletrabajo y utilizar el transporte público. Además, sugirió evitar el uso de equipos a gasolina durante las horas de mayor contaminación y posponer actividades al aire libre para la noche.

El DEQ de Oklahoma recomendó a la población de Oklahoma City y Lawton utilizar el autobús, compartir vehículo y abstenerse de realizar quemas al aire libre. También pidió limitar el uso de motores de dos tiempos, presentes en cortadoras de césped, desmalezadoras y motocicletas.

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En el caso de California, el APCD aconsejó mantener puertas y ventanas cerradas, usar aire acondicionado o purificadores de aire y evitar fuentes internas de contaminación como chimeneas, velas o parrillas. “No utilice ventiladores de toda la casa o enfriadores evaporativos que introduzcan aire exterior, si dispone de otras alternativas para enfriar su hogar”, señala la recomendación oficial.

La MPCA de Minnesota emitió una alerta por partículas gruesas, principalmente polvo, que afecta a la región centro-oeste y noroeste del estado. La agencia aconsejó limitar la actividad física al aire libre y emplear mascarillas, sobre todo en personas con enfermedades pulmonares o cardíacas.

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¿Quiénes son los grupos más vulnerables ante la mala calidad del aire?

Las instituciones responsables identifican como grupos de mayor riesgo a niños, adultos mayores, personas embarazadas y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardíacas. El NWS y el ADEQ coincidieron en que “todas las personas pueden verse afectadas, pero los grupos sensibles deben extremar precauciones y considerar permanecer en interiores cuando los niveles de contaminación superan los valores recomendados”.

Según datos oficiales, el 13% de la población de Arizona presenta alguna condición respiratoria crónica, mientras que en Oklahoma el porcentaje asciende al 15% en adultos mayores de 60 años, de acuerdo con los registros estatales de salud. El riesgo para estos segmentos de la población se incrementa en jornadas con alta concentración de ozono y partículas, que pueden desencadenar crisis de asma, infecciones respiratorias y complicaciones cardiovasculares.

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El APCD de California remarcó que quienes trabajan o realizan ejercicio al aire libre deben planificar sus actividades para los horarios de menor contaminación, además de seguir las recomendaciones de las autoridades locales.

¿Qué consecuencias tienen estas restricciones para la movilidad y actividades cotidianas?

El impacto de las alertas se ha reflejado en la reducción del tráfico vehicular y el uso de maquinaria de combustión en las zonas afectadas. Las autoridades de Arizona y Oklahoma informaron que los sistemas de transporte público experimentaron un aumento en la demanda, mientras que el volumen de viajes no esenciales disminuyó durante el periodo de las alertas.

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El ADEQ informó que “evitar desplazamientos innecesarios, compartir vehículo y limitar el uso de maquinaria a combustión ayuda a reducir los niveles de contaminantes en el aire”. En Oklahoma, el DEQ subrayó que el uso de motores de dos tiempos y las quemas incrementan la formación de ozono troposférico, por lo que solicitó evitar esas prácticas durante la alerta.

Estas restricciones no afectan el suministro de servicios básicos ni el funcionamiento de la infraestructura esencial, pero sí modifican temporalmente las rutinas de trabajo, escolaridad y actividades recreativas, con especial énfasis en la protección de los grupos vulnerables.

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Las principales recomendaciones para la población incluyen permanecer en interiores y evitar actividades al aire libre durante picos de contaminación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo monitorean y notifican las autoridades los episodios de mala calidad del aire?

Los sistemas estatales de monitoreo de calidad del aire, coordinados por la EPA, emplean sensores y estaciones automáticas que miden los niveles de ozono y partículas en tiempo real. Cuando los valores superan los umbrales definidos por la normativa federal, se emiten alertas a través de los sitios web oficiales, medios de comunicación y aplicaciones móviles.

El NWS publica avisos y actualizaciones en su portal, mientras que los departamentos ambientales estatales difunden recomendaciones específicas para cada región. “Las alertas se actualizan de forma horaria en función de los datos recogidos por nuestras estaciones de monitoreo”, explicó un portavoz del ADEQ en declaraciones reproducidas por Newsweek.

Las notificaciones incluyen mapas de zonas afectadas, previsiones meteorológicas y recomendaciones diferenciadas según el nivel de riesgo, lo que permite a la población adaptar sus actividades en tiempo real.

¿Qué dice la evidencia científica sobre los efectos del ozono y las partículas en la salud?

La comunidad científica, representada por instituciones como la EPA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), ha documentado ampliamente los efectos adversos del ozono y las partículas sobre la salud pública. El ozono troposférico puede causar inflamación de las vías respiratorias, disminución de la función pulmonar y exacerbar cuadros de asma, mientras que la exposición a partículas gruesas aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas y respiratorias.

Según el CDC, en Estados Unidos se registran cada año alrededor de 20.000 hospitalizaciones atribuibles a la exposición a altos niveles de contaminación atmosférica. La EPA ha señalado que la reducción de la movilidad y el uso de combustibles fósiles en episodios de alerta contribuye a disminuir los picos de contaminación y protege a los grupos más vulnerables.

¿Qué se puede anticipar tras las alertas y cómo impacta esto a la población?

Las autoridades ambientales indicaron que la duración de las restricciones dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y los niveles de contaminantes. Se prevén nuevas actualizaciones y posibles ampliaciones de las alertas si persisten las condiciones adversas.

El monitoreo constante y la actualización de las recomendaciones buscan reducir las hospitalizaciones y proteger la salud de millones de personas en las zonas afectadas. La población puede consultar los portales oficiales de ADEQ, DEQ, APCD, MPCA y el NWS para seguir en tiempo real la evolución de la calidad del aire y adecuar sus actividades conforme a las alertas vigentes.