Asesinaó a un vecino, secuestró a su pareja embarazada e incendió la casa

La condena a Chad Aanerud marcó un precedente en la justicia de Minnesota por delitos de extrema violencia (Minnesota Department of Corrections)

Un hombre del norte de Minnesota fue sentenciado recientemente a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 30 años, luego de protagonizar una serie de hechos violentos que incluyeron el asesinato de su vecino, el secuestro de su pareja embarazada y de los cuatro hijos de ella, así como el incendio de una vivienda. El caso ha generado conmoción en la comunidad local y ha puesto de relieve la respuesta de las autoridades ante situaciones críticas que involucran a menores de edad y víctimas vulnerables.

¿Qué sentencia recibió Chad Aanerud y cuáles fueron sus cargos?

Chad Aanerud fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 30 años por homicidio y secuestro en Minnesota (Crow Wing County Jail)

La justicia determinó que Chad Aanerud, de 36 años, pasará el resto de su vida en prisión, aunque podría acceder a la libertad condicional después de tres décadas tras las rejas. El fallo se conoció el martes 17 de febrero, en una audiencia en la que el acusado fue hallado responsable de varios delitos graves. Aanerud se declaró culpable en diciembre de 2025 de los cargos de asesinato en primer grado, secuestro, robo en primer grado y dos cargos de agresión en segundo grado.

Las autoridades confirmaron que la condena implica cadena perpetua, pero con la opción de solicitar libertad condicional una vez cumplidos 30 años de pena. La sentencia fue dictada luego de un proceso judicial en el que se analizaron pruebas y testimonios relacionados con los hechos ocurridos en octubre de 2024.

¿Cómo ocurrieron los hechos que terminaron con la vida de Lyle Maske?

El asesinato de Lyle Maske, de 62 años, ocurrió en su vivienda de Oak Lawn durante la madrugada del 31 de octubre de 2024 (Facebook)

La noche del 31 de octubre de 2024, Lyle Maske, un vecino de 62 años, fue asesinado a tiros en su vivienda ubicada en el municipio de Oak Lawn, al este de Brainerd. De acuerdo con el comunicado de la Oficina del Sheriff del Condado de Crow Wing, los agentes recibieron un aviso sobre un tiroteo alrededor de la 1:50 de la madrugada y, al llegar a la escena en Loerch Road, encontraron a Maske muerto por una herida de bala.

Las investigaciones posteriores identificaron rápidamente a Chad Aanerud como el principal sospechoso. Documentos judiciales citados por diversos medios indican que el propio Aanerud declaró a la policía que el disparo fue accidental, tras un supuesto altercado en el que Maske “metió la nariz” en asuntos ajenos. No obstante, los cargos presentados refieren un homicidio intencional y las pruebas recabadas apuntan a un hecho premeditado.

¿Cómo fue el secuestro de la novia embarazada y sus hijos?

Luego del homicidio, Aanerud secuestró a su novia embarazada y a sus cuatro hijos, de edades entre 3 y 14 años (Minnesota Bureau of Criminal Apprehension)

Tras el asesinato de Maske, Aanerud obligó a su novia embarazada y a los cuatro hijos menores de ella —de 14, 11, 7 y 3 años— a acompañarlo contra su voluntad. Las identidades de las víctimas no fueron difundidas oficialmente, aunque los medios locales confirmaron el vínculo familiar con el atacante. El secuestro de las cinco personas se produjo poco después del crimen y activó los protocolos de emergencia en la región.

La mujer, junto con sus hijos, fue forzada a subir a una Chrysler Pacifica blanca del año 2017, vehículo en el que Aanerud huyó del lugar. Esta acción incrementó la alarma entre las autoridades, dado el riesgo inminente para la integridad de las víctimas, especialmente por el estado de embarazo de la mujer y la corta edad de algunos de los menores.

¿Qué papel tuvo la Alerta AMBER y cómo se resolvió la situación?

La activación de la Alerta AMBER permitió la localización y el rescate de las víctimas horas después del secuestro (Captura de video)

La Alerta AMBER se activó de inmediato luego de conocerse el secuestro. El comunicado oficial incluyó información detallada sobre el sospechoso y el vehículo utilizado para la huida, con el objetivo de movilizar recursos policiales y advertir a la población sobre la gravedad del caso.

Cerca de las 7:15 de la mañana, agentes localizaron la Chrysler Pacifica en el condado de Morrison. En ese operativo, las autoridades lograron detener a Chad Aanerud y rescatar a las cinco personas secuestradas, quienes fueron encontradas ilesas. La rápida intervención policial fue determinante para evitar un desenlace más trágico y permitió poner a salvo tanto a la mujer embarazada como a los menores.

¿Qué sucedió con el incendio provocado y qué hallaron los agentes?

Antes de huir, Chad Aanerud incendió intencionalmente una vivienda cercana, añadiendo cargos por incendio provocado a su expediente (Captura de video)

Antes de huir con las víctimas, Aanerud incendió una vivienda cercana, acción que quedó registrada en los documentos de acusación y reportes periodísticos. El incendio fue intencional y formó parte del conjunto de delitos por los que fue inicialmente imputado. Cuando los agentes arribaron a la zona, encontraron la residencia completamente envuelta en llamas y, posteriormente, destruida. Este hecho complicó aún más la situación y sumó nuevos cargos al expediente judicial.

Los equipos de emergencia trabajaron para controlar el fuego y asegurar el área, mientras se desarrollaba la búsqueda del sospechoso y de las víctimas del secuestro.

¿Cómo se resolvió el proceso judicial y qué cargos fueron retirados?

Durante el proceso legal, Chad Aanerud aceptó un acuerdo de culpabilidad que le permitió evitar el juicio por algunos de los delitos más graves. Los cargos de incendio provocado y conducta sexual delictiva fueron desestimados como parte de este acuerdo, según lo informado por medios como KSTP y FOX 9. De este modo, la sentencia final se centró en los delitos de asesinato, secuestro y robo, así como en los cargos de agresión.

El caso de Aanerud deja una marca en la memoria de la comunidad y destaca la importancia de los mecanismos de respuesta rápida ante hechos de violencia extrema, en especial cuando involucran a personas vulnerables y menores de edad.