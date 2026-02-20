Las multas por venta ilegal de mascotas en Nueva York alcanzan los USD 1.000

Personas comercializan perros, gatos y conejos en jaulas en un mercado ilegal al aire libre durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrada en vigor de la ley que prohíbe la venta minorista de perros, gatos y conejos en Nueva York transformó el escenario para las mascotas y la protección animal dos años después de su implementación. El estado mantiene su decisión y supervisa el cumplimiento de la normativa, con sanciones económicas vigentes y monitoreo activo de los comercios.

El impulso principal apunta a cortar el vínculo entre las tiendas minoristas y los criaderos comerciales, donde las condiciones de crianza suelen traducirse en problemas sanitarios, emocionales y altos costos veterinarios para los adoptantes.

La norma, conocida como Puppy Mill Pipeline Act, se distingue por su severidad y alcance: ninguna tienda puede vender perros, gatos ni conejos, una medida que ha alterado por completo la dinámica comercial previa. Las adaptaciones causaron tensiones con el sector minorista, que reclama pérdidas económicas, despidos y cuestiona la sostenibilidad de sus negocios, aunque la legislación sigue firme ante reclamos judiciales y la presión empresarial.

Según el medio local RiverheadLOCAL, los argumentos de los demandantes, que denunciaban daños irreparables e inconstitucionalidad, no convencieron a los jueces, quienes ratificaron la validez de la prohibición.

La Fiscal General Letitia James refirió que las sanciones llegan hasta USD 1.000 por cada infracción, reforzando el efecto disuasorio para los comercios. La funcionaria aseguró a la cadena estadounidense CBS News que la intervención responde a un llamado social para frenar el maltrato sistemático y proteger a los consumidores de eventuales estafas o sobreprecios sanitarios.

Sanciones económicas y vigilancia estatal

El sistema de control va más allá de la mera imposición de multas. Las autoridades estatales desplegaron un dispositivo de seguimiento constante en todo Nueva York, con inspecciones, recepción de denuncias ciudadanas y monitoreo de transacciones sospechosas.

La Attorney General’s Office remarcó, en sus actualizaciones de diciembre de 2026, que la vigilancia es permanente, sobre todo en locales con antecedentes de sanciones previas.

Una variedad de perros, gatos y conejos posan juntos sobre un campo verde bajo un cielo soleado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gobernadora Kathy Hochul defendió la vigencia de la ley en declaraciones a The Governor’s Office, donde precisó: “Buscamos reducir el maltrato y priorizar la adopción de mascotas”. Destacó que la ley no pretende perjudicar a los emprendedores legítimos, sino erradicar los criaderos masivos y priorizar el bienestar animal.

Al mismo tiempo, los refugios y las organizaciones de rescate tienen autorización legal para colaborar con las tiendas únicamente en el ámbito de las adopciones, sin participar en actividades comerciales con animales. Esta articulación modificó el negocio de las tiendas, que ahora se concentran en servicios y productos como alimentos, accesorios y la coordinación de jornadas de adopción.

El impacto en las tiendas de mascotas y el modelo económico

Antes de la ley, la venta de perros, gatos o conejos era la principal fuente de ingresos para muchos comerciantes. La remodelación forzada del modelo de negocio provocó resistencia y demandas en tribunales estatales, detalló el medio local RiverheadLOCAL.

Sin embargo, los jueces descartaron el reclamo de “daño irreparable”, al considerar que la transición hacia la intermediación en adopciones u otros rubros resulta económicamente viable para la mayoría de los afectados.

Las organizaciones defensoras de animales, como la organización de protección animal ASPCA, avalaron la legislación basándose en la reducción de denuncias por maltrato y en la mejora de la trazabilidad de los animales entregados en adopción. La cadena estadounidense CBS News incluyó testimonios de defensores que afirman que “el nuevo esquema disminuye la presión sobre los refugios y aumenta el control sanitario”.

Por su parte, empleados y propietarios de tiendas expresaron preocupación por el futuro del sector. Las autoridades estatales recomendaron reconversión hacia iniciativas de adopción y el fortalecimiento de alianzas con ONGs y refugios como alternativa para sostener la empleabilidad.

Nueva York y la tendencia nacional

La decisión de Nueva York se inscribe en un movimiento más amplio dentro de Estados Unidos. California, Maryland e Illinois implementaron restricciones similares, consolidando un bloque de estados enfocados en frenar el flujo de animales provenientes de criaderos industriales, conocidos por su opacidad y prácticas poco éticas.

El abordaje local contempla a los criadores domésticos o familiares, quienes siguen autorizados a vender animales dentro de las pautas regulatorias vigentes. Este matiz busca proteger iniciativas a pequeña escala y garantizar que la oferta de mascotas no quede en manos exclusivas de redes ilegales o de difícil fiscalización.

Las asociaciones defensoras de animales sostienen que la reforma logró “cambiar la forma en que los estadounidenses adquieren mascotas”. Para la organización de protección animal ASPCA, la legislación neoyorquina demuestra la viabilidad de un sistema centrado en la adopción y en la supervisión estatal, en detrimento de los canales comerciales opacos y poco controlados.

Consecuencias en 2026: cifras y desafíos

Dos años después de su entrada en vigencia, la Puppy Mill Pipeline Act mantiene su impacto. El número de tiendas inspeccionadas y las sanciones acumuladas durante el último año muestran una adhesión significativa al marco legal, aunque persisten intentos de eludir la prohibición mediante ventas no autorizadas o acuerdos poco claros con particulares, informaron desde la Attorney General’s Office.

Las multas más severas correspondieron a comercios reincidentes, y se reporta un descenso marcado en las denuncias por enfermedades infecciosas transmisibles de animales a humanos. Esta reducción, según fuentes oficiales consultadas por The Governor’s Office, sería uno de los datos más tangibles de la mejora en bienestar animal esperada por los promotores de la ley.

Otra consecuencia relevante es la profesionalización y el crecimiento de los refugios y ONGs asociadas. La demanda de adopciones se disparó un 30% en el período 2025-2026, con datos publicados por la ASPCA, aunque la oferta de mascotas se mantiene equilibrada gracias al trabajo conjunto entre sector público y privado.

En contraste, las ventas legales de mascotas por parte de criadores privados están reguladas con exigencias documentales y controles que aseguran el respeto a las normas de bienestar, sanidad y derechos de los consumidores.

Nueva York sostiene así una posición de vanguardia en la política de protección animal a nivel nacional, a la espera de que nuevas jurisdicciones sigan el ejemplo y robustezcan el entramado legal ya iniciado en la última década.