Donald Trump criticó el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos y dijo que impondrá nuevos aranceles del 10%

El presidente de Estados Unidos aseguró que está “profundamente decepcionado” tras el fallo de la Corte Suprema contra los aranceles generalizados que impuso desde que regresó a la presidencia.

“Tenemos alternativas”, dijo Trump. “Excelentes alternativas”.

En ese contexto, anunció que firmará una orden para imponer un arancel global del 10% bajo la Sección 122 de la ley de comercio de 1974, que otorga al mandatario el poder de imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15%.

El alto tribunal, de mayoría conservadora, dictó sentencia por seis votos a tres, afirmando que la ley de 1977 conocida como la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), en la que Trump se ha basado, “no autoriza al presidente a imponer aranceles”.

Trump, quien había nominado a dos de los jueces que lo repudiaron, respondió con furia, alegando sin ninguna prueba que el tribunal estaba influenciado por intereses extranjeros.

“Me avergüenzo de ciertos miembros del tribunal, me avergüenzo totalmente, por no tener el coraje de hacer lo correcto para nuestro país”, declaró Trump a la prensa.

En desarrollo