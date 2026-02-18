El FBI en Miami ofrece recompensa millonaria por líder haitiano

El FBI señala que André participó en las negociaciones del rescate y en las amenazas a la víctima durante su cautiverio en Haití. REUTERS/Kevin Lamarque

La oficina del FBI en Miami anunció una recompensa de un millón de dólares por el arresto de Johnson André, conocido como Izo, líder de la banda haitiana 5 Segond, en una medida destinada a frenar la ola de secuestros y violencia que afecta a Haití. André figura entre los criminales más buscados del Caribe y enfrenta cargos por secuestro, asesinato, posesión ilegal de armas y crímenes sexuales, según informaron agencias internacionales.

De acuerdo con información oficial citada por NY Carib News, la denuncia penal fue presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el Distrito de Columbia, a raíz del secuestro de un ciudadano estadounidense en marzo de 2023 en Haití. La víctima permaneció cautiva durante nueve días y fue liberada tras el pago de un rescate, periodo en el que sufrió amenazas y malos tratos.

El FBI sostiene que André participó directamente en las negociaciones con la familia y se comunicó por teléfono para exigir el rescate.

La banda 5 Segond, dirigida por André, ha sido vinculada con más de mil casos de violencia sexual en 2022, así como múltiples asesinatos y ataques armados en la región de Puerto Príncipe, según detalló EFE. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al líder haitiano en diciembre de 2023 por violaciones graves a los derechos humanos, como parte de una estrategia para desarticular a los grupos armados responsables de la inseguridad en el país.

El FBI de Miami coordina la investigación con la oficina legal en Haití y el Departamento de Estado, ampliando la cooperación internacional. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo

El FBI de Miami coordina la investigación junto a la oficina legal del FBI en Haití y el Departamento de Estado. Las autoridades presumen que André se refugia en Village de Dieu, una zona considerada bastión de su organización en las afueras de la capital haitiana. Según el comunicado, la recompensa de un millón de dólares incluye la posibilidad de reubicación para quienes aporten datos que permitan la detención del fugitivo.

El caso ha generado inquietud entre la comunidad haitiana en el sur de la Florida, donde residen miles de inmigrantes y descendientes. La oficina del FBI en Miami instó a quienes posean información a comunicarse a través de sus canales oficiales, garantizando protección para los informantes. “Estamos comprometidos con la seguridad de quienes colaboren en esta investigación”, indicó un portavoz del FBI, citado por NY Carib News.

La situación en Haití preocupa a las autoridades estadounidenses ante el aumento de secuestros y la expansión de las bandas armadas.

El gobierno estadounidense reiteró su apoyo a las fuerzas de seguridad haitianas y mantiene operativos de inteligencia para dar con el paradero de Johnson André.