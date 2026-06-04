Matt Damon habló sobre la filmación de La Odisea: “Era casi nostálgica todo el tiempo”

Matt Damon destaca la elegancia de Tom Holland y Zendaya para manejar la presión mediática y la fama en Hollywood (Universal Pictures)

Durante el rodaje de La Odisea, una nueva superproducción dirigida por Christopher Nolan, Matt Damon brindó detalles únicos sobre el film y hasta reflexionó sobre la dinámica dentro del set: “Era casi nostálgica todo el tiempo”.

Asimismo, contó en GQ que Tom Holland y Zendaya enfrentan presiones públicas “mucho mayores de las que yo tuve” y que, como pareja y como figuras individuales, las administran “de manera sumamente elegante” pese al nivel de exposición que rodea a sus carreras.

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La presión mediática, según Matt Damon

Damon subraya que Tom Holland y Zendaya administran su vida pública y privada con un equilibrio poco común en la industria cinematográfica (REUTERS/Mark Blinch)

En la entrevista con GQ, Damon centró su mirada en un punto: la capacidad de Holland y Zendaya para sostener una rutina bajo atención constante sin convertir esa exposición en el centro de su vida pública.

Según describió, no se trata solo de cámaras o titulares, sino de mantener límites claros y hábitos de trabajo cuando la privacidad se vuelve un tema permanente. Damon atribuyó parte de ese manejo al apoyo mutuo.

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Sin presentar la relación como una estrategia, la describió como un respaldo que les permite preservar estabilidad mientras sus carreras avanzan en paralelo. Para él, ese equilibrio no surge de evitar la fama, sino de administrarla con serenidad a través de decisiones concretas: cuándo hablar, cuándo no hacerlo y qué espacios proteger.

El nivel de exposición mediática que enfrentan Holland y Zendaya supera al que Damon experimentó en el inicio de su propia carrera (Foto: Europa Press)

El actor también habló en particular de Tom Holland, a quien valoró por su templanza frente a la exposición. “De verdad aprecio mucho a ese tipo. Y está enfrentando una enorme exposición”, afirmó, según recogió GQ.

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Damon sugirió que esa visibilidad no se limita a un estreno o a una entrevista puntual: se extiende a cada aparición pública y a la lectura constante de su vida personal, un escenario que obliga a cuidar el margen entre lo profesional y lo íntimo.

El rodaje de La Odisea y el reparto

La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, tiene previsto su estreno para el 17 de julio. Según lo contado por Damon en GQ, la película lo ubicó en el papel de Odiseo, con Holland como Telémaco —hijo de Odiseo— y Zendaya como Atenea, diosa de la sabiduría. En ese contexto, el actor destacó el clima de trabajo y la profesionalidad de sus compañeros durante la filmación.

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La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, reúne a Matt Damon como Odiseo, Tom Holland como Telémaco y Zendaya como Atenea

Al referirse a Holland, Damon mencionó además que, a sus 30 años, el actor sigue interpretando personajes más jóvenes, como ocurre con Telémaco.

El dato apareció como una referencia al presente de Hollywood y a la manera en que sus intérpretes transitan roles, edades y proyección pública de forma simultánea, con una exposición que acompaña tanto la ficción como la vida fuera de cámara.

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Damon describió la filmación como “algo desconcertante” y vinculó esa sensación con cambios recientes de la industria cinematográfica. En la entrevista explicó que el rodaje le generó una impresión “casi nostálgica todo el tiempo” porque le recordó el inicio de su carrera, aunque admitió que hoy percibe el sector como un espacio cada vez más ajeno, incluso para quienes llevan décadas de trayectoria.

El cambio generacional y el equilibrio personal

Matt Damon reconoce los retos actuales de la industria fílmica y cómo los cambios generan nostalgia respecto a sus primeros años en el cine (YouTube: New Heights)

Durante su diálogo con GQ, Damon reflexionó sobre el paso del tiempo y sobre cómo reorganizó prioridades a partir de su vida familiar. “Pienso mucho en esto, especialmente ahora que mis hijos están creciendo”, afirmó, al explicar que su mirada actual prioriza la administración del tiempo y la posibilidad de estar presente en etapas que, una vez pasadas, no se recuperan.

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También habló de las dificultades estructurales de su profesión. “Es una profesión impredecible y bastante implacable. Esas circunstancias han provocado que me aleje de mi centro más de lo que quisiera”, confesó. En esa línea, sostuvo que cambió su relación con el trabajo y con la idea de demostrar algo frente a los demás: “Ya no siento esa necesidad juvenil de demostrar algo. Se trata de elegir los proyectos en tus propios términos y dar lo mejor de ti”.

Para Damon, participar en La Odisea con un elenco que incluye a Holland y Zendaya, y bajo la dirección de Nolan, funcionó como una instancia de observación y balance. En ese marco, su comentario sobre la fama no apuntó a una definición abstracta, sino a un rasgo que dijo reconocer en sus compañeros: la capacidad de sostener el foco profesional y, al mismo tiempo, cuidar el borde entre la exposición pública y la vida privada.

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