Estados Unidos

San Diego revoluciona el mapa hídrico del oeste de Estados Unidos: ahora vende agua en plena crisis del río Colorado

La mayor urbe costera de California negocia ceder derechos de agua del lago Mead a otras ciudades del suroeste, apoyada en la desalinización y nuevas estrategias de gestión ante la sequía

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Un gran acueducto de hormigón lleno de agua azul verdosa serpentea a través de un vasto paisaje desértico con vegetación escasa y montañas lejanas bajo un cielo claro
El nuevo esquema de intercambio hídrico pone a prueba la flexibilidad de las normativas estatales y federales en plena tensión por el reparto de agua en el suroeste (San Diego County Water Authority)

San Diego, durante décadas una de las ciudades más dependientes del río Colorado, dispone ahora de un excedente de agua.

El nuevo escenario permite a la ciudad explorar la opción de liberar parte de sus reservas almacenadas en el lago Mead en favor de otras urbes del suroeste estadounidense.

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El cambio responde a una estrategia que combina reciclaje, conservación urbana y agrícola y el aporte de una planta desalinizadora que desde 2015 alteró el panorama hídrico local, según NPR.

La capacidad del embalse resulta clave para el abastecimiento de millones de personas y para la generación de energía en la región (REUTERS/Caitlin Ochs)
La capacidad del embalse resulta clave para el abastecimiento de millones de personas y para la generación de energía en la región (REUTERS/Caitlin Ochs)

Un acuerdo inédito en el suroeste

Organismos como la Southern Nevada Water Authority, el Central Arizona Project y otras agencias estatales firmaron un memorando de entendimiento para analizar la adquisición de agua a San Diego.

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Se trata de una transferencia interestatal sin antecedentes en la región, que los firmantes buscan incorporar a las nuevas reglas de gestión del río Colorado.

San Diego recibe, incluso en los mejores años, apenas 20,3 centímetros (8 pulgadas) de lluvia. Situada a unas tres horas por carretera del río Colorado y al final de su red de abastecimiento, la ciudad enfrentó en el pasado faltantes críticos de agua. Hoy, cuenta con un superávit que resulta atractivo para otros estados y municipios en condiciones de escasez.

El caudal del río sostiene la agricultura y el consumo urbano en siete estados, pero enfrenta mínimos históricos por la sequía y la sobreexplotación (REUTERS/Mike Blake)
El caudal del río sostiene la agricultura y el consumo urbano en siete estados, pero enfrenta mínimos históricos por la sequía y la sobreexplotación (REUTERS/Mike Blake)

Cómo funciona el intercambio de agua

El plan no implica construir ductos ni transportar el agua físicamente a otros estados. El mecanismo consiste en que la San Diego County Water Authority consuma una mayor proporción de agua desalinizada y, a cambio, ceda su cuota de agua del río Colorado almacenada en el lago Mead, para que otras ciudades puedan usarla. La propuesta requiere la aprobación del Department of the Interior.

En la estatal Carlsbad State Beach, al norte de la ciudad, se bombean cerca de 100 millones de galones diarios de agua de mar a través de grava y arena, que luego se tratan mediante ósmosis inversa en la planta desalinizadora Claude “Bud” Lewis Carlsbad.

De ese volumen, aproximadamente 50 millones de galones diarios se convierten en agua potable. Desde su puesta en marcha en 2015, la instalación aporta entre 7% y 10% del suministro hídrico regional. Actualmente, este recurso no resulta esencial para cubrir el consumo inmediato de la ciudad.

La autoridad hídrica local sostiene que es la única en la región que incorpora agua nueva al sistema, en lugar de realizar intercambios entre recursos existentes. El objetivo es gestionar el sistema de manera diferente, aportando soluciones ante la crisis hídrica del oeste de Estados Unidos.

Vista aérea de una gran planta industrial con edificios grises y tuberías junto a la costa. Se observa una chimenea alta y el océano azul claro
La instalación procesa agua de mar a gran escala y representa una de las mayores apuestas tecnológicas contra la escasez en la costa californiana (IDE Technologies)

Costos, límites y desafíos ambientales

El proceso de desalinización es intensivo en consumo de energía y encarece notablemente el precio del agua. El agua producida en la planta de San Diego cuesta entre cinco y diez veces más que el agua proveniente del río Colorado. Además, el costo se traslada a las facturas locales, que aumentaron pese a la reducción en el consumo general, de acuerdo con voces citadas por NPR.

Desde organizaciones ambientalistas como San Diego Coastkeeper, advierten que la desalinización no constituye una solución definitiva para la crisis de la cuenca del Colorado. El aporte de la planta de Carlsbad representa una proporción mínima frente a las necesidades de toda la región. La conservación agrícola y el reciclaje urbano aparecen como estrategias más eficaces para evitar el desabastecimiento.

En este contexto, la posibilidad de vender el excedente de agua desalinizada surge como una alternativa para compensar la inversión realizada y aliviar el peso económico sobre los consumidores locales.

Esquema del intercambio

  • No implica nuevas infraestructuras físicas para transportar agua.
  • La transferencia se apoya en la contabilidad de derechos de agua.
  • El acuerdo busca liberar recursos del río Colorado para ciudades con mayor necesidad.
El alto precio y el consumo energético de la desalinización generan debate, mientras persisten los riesgos para los ecosistemas marinos y el acceso equitativo al recurso (REUTERS/Mike Blake)
El alto precio y el consumo energético de la desalinización generan debate, mientras persisten los riesgos para los ecosistemas marinos y el acceso equitativo al recurso (REUTERS/Mike Blake)

Embalses críticos y cooperación regional

La presión sobre el sistema del río Colorado se intensifica. Los embalses Mead y Powell, los más grandes del país, registran niveles tan bajos que podrían dejar de generar energía hidroeléctrica. Proyecciones federales advierten sobre la posibilidad de alcanzar el punto denominado deadpool en la represa Hoover, donde las turbinas quedarían fuera de servicio.

A pesar de que ciudades como Las Vegas no requieren de inmediato el agua de San Diego, autoridades del sector hídrico se muestran dispuestas a invertir en proyectos que permitan dejar más agua en el lago Mead para beneficio del sistema en su conjunto. En un escenario de sequía prolongada, la cooperación regional se convierte en un factor clave para la gestión de los recursos.

Las condiciones climáticas agravan el problema: las Montañas Rocosas atravesaron el invierno más cálido y seco desde que existen registros, lo que reduce el caudal disponible para el suroeste estadounidense. Por eso, agencias estatales consideran que incluso un recurso más costoso, como el agua desalinizada, puede ser valioso si ayuda a preservar el nivel de los grandes embalses y evitar restricciones más severas.

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