Irán difundió una nueva carta atribuida a Mojtaba Khamenei con referencias a la guerra, Estados Unidos e Israel

Irán difundió una carta atribuida a Mojtaba Khamenei con acusaciones contra Estados Unidos e Israel por intentar dividir a la sociedad iraní. (REUTERS/ARCHIVO)

El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, difundió este jueves un nuevo mensaje escrito en el que acusó a Estados Unidos e Israel de intentar sembrar divisiones dentro de la sociedad iraní en medio de la guerra regional que sigue marcando la agenda política y diplomática de Oriente Medio.

La carta fue divulgada durante las ceremonias que conmemoraron el 37º aniversario de la muerte del fundador de la República Islámica, Ruhollah Khomeini, una de las fechas más importantes del calendario político y religioso iraní.

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En el texto, leído en su nombre por un clérigo durante los actos celebrados en el mausoleo de Khomeini, al sur de Teherán, Khamenei afirmó que “el enemigo malicioso” busca sembrar “dudas, desesperación, miedo, desconfianza y división” entre los iraníes.

También instó a la población a responder con “firmeza”, “perspicacia” y “unidad”, y sostuvo que cualquier acción que fomente el pesimismo o la frustración dentro del país terminaría favoreciendo los intereses de sus adversarios.

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La ausencia pública de Mojtaba Khamenei volvió a quedar expuesta porque desde su designación como líder supremo solo difunde mensajes por escrito. (REUTERS/ARCHIVO)

Las declaraciones llegan en un momento en que persisten los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo más amplio entre Irán, Estados Unidos e Israel. Aunque un frágil cese el fuego detuvo los combates más intensos en abril, las tensiones entre las partes continúan elevadas y las negociaciones posteriores no han logrado consolidar una solución duradera.

El mensaje volvió además a reflejar la visión oficial de Teherán sobre la guerra. Según la narrativa oficial iraní, Estados Unidos e Israel no lograron alcanzar sus objetivos estratégicos durante el conflicto y sufrieron un revés político y militar. Washington y Tel Aviv, por su parte, sostienen que sus operaciones causaron daños significativos a las capacidades iraníes.

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Más allá de su contenido, la carta volvió a poner de relieve uno de los aspectos más llamativos de la transición política iraní: la ausencia pública de Mojtaba Khamenei.

El dirigente fue designado líder supremo en marzo tras la muerte de su padre, Ali Khamenei, durante los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero, que marcaron el inicio de la guerra regional. Sin embargo, desde entonces no ha sido visto públicamente y todas sus intervenciones han sido difundidas por escrito a través de los medios estatales o leídas por representantes religiosos.

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Teherán sostuvo en su narrativa oficial que Estados Unidos e Israel no cumplieron sus objetivos estratégicos en la guerra regional. (REUTERS/ARCHIVO)

La ceremonia de este jueves reforzó esa imagen. Por primera vez desde 1989, el acto central en homenaje a Ruhollah Khomeini no contó con la presencia del líder supremo. En el lugar donde durante décadas habló Ali Khamenei se observó una silla vacía acompañada por su retrato, mientras los asistentes escuchaban el mensaje de su sucesor.

La conmemoración tuvo este año un significado especial al ser la primera celebrada desde la muerte de Ali Khamenei y la llegada de Mojtaba Khamenei a la máxima autoridad política y religiosa del país. Imágenes transmitidas por la televisión estatal mostraron retratos de los tres líderes de la República Islámica junto a miles de asistentes reunidos en el complejo religioso del sur de Teherán.

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Entre los presentes también pudieron verse banderas iraníes y estandartes de Hezbollah, el movimiento libanés respaldado por Teherán. La presencia de esos símbolos reflejó la importancia que el régimen sigue otorgando a sus alianzas regionales en un momento en que la situación en varios frentes continúa siendo uno de los principales obstáculos para un acuerdo más amplio.

Irán ha insistido en que cualquier entendimiento definitivo con Estados Unidos debe estar acompañado por una reducción general de las hostilidades en la región, incluido el frente libanés. En ese contexto, el mensaje difundido este jueves volvió a combinar referencias a la guerra, advertencias sobre supuestos intentos externos de influir en la situación interna del país y llamados a preservar la unidad nacional mientras continúan las negociaciones para contener la crisis regional.

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