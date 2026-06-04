Estados Unidos

Una mujer en Seattle se metió con su auto a las vías del tren luego de seguir las indicaciones de su GPS

La circulación de la Línea 1 se detuvo entre Stadium y Othello después de que el vehículo avanzara varios metros sobre los rieles, a unos nueve metros sobre Mount Baker, según videos difundidos en redes sociales

Guardar
Una mujer en Seattle se metió con su auto a las vías del tren luego de seguir las indicaciones de su GPS

La mañana del martes 2 de junio sorprendió a los habitantes de Seattle con una escena insólita: una conductora de 70 años, al volante de un SUV rojo, terminó varada en mitad de las vías elevadas del Tren Ligero de Sound Transit. El inesperado episodio, que rápidamente captó la atención de usuarios y autoridades, tuvo su origen en un error de navegación: la mujer seguía al pie de la letra las indicaciones de su GPS, sin notar que la ruta la guiaba directamente a la infraestructura ferroviaria.

Según las imágenes difundidas en redes sociales, el vehículo avanzó varios metros sobre los rieles antes de quedar completamente inmovilizado. La situación se tornó aún más delicada al confirmarse que el suceso ocurrió en una zona elevada, a aproximadamente nueve metros de altura, sobre la estación Mount Baker. Testigos presenciales han señalado que la conductora parecía desconcertada mientras era auxiliada por un agente de seguridad local, quien fue el primero en acercarse tras detectar la anomalía.

PUBLICIDAD

La reacción de los servicios de emergencia no se hizo esperar. Elementos de seguridad y bomberos del Departamento de Seattle acudieron rápidamente al lugar del incidente, conscientes del potencial peligro tanto para la conductora como para los usuarios del transporte público. Como medida inmediata, Sound Transit ordenó la suspensión total del servicio en la Línea 1 entre las estaciones Stadium y Othello, lo que afectó a miles de pasajeros y provocó retrasos significativos durante al menos dos horas.

Un SUV rojo está parcialmente sobre las vías del tren en una estación de metro con su parte delantera hundida. Una persona es visible dentro del coche
Una conductora de 70 años ingresó con su SUV a las vías del tren ligero de Sound Transit en Seattle tras seguir las indicaciones de su GPS

La interrupción del servicio requirió no solo el corte de la energía eléctrica en las vías para garantizar la seguridad de los equipos de rescate, sino también la implementación de un sistema alternativo de transporte: la autoridad dispuso de autobuses de reemplazo para cubrir el tramo interrumpido. Además de Stadium y Othello, resultaron afectadas estaciones clave como SODO, Colina Beacon, Monte Baker, Columbia City y Otelo, dejando a numerosos usuarios a la espera de una solución y generando una congestión poco habitual en el sistema de movilidad de Seattle.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, en el lugar del incidente, la prioridad de los equipos de emergencia era salvaguardar la integridad de la conductora. La mujer logró salir por sus propios medios del vehículo y fue trasladada, en condición estable, a un hospital local para ser evaluada. Según la información proporcionada por las autoridades, no presentó lesiones de gravedad. En declaraciones posteriores, la conductora explicó que se encontraba siguiendo las indicaciones de su GPS cuando, inadvertidamente, ingresó en la infraestructura ferroviaria y avanzó una distancia considerable antes de quedar atascada.

La policía local practicó las pruebas de rigor para descartar que la conductora estuviera bajo los efectos del alcohol u otras sustancias. Los resultados fueron negativos, por lo que los uniformados determinaron que no existía motivo para imputarle delito alguno. El caso fue considerado un accidente fortuito, resultado de la confusión al interpretar las señales viales y la excesiva confianza en los sistemas de navegación electrónica.

El operativo para retirar el automóvil de las vías requirió la intervención coordinada de diferentes equipos de emergencia. Debido a la ubicación y el peso del vehículo, fue necesario emplear maquinaria pesada especializada para elevar la camioneta y remolcarla cuidadosamente fuera de la plataforma del tren ligero. Las maniobras se prolongaron hasta poco antes de las 20:00, cuando finalmente se logró despejar las vías y permitir la inspección técnica del tramo afectado.

Vista de un SUV rojo atascado en las vías de un tren ligero en una estación al aire libre con conos de tráfico en primer plano y árboles al fondo
Sound Transit suspendió el servicio de la Línea 1 entre Stadium y Othello por el incidente en las vías del tren ligero

Paralelamente, técnicos de Sound Transit revisaron las condiciones del sistema eléctrico y de seguridad antes de autorizar la reanudación del servicio. A las 21:00, tras comprobar que no existían daños estructurales ni riesgos para los pasajeros, se restableció la circulación de trenes en la Línea 1 y se levantaron las restricciones temporales impuestas a raíz del incidente. De este modo, la normalidad regresó al sistema, aunque las secuelas del episodio se hicieron sentir en el ánimo de los usuarios y en el debate público.

La difusión de videos e imágenes del incidente en redes sociales no tardó en viralizar el caso, convirtiendo a la conductora y su automóvil en el centro de la conversación digital en Seattle y más allá. Miles de usuarios compartieron su asombro, cuestionando cómo era posible que alguien accediera inadvertidamente a una vía elevada sin percatarse del error. Los comentarios oscilaron entre la incredulidad y la preocupación, con un sector relevante del público expresando dudas sobre la fiabilidad de las aplicaciones de navegación y la necesidad de mantener la atención en el entorno físico, más allá de las indicaciones tecnológicas.

El incidente abrió nuevamente el debate sobre la dependencia de los conductores respecto a los sistemas GPS. Si bien estas herramientas representan un avance indiscutible en la orientación vial, su uso sin criterio puede dar lugar a situaciones peligrosas. El caso de Seattle ilustra cómo una combinación de confianza excesiva, posible falta de señalización clara y distracción momentánea puede desencadenar episodios de riesgo para la seguridad pública y la operación de servicios esenciales.

Temas Relacionados

SeattleGPSEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Melinda French Gates donó 215 millones de dólares para mejorar la salud de las mujeres en todo el mundo

El nuevo aporte de la empresaria estadounidense eleva a más de 600 millones de dólares sus contribuciones en dos años y apunta a anticonceptivos, atención materna y menopausia, áreas con baja inversión y escasa prioridad institucional

Melinda French Gates donó 215 millones de dólares para mejorar la salud de las mujeres en todo el mundo

Alertan por recortes millonarios para las escuelas de Florida con el plan fiscal de Ron DeSantis

Legisladores advierten que la iniciativa no detalla cómo se compensarían recursos clave en distritos del sur del estado, en medio de proyecciones que anticipan presión sobre rubros básicos del sistema público

Alertan por recortes millonarios para las escuelas de Florida con el plan fiscal de Ron DeSantis

Encuentran a una familia de cuatro asesinada con arma blanca dentro de una casa, en el condado de Miami-Dade

La Oficina del Sheriff del condado mantiene la escena bajo resguardo y señaló que la investigación preliminar encuadra el hecho como un posible homicidio-suicidio, tras hallar a dos adultos y dos niñas muertos en Doral Isles

Encuentran a una familia de cuatro asesinada con arma blanca dentro de una casa, en el condado de Miami-Dade

La Cámara baja de EEUU aprobó un proyecto para endurecer las sanciones a Rusia y enviar un nuevo paquete de ayuda a Ucrania

La propuesta legislativa busca recortar los ingresos del Kremlin al endurecer límites de venta y encarecer operaciones, al restringir transporte, seguros y tecnología que sostienen la comercialización externa del sector energético

La Cámara baja de EEUU aprobó un proyecto para endurecer las sanciones a Rusia y enviar un nuevo paquete de ayuda a Ucrania

Resultados Lotería Powerball: números ganadores del miércoles 3 de junio de 2026

Como cada miércoles, esta lotería estadounidense publicó los resultados ganadores su más reciente sorteo millonario

Resultados Lotería Powerball: números ganadores del miércoles 3 de junio de 2026

TECNO

Qué es Dreambeans, la nueva aplicación de Google que usa IA para crear historias personalizadas con tus datos

Qué es Dreambeans, la nueva aplicación de Google que usa IA para crear historias personalizadas con tus datos

Summer Game Fest 2026 y Latin American Games Showcase: cuándo son y cómo ver en vivo

¿Cuál es el precio de las principales criptomonedas de hoy 4 de junio?

Adiós a las pantallas: el nuevo invento de OpenAI que ‘viviría’ en tu oreja y organizaría tu vida

Por qué el litio de las baterías se está volviendo una amenaza para los océanos

ENTRETENIMIENTO

Sam Worthington encabeza “Te encontraré”, el nuevo thriller de Netflix donde un padre se fuga para buscar a su hijo

Sam Worthington encabeza “Te encontraré”, el nuevo thriller de Netflix donde un padre se fuga para buscar a su hijo

“Fue como atrapar un rayo en una botella”: Jennifer Aniston y Lisa Kudrow recordaron la química que reinó en Friends

De Sting a Jeff Goldblum: los 7 famosos que no heredarán su fortuna a sus hijos

Matt Damon habló sobre la filmación de La Odisea: “Era casi nostálgica todo el tiempo”

‘Toy Story 5′ tendrá acento español: Penélope Cruz se suma a la lista de cameos de la esperada película de Disney Pixar

MUNDO

Irán difundió una nueva carta atribuida a Mojtaba Khamenei con referencias a la guerra, Estados Unidos e Israel

Irán difundió una nueva carta atribuida a Mojtaba Khamenei con referencias a la guerra, Estados Unidos e Israel

Un miembro de las fuerzas de paz de la ONU murió y dos resultan heridos en el sur de Líbano

El momento en el que el drone iraní impactó contra el aeropuerto de Kuwait

El Ejército israelí difundió nuevos videos de su ofensiva contra Hezbollah en la captura de la fortaleza medieval de Beaufort

El embajador israelí en Estados Unidos advirtió que el alto el fuego en Líbano no brinda inmunidad a Hezbollah