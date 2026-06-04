Un muerto y tres heridos en un tiroteo después de una ceremonia de graduación escolar en California

Un tiroteo en Fairfield dejó un muerto y tres heridos tras la graduación de Sem Yeto High School en el campus de Fairfield High School (ABC10)

Un tiroteo en Fairfield dejó un muerto y tres heridos el miércoles por la noche al terminar la ceremonia de graduación de Sem Yeto High School en el campus de Fairfield High School, al norte de California, y la investigación sigue abierta sin detenidos pese a que la policía afirmó que no existe una amenaza activa para la comunidad, según difundieron medios regionales como ABC7 y Los Angeles Times.

Entre las víctimas hay un joven de 18 años que murió en el lugar y tres heridos de 11, 20 y 25 años, reveló la Policía de Fairfield. Los sobrevivientes fueron trasladados a hospitales de la zona y su estado de salud no había sido informado, de acuerdo con la cobertura de ABC10.

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La policía respondió a reportes de disparos a las 19:15 horas en el estacionamiento de Fairfield High School, cerca del estadio Schafer, donde el Fairfield-Suisun Unified School District celebraba la graduación de Sem Yeto High School. Las autoridades escolares confirmaron que la violencia comenzó poco después de que terminara el acto y llevó a la policía a declarar un “incidente a gran escala”.

La agente de policía Michelle Belyea explicó en una conferencia de prensa compartida por Los Angeles Times que una víctima fue declarada muerta por heridas de bala y otras tres fueron llevadas al hospital. En esa misma comparecencia, Belyea añadió: “Es un incidente muy aterrador cuando algo así ocurre, especialmente al final de un evento escolar. Así que, obviamente, solo queremos que todos estén a salvo”.

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La policía respondió a reportes de disparos a las 19:15 en el estacionamiento de Fairfield High School, cerca del estadio Schafer (ABC7)

La investigación sigue sin sospechosos ni arrestos tras los disparos

Hasta el momento no se realizaron arrestos ni había información disponible sobre sospechosos, sostuvo Belyea, según Los Angeles Times y People. Mientras que medios televisivos informaron además que los investigadores no confirmaron si la víctima fatal era estudiante.

La alcaldesa de Suisun City, Alma Hernandez, escribió en Facebook poco después de las 20:00 que había un “tirador activo” en Fairfield High School, en el estadio Schafer, donde se realizaba la graduación de Sem Yeto High School.

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En esa publicación, citada por People, Hernandez también señaló: “Esta es una investigación activa. Se recomienda a cualquier persona que tenga información que se comunique con el Departamento de Policía de Fairfield al (707) 428-7300. Nuestros corazones están con las familias de las víctimas”.

La Policía de Fairfield informó que la investigación por los disparos sigue abierta y que no hay detenidos ni sospechosos identificados (ABC10)

Pese a la ausencia de arrestos, la policía sostuvo que no hay una amenaza en curso para la comunidad. Fue así que, ABC10 informó que los investigadores tampoco dieron detalles sobre un posible motivo, si el ataque fue dirigido contra alguien en particular o si participó uno o más agresores.

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Sem Yeto es una escuela secundaria de continuación y comparte el mismo campus físico con Fairfield High School, según People. Sumado a esto, la ceremonia se había realizado en el campo de fútbol de Fairfield High School.

Las autoridades sostuvieron que no existe una amenaza activa para la comunidad pese al tiroteo ocurrido al final del evento escolar (ABC10)

Testigos describieron corridas y gritos en el estacionamiento

Amanda Prieto, una vecina de la zona, le comentó a KCRA en declaraciones citadas por Los Angeles Times: “Me di cuenta rápidamente de lo cerca que estaba esa ráfaga de disparos. Miré por encima de la cerca y la gente estaba gritando y corriendo por el estacionamiento. Fue horroroso”.

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Otro testigo identificado como Jacob relató: “Fuimos con la persona que toma fotos de los graduados. De la nada, un tipo salió corriendo, y cuando levanté la vista, apuntó con el arma y empezó a disparar. Retrocedí, él corrió y yo simplemente rodeé el lugar, y mi mamá estaba de vuelta en el estadio, así que fui a asegurarme de que estuviera bien”.

Lizette Ramirez contó en KTVU: “No sé qué pasó. Voy llegando al estacionamiento cuando escucho los disparos. Veo a mi sobrina, a mi mamá, y ella dice: ‘¡Corran, corran!’”.

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Una vecina que vive cerca del campus dijo a ABC10 que primero oyó gritos distintos a los habituales de una graduación y luego entendió que se trataba de disparos. La señal ABC10 también informó que East Atlantic Avenue, a cerca de una milla del lugar, permanecía cerrada mientras continuaba el operativo policial.

Testigos del tiroteo en Fairfield relataron gritos, corridas y disparos en el estacionamiento después de la ceremonia de graduación (ABC7)

La superintendente del Fairfield-Suisun Unified School District, Jennifer Sachs, afirmó en un comunicado: “Las fuerzas del orden están en el campus y esta es una investigación activa. Nuestros pensamientos están con nuestra comunidad de Sem Yeto”. Sachs agregó que el jueves habría clases y que un equipo de salud mental y personal del distrito estarían en el lugar para brindar apoyo.

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