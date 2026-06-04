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El momento en el que el drone iraní impactó contra el aeropuerto de Kuwait

La autoridad de aviación civil difundió este jueves el primer registro oficial del ataque del miércoles, que dejó un muerto y 63 heridos, tras una explosión con fuego, escombros y humo negro

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El ataque del régimen dejó un muerto y 63 heridos

Las cámaras de vigilancia captaron el momento exacto en que un drone impactó contra la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Kuwait. Las imágenes muestran cómo el aparato se dirige directamente hacia el edificio antes de estrellarse contra el techo y provocar una potente explosión que desata una enorme bola de fuego, lanza escombros en distintas direcciones y cubre el área con una espesa columna de humo negro.

Las imágenes, difundidas este jueves por la Autoridad de Aviación Civil de Kuwait, constituyen el primer registro oficial publicado por el gobierno kuwaití del ataque que dejó un muerto y más de 60 heridos durante la ofensiva del miércoles, en medio de la creciente tensión que persiste en el Golfo Pérsico pese a los intentos por sostener un frágil alto el fuego en la región.

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La Autoridad de Aviación Civil de Kuwait difundió el primer registro oficial del ataque al aeropuerto de Kuwait.
La Autoridad de Aviación Civil de Kuwait difundió el primer registro oficial del ataque al aeropuerto de Kuwait.

La secuencia, grabada por varias cámaras de seguridad instaladas en el aeropuerto, muestra la aproximación del drone desde distintos ángulos. En una de las tomas se observa cómo el aparato aparece sobre la terminal y mantiene una trayectoria recta hasta impactar contra el techo de la estructura. Apenas se produce la colisión, una enorme bola de fuego se extiende sobre la terminal, seguida de una densa nube de humo.

Los videos también permiten observar la magnitud de la onda expansiva. Fragmentos de la estructura salen despedidos mientras el humo se expande por el área afectada. En cuestión de segundos, gran parte del sector impactado queda oculto tras una nube oscura que continúa creciendo sobre el complejo aeroportuario.

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Las imágenes más dramáticas provienen del interior de la terminal. Las cámaras muestran a varias personas caminando por el amplio salón principal sin señales aparentes de alarma. Segundos después, la explosión sacude el edificio y el lugar se llena de humo, polvo y restos de materiales desprendidos por la detonación.

Los videos del aeropuerto muestran la trayectoria recta del dron y la bola de fuego que siguió al impacto.
Los videos del aeropuerto muestran la trayectoria recta del dron y la bola de fuego que siguió al impacto.

La visibilidad se reduce de forma abrupta mientras algunas personas corren en busca de refugio. Otras desaparecen momentáneamente detrás de la nube de escombros y partículas suspendidas que invade el recinto. Aunque las grabaciones carecen de sonido, la violencia del impacto resulta evidente por la rapidez con la que la onda expansiva transforma una escena cotidiana en un escenario de caos.

Junto con los videos, las autoridades difundieron fotografías de los daños ocasionados en la Terminal 1. Las imágenes muestran sectores destruidos, techos dañados y amplias áreas afectadas por el incendio posterior a la explosión.

En el mensaje que acompañó la publicación, la Aviación Civil de Kuwait calificó el episodio como “los primeros instantes del brutal ataque con drones iraníes contra la Terminal T1 del Aeropuerto Internacional de Kuwait", ocurrido el 3 de junio.

La explosión en el aeropuerto de Kuwait dejó un muerto y más de 60 heridos durante la ofensiva del miércoles.
La explosión en el aeropuerto de Kuwait dejó un muerto y más de 60 heridos durante la ofensiva del miércoles.

Las autoridades kuwaitíes acusaron a Irán de lanzar una treintena de misiles y drones contra el país, una ofensiva que provocó la muerte de un ciudadano indio, dejó 63 heridos y causó daños en instalaciones consideradas estratégicas y en sedes diplomáticas.

Teherán rechazó la acusación. La Guardia Revolucionaria iraní sostuvo, según medios estatales, que el aeropuerto no fue alcanzado por drones iraníes y atribuyó los daños a un supuesto fallo de misiles interceptores estadounidenses. Washington negó esa versión y afirmó que el aeropuerto fue atacado deliberadamente por aeronaves no tripuladas iraníes.

El ataque se produjo apenas semanas después de que Kuwait anunciara la reapertura gradual de su aeropuerto internacional, cerrado durante meses por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Las imágenes difundidas ahora ofrecen el registro más detallado hasta la fecha de los segundos en que esa infraestructura volvió a convertirse en un objetivo de la escalada regional.

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