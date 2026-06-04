Destituyen al exorcista oficial de la arquidiócesis de Washington por sus declaraciones sobre los ovnis

El cardenal Robert McElroy destituyó a Stephen Rossetti como exorcista de la arquidiócesis de Washington tras 19 años en el cargo por sus dichos sobre ovnis y demonios (Museum of the Bible)

El cardenal Robert McElroy, arzobispo de Washington, destituyó el miércoles al monseñor Stephen Rossetti como exorcista de la arquidiócesis tras 19 años en el cargo, después de que el sacerdote afirmara públicamente que la mayoría de los avistamientos de ovnis son obra de demonios.

La arquidiócesis también cortó vínculos con el Centro San Miguel para la Renovación Espiritual, la organización sin fines de lucro con sede en Washington que Rossetti dirige. McElroy justificó la decisión con este argumento: las declaraciones del sacerdote “socavan gravemente la enseñanza precisa de la Iglesia sobre el diablo, los demonios y el exorcismo”, según informó NBC News y The Washington Post.

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Qué dijo Rossetti para perder su cargo

El lunes anterior a su destitución, Rossetti participó en el programa de YouTube “Fe, Esperanza y Amor Ministerio”, en un episodio titulado “¿Extraterrestres o demonios?”. Allí sostuvo que los demonios “prefieren esconderse” porque “son más efectivos cuando no nos damos cuenta”.

“Los demonios pueden irrumpir en el mundo físico y adoptar la forma de sombras, casas poseídas o fantasmas”, dijo Rossetti en el programa. “Todo lo que nos conecta con el mundo oscuro es un portal. Y la Biblia y la Iglesia nos advierten sobre esto”.

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La arquidiócesis de Washington también cortó vínculos con el Centro San Miguel al considerar que las declaraciones de Rossetti sobre el exorcismo contradicen la enseñanza de la Iglesia ( Divine Mercy)

Afirmó: “Personalmente, no me cabe duda de que probablemente muchos, si no la mayoría, de estos avistamientos de ovnis son obra de demonios”, y agregó que los demonios “pueden hacer cosas que nosotros no podemos, de ahí su velocidad”.

Días antes, el sacerdote también publicó un video en su cuenta de Facebook donde planteó que los demonios “se meten en tu cabeza y manipulan las cosas en el mundo para llevarnos a hacer el mal”.

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Quién es Rossetti y qué representa el Centro San Miguel

Rossetti es sacerdote, psicólogo y figura con más de 148.000 seguidores en Instagram. Figura como profesor en una universidad católica y ejerció como capellán de los Washington Nationals.

Entre 1993 y 2009 dirigió el Instituto San Lucas en Silver Spring, donde trató a clérigos con problemas de salud mental, entre ellos sacerdotes acusados de abuso sexual. El instituto ya no existe.

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Rossetti es sacerdote, psicólogo y ex capellán de los Washington Nationals, y reúne más de 148.000 seguidores en Instagram ( St. Michael Center For Spiritual Renewal)

El Centro San Miguel, que ahora pierde el respaldo de la arquidiócesis, se especializaba en ofrecer sanación espiritual a sacerdotes con dificultades y publicaba contenido en redes sociales orientado a católicos con una visión carismática de la fe, quienes conciben la lucha entre el bien y el mal como una guerra espiritual literal.

El material del sitio web de la arquidiócesis que remitía a los fieles al centro fue retirado el miércoles por la noche, según The Washington Post.

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La respuesta del sacerdote y el contexto eclesial

Rossetti escribió en un comunicado publicado en el sitio web del Centro San Miguel: “Pido perdón por cualquier falta de fidelidad a las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia”. “Creo que es de suma importancia obedecer a la Iglesia”, añadió, y aclaró que el centro continuará su labor en otro lugar.

En 2023, Rossetti le había dicho a The Associated Press que existía un creciente interés por la información sobre posesiones demoníacas y exorcismos, y que las “influencias demoníacas” han aumentado en una sociedad más secular y entre quienes practican el ocultismo.

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Un debate que va más allá de la Iglesia

Las declaraciones de Rossetti no son un caso aislado en el debate público estadounidense. el vicepresidente JD Vance, católico practicante, dijo en abril en el podcast “The Benny Show” que no cree que los ovnis sean extraterrestres. “Son demonios de todos modos, pero esa es una conversación más larga”, afirmó Vance.

Los ovnis mantienen la atención de sectores del gobierno y de la opinión pública en Estados Unidos. Al mismo tiempo, una encuesta de Gallup reveló el año pasado que la mayoría de los estadounidenses se muestra escéptica ante lo paranormal: no cree en brujas, reencarnación ni astrología.

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La arquidiócesis de Washington no respondió a las solicitudes de información adicional realizadas el miércoles por la noche, según informó The Washington Post.