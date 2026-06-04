Estados Unidos

Destituyen al exorcista oficial de la arquidiócesis de Washington por sus declaraciones sobre los ovnis

El cardenal Robert McElroy puso fin a los 19 años del monseñor Stephen Rossetti al frente del cargo y cortó los vínculos con el Centro San Miguel, la organización sin fines de lucro que el sacerdote dirige

Guardar
Primer plano de un hombre calvo y mayor con gafas y cuello clerical, sentado frente a un micrófono. Se ve un mueble de madera borroso al fondo
El cardenal Robert McElroy destituyó a Stephen Rossetti como exorcista de la arquidiócesis de Washington tras 19 años en el cargo por sus dichos sobre ovnis y demonios (Museum of the Bible)

El cardenal Robert McElroy, arzobispo de Washington, destituyó el miércoles al monseñor Stephen Rossetti como exorcista de la arquidiócesis tras 19 años en el cargo, después de que el sacerdote afirmara públicamente que la mayoría de los avistamientos de ovnis son obra de demonios.

La arquidiócesis también cortó vínculos con el Centro San Miguel para la Renovación Espiritual, la organización sin fines de lucro con sede en Washington que Rossetti dirige. McElroy justificó la decisión con este argumento: las declaraciones del sacerdote “socavan gravemente la enseñanza precisa de la Iglesia sobre el diablo, los demonios y el exorcismo”, según informó NBC News y The Washington Post.

PUBLICIDAD

Qué dijo Rossetti para perder su cargo

El lunes anterior a su destitución, Rossetti participó en el programa de YouTube “Fe, Esperanza y Amor Ministerio”, en un episodio titulado “¿Extraterrestres o demonios?”. Allí sostuvo que los demonios “prefieren esconderse” porque “son más efectivos cuando no nos damos cuenta”.

“Los demonios pueden irrumpir en el mundo físico y adoptar la forma de sombras, casas poseídas o fantasmas”, dijo Rossetti en el programa. “Todo lo que nos conecta con el mundo oscuro es un portal. Y la Biblia y la Iglesia nos advierten sobre esto”.

PUBLICIDAD

Un hombre calvo con gafas y camisa clerical negra habla, con una puerta blanca, una planta verde, un cuadro del Capitolio y un mueble de madera oscuro detrás
La arquidiócesis de Washington también cortó vínculos con el Centro San Miguel al considerar que las declaraciones de Rossetti sobre el exorcismo contradicen la enseñanza de la Iglesia ( Divine Mercy)

Afirmó: “Personalmente, no me cabe duda de que probablemente muchos, si no la mayoría, de estos avistamientos de ovnis son obra de demonios”, y agregó que los demonios “pueden hacer cosas que nosotros no podemos, de ahí su velocidad”.

Días antes, el sacerdote también publicó un video en su cuenta de Facebook donde planteó que los demonios “se meten en tu cabeza y manipulan las cosas en el mundo para llevarnos a hacer el mal”.

Quién es Rossetti y qué representa el Centro San Miguel

Rossetti es sacerdote, psicólogo y figura con más de 148.000 seguidores en Instagram. Figura como profesor en una universidad católica y ejerció como capellán de los Washington Nationals.

Entre 1993 y 2009 dirigió el Instituto San Lucas en Silver Spring, donde trató a clérigos con problemas de salud mental, entre ellos sacerdotes acusados de abuso sexual. El instituto ya no existe.

Primer plano de un hombre calvo y de edad avanzada con gafas y cuello clerical, hablando frente a un mural de un ángel con espada y orbe azul
Rossetti es sacerdote, psicólogo y ex capellán de los Washington Nationals, y reúne más de 148.000 seguidores en Instagram ( St. Michael Center For Spiritual Renewal)

El Centro San Miguel, que ahora pierde el respaldo de la arquidiócesis, se especializaba en ofrecer sanación espiritual a sacerdotes con dificultades y publicaba contenido en redes sociales orientado a católicos con una visión carismática de la fe, quienes conciben la lucha entre el bien y el mal como una guerra espiritual literal.

El material del sitio web de la arquidiócesis que remitía a los fieles al centro fue retirado el miércoles por la noche, según The Washington Post.

La respuesta del sacerdote y el contexto eclesial

Rossetti escribió en un comunicado publicado en el sitio web del Centro San Miguel: “Pido perdón por cualquier falta de fidelidad a las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia”. “Creo que es de suma importancia obedecer a la Iglesia”, añadió, y aclaró que el centro continuará su labor en otro lugar.

En 2023, Rossetti le había dicho a The Associated Press que existía un creciente interés por la información sobre posesiones demoníacas y exorcismos, y que las “influencias demoníacas” han aumentado en una sociedad más secular y entre quienes practican el ocultismo.

Un debate que va más allá de la Iglesia

Las declaraciones de Rossetti no son un caso aislado en el debate público estadounidense. el vicepresidente JD Vance, católico practicante, dijo en abril en el podcast “The Benny Show” que no cree que los ovnis sean extraterrestres. “Son demonios de todos modos, pero esa es una conversación más larga”, afirmó Vance.

Los ovnis mantienen la atención de sectores del gobierno y de la opinión pública en Estados Unidos. Al mismo tiempo, una encuesta de Gallup reveló el año pasado que la mayoría de los estadounidenses se muestra escéptica ante lo paranormal: no cree en brujas, reencarnación ni astrología.

La arquidiócesis de Washington no respondió a las solicitudes de información adicional realizadas el miércoles por la noche, según informó The Washington Post.

Temas Relacionados

Estados Unidos NoticiasWashingtonSan MiguelExtraterrestresEstados UnidosEl ExorcistaOvnis

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Melinda French Gates donó 215 millones de dólares para mejorar la salud de las mujeres en todo el mundo

El nuevo aporte de la empresaria estadounidense eleva a más de 600 millones de dólares sus contribuciones en dos años y apunta a anticonceptivos, atención materna y menopausia, áreas con baja inversión y escasa prioridad institucional

Melinda French Gates donó 215 millones de dólares para mejorar la salud de las mujeres en todo el mundo

Alertan por recortes millonarios para las escuelas de Florida con el plan fiscal de Ron DeSantis

Legisladores advierten que la iniciativa no detalla cómo se compensarían recursos clave en distritos del sur del estado, en medio de proyecciones que anticipan presión sobre rubros básicos del sistema público

Alertan por recortes millonarios para las escuelas de Florida con el plan fiscal de Ron DeSantis

Encuentran a una familia de cuatro asesinada con arma blanca dentro de una casa, en el condado de Miami-Dade

La Oficina del Sheriff del condado mantiene la escena bajo resguardo y señaló que la investigación preliminar encuadra el hecho como un posible homicidio-suicidio, tras hallar a dos adultos y dos niñas muertos en Doral Isles

Encuentran a una familia de cuatro asesinada con arma blanca dentro de una casa, en el condado de Miami-Dade

La Cámara baja de EEUU aprobó un proyecto para endurecer las sanciones a Rusia y enviar un nuevo paquete de ayuda a Ucrania

La propuesta legislativa busca recortar los ingresos del Kremlin al endurecer límites de venta y encarecer operaciones, al restringir transporte, seguros y tecnología que sostienen la comercialización externa del sector energético

La Cámara baja de EEUU aprobó un proyecto para endurecer las sanciones a Rusia y enviar un nuevo paquete de ayuda a Ucrania

Resultados Lotería Powerball: números ganadores del miércoles 3 de junio de 2026

Como cada miércoles, esta lotería estadounidense publicó los resultados ganadores su más reciente sorteo millonario

Resultados Lotería Powerball: números ganadores del miércoles 3 de junio de 2026

TECNO

Qué es Dreambeans, la nueva aplicación de Google que usa IA para crear historias personalizadas con tus datos

Qué es Dreambeans, la nueva aplicación de Google que usa IA para crear historias personalizadas con tus datos

Summer Game Fest 2026 y Latin American Games Showcase: cuándo son y cómo ver en vivo

¿Cuál es el precio de las principales criptomonedas de hoy 4 de junio?

Adiós a las pantallas: el nuevo invento de OpenAI que ‘viviría’ en tu oreja y organizaría tu vida

Por qué el litio de las baterías se está volviendo una amenaza para los océanos

ENTRETENIMIENTO

Sam Worthington encabeza “Te encontraré”, el nuevo thriller de Netflix donde un padre se fuga para buscar a su hijo

Sam Worthington encabeza “Te encontraré”, el nuevo thriller de Netflix donde un padre se fuga para buscar a su hijo

“Fue como atrapar un rayo en una botella”: Jennifer Aniston y Lisa Kudrow recordaron la química que reinó en Friends

De Sting a Jeff Goldblum: los 7 famosos que no heredarán su fortuna a sus hijos

Matt Damon habló sobre la filmación de La Odisea: “Era casi nostálgica todo el tiempo”

‘Toy Story 5′ tendrá acento español: Penélope Cruz se suma a la lista de cameos de la esperada película de Disney Pixar

MUNDO

Irán difundió una nueva carta atribuida a Mojtaba Khamenei con referencias a la guerra, Estados Unidos e Israel

Irán difundió una nueva carta atribuida a Mojtaba Khamenei con referencias a la guerra, Estados Unidos e Israel

Un miembro de las fuerzas de paz de la ONU murió y dos resultan heridos en el sur de Líbano

El momento en el que el drone iraní impactó contra el aeropuerto de Kuwait

El Ejército israelí difundió nuevos videos de su ofensiva contra Hezbollah en la captura de la fortaleza medieval de Beaufort

El embajador israelí en Estados Unidos advirtió que el alto el fuego en Líbano no brinda inmunidad a Hezbollah