Melinda French Gates donó 215 millones de dólares para mejorar la salud de las mujeres en todo el mundo

La filántropa Melinda French Gates ha decidido intensificar su compromiso con la salud de las mujeres a nivel global mediante una nueva donación de 215 millones de dólares. Este monto, anunciado recientemente, eleva sus aportes en los últimos dos años a más de 600 millones de dólares destinados exclusivamente a mejorar el bienestar femenino en diversas etapas de la vida. El anuncio constituye un paso relevante en la apuesta de French Gates por atender problemas de salud que, durante décadas, han permanecido en la sombra de la agenda pública y privada.

El núcleo de esta nueva financiación está orientado a áreas que históricamente han recibido escasos recursos: el acceso a anticonceptivos, la atención materna y el abordaje integral de la menopausia. El fondo busca no solo ampliar la disponibilidad y calidad de servicios esenciales para la salud reproductiva, sino también atender necesidades específicas de las mujeres de mediana edad, un segmento usualmente desatendido en los sistemas sanitarios. Una parte relevante de la donación está dirigida a promover una mejor comprensión y tratamiento de la menopausia, tema que hasta ahora ha sido objeto de pocos estudios y escasa atención institucional.

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Desde 2024, año en que Melinda French Gates se desligó de la Fundación Gates, la filántropa ha redirigido su energía y recursos hacia proyectos propios a través de Pivotal, el grupo de organizaciones que fundó para gestionar sus inversiones filantrópicas. Este cambio marcó una etapa de redefinición de prioridades, con un enfoque más estratégico y focalizado en los desafíos que enfrentan las mujeres en el acceso a la salud. Su salida de la fundación que cofundó junto a Bill Gates —reconocida por ser una de las mayores financiadoras privadas en atención médica a nivel global— le permitió perfilar con mayor precisión su agenda y responder con mayor agilidad a problemáticas emergentes.

La nueva donación elevó a más de 600 millones de dólares los aportes de Melinda French Gates en dos años para la salud femenina (REUTERS/Nic Bothma/File Photo)

La distribución de estos nuevos fondos destaca dos iniciativas principales. Por un lado, una donación de 40 millones de dólares a Co-Impact, destinada a una propuesta innovadora que integra apoyo a la salud mental dentro de la atención materna y primaria, con especial énfasis en África. Por otro, una asignación de 10 millones de dólares a The Menopause Society con el objetivo de mejorar la formación de profesionales de la salud en Estados Unidos y expandir los recursos educativos sobre menopausia a regiones con acceso limitado. French Gates espera que este aporte incentive a otros financiadores a sumarse a una causa tradicionalmente ignorada por la filantropía tradicional.

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El contexto de esta inversión adquiere mayor relevancia si se considera la información del Foro Económico Mundial: aunque las mujeres representan la mitad de la población mundial, solo reciben el 2 % de los fondos privados de sanidad para problemas que las afectan específicamente. Este déficit en la financiación se traduce en una escasez de productos, servicios y conocimiento médico enfocado en necesidades femeninas, perpetuando inequidades y limitando el desarrollo de soluciones innovadoras para su atención.

La filantropía, en palabras de French Gates, debe cumplir una función crítica: identificar y visibilizar problemas sociales olvidados, ofrecer modelos de intervención y atraer tanto a otros donantes como a fondos públicos. “El papel de la filantropía consiste en analizar estos problemas, visibilizarlos y mostrar cómo avanzar para atraer a otros donantes y, en última instancia, conseguir financiación gubernamental”, afirmó. La intención es que su propia labor actúe como catalizador, enviando una señal clara sobre la urgencia y relevancia de invertir en la salud femenina.

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Los fondos priorizan el acceso a anticonceptivos, la atención materna y la menopausia, áreas con escasos recursos en salud de las mujeres (EFE/Julien de Rosa/Archivo)

Uno de los impactos más inmediatos se espera en la mejora de la atención a la menopausia en Estados Unidos, donde existen alrededor de 6.000 condados con acceso muy limitado a especialistas en esta área. La donación permitirá a The Menopause Society ampliar su alcance educativo y llegar a zonas tradicionalmente desatendidas, contribuyendo así a reducir la brecha de atención. Según la organización, la menopausia ha sido una de las áreas más ignoradas de la medicina moderna, y el apoyo financiero de Pivotal representa una oportunidad para revertir esa tendencia.

La Dra. Stephanie Faubion, directora médica de The Menopause Society y del Centro de Salud de la Mujer de la Clínica Mayo, subrayó la importancia de la donación tanto por el monto como por la atención pública que genera. “La menopausia sigue siendo una de las áreas más ignoradas y desatendidas de la medicina, y The Menopause Society cree que las mujeres merecen algo mejor”, afirmó. Faubion también advirtió que la investigación sobre tratamientos para la menopausia ya era insuficiente antes de los recortes presupuestarios aplicados por la administración del presidente Donald Trump, lo que incrementa la necesidad de recursos filantrópicos. “La filantropía desempeñará un papel más importante que nunca, porque ya no contaremos con el mismo tipo de financiación gubernamental. Conseguir fondos es difícil hoy en día, mucho más difícil que antes. Y la necesidad persiste”.

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French Gates ha insistido en que la visibilidad es tan crucial como el dinero: “Quiero que los problemas de salud de las mujeres no sean invisibles. No quiero que se dé por sentado que las mujeres deben lidiar con el dolor y el sufrimiento. Quiero que se las vea por lo que están pasando, por sus experiencias de vida reales, y que se aborden esos problemas para que puedan vivir plenamente”. A través de su labor y la influencia de Pivotal, aspira a que la sociedad y otros donantes reconozcan la urgencia de actuar, generando cambios estructurales y una mayor equidad en la salud global femenina.