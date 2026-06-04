Estados Unidos

La organización Undue Medical Debt elimina 6,5 millones de dólares en deudas médicas en Connecticut

Unas 97.000 personas recibirán notificaciones por la cancelación de facturas hospitalarias impagas mediante un plan coordinado con el estado, que combina fondos remanentes de ayuda por la pandemia y aportes privados

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Undue Medical Debt eliminó 6,5 millones de dólares en deudas médicas para 97.000 residentes de Connecticut
Undue Medical Debt eliminó 6,5 millones de dólares en deudas médicas para 97.000 residentes de Connecticut

La condonación de deudas médicas se ha convertido en un alivio palpable para miles de estadounidenses que enfrentan el peso de facturas hospitalarias impagadas. En esta ocasión, la organización sin fines de lucro Undue Medical Debt (UMD) ha centrado sus esfuerzos en Connecticut, donde ha logrado eliminar aproximadamente 6,5 millones de dólares en deudas médicas para 97.000 residentes. Esta acción posiciona a UMD como el mayor comprador de deudas médicas impagas en Estados Unidos, y su intervención ofrece una nueva esperanza para quienes se han visto asfixiados por los gastos médicos acumulados.

Para los habitantes de Connecticut, recibir la noticia de la eliminación de sus deudas hospitalarias puede suponer un punto de inflexión en su salud financiera y emocional. El programa, ejecutado en colaboración con el estado, busca aliviar la carga que representa la atención médica impaga, que muchas veces se convierte en una fuente de estrés y limita el acceso a servicios esenciales. Esta cuarta ronda de alivio de deuda no solo implica un respiro económico, sino que también representa una señal de que existen caminos innovadores para abordar la crisis de las deudas médicas en el país.

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El mecanismo que permite la eliminación de estas deudas combina recursos estatales y donaciones privadas. El estado de Connecticut diseñó un programa específico que canalizó dinero residual procedente de un paquete de apoyo por la pandemia de COVID-19, sumándolo a los fondos recaudados por Undue Medical Debt a través de aportes solidarios de particulares y organizaciones. Esta sinergia financiera permitió alcanzar a decenas de miles de personas sin necesidad de recurrir a grandes partidas presupuestarias estatales.

Kuwait announces that ruling Emir Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah dies during treatment at Mayo Clinic
La condonación de deudas médicas en Connecticut se concretó en una cuarta ronda de alivio impulsada junto con el estado (REUTERS/Eric Miller)

Para que los residentes puedan beneficiarse de este programa, deben cumplir uno de dos criterios: tener deudas médicas que representen al menos el 5 % de sus ingresos anuales, o bien contar con ingresos iguales o inferiores al nivel federal de pobreza. Estos requisitos buscan focalizar el alivio en quienes más lo necesitan, priorizando a los hogares para los que una factura médica puede significar un obstáculo insalvable.

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Uno de los aspectos más distintivos del programa es su método de selección: no se requiere que los beneficiarios presenten solicitudes ni realicen trámites. Undue Medical Debt adquiere grandes volúmenes de deuda hospitalaria impaga y utiliza un proceso completamente aleatorio e indiscriminado para decidir cuáles serán condonadas. Esta característica garantiza que no haya favoritismos ni discriminación, y que la ayuda llegue de manera justa y transparente a quienes cumplen con los parámetros definidos.

El modelo aplicado en Connecticut no surge de la nada; tiene antecedentes en otros estados. Arizona y Maine implementaron previamente sistemas similares junto a UMD. En el caso de Arizona, 352.000 residentes recibieron una carta informando que sus deudas habían sido saldadas por una fracción de su valor original. El impacto de este tipo de programas se refleja en historias personales de alivio y en la posibilidad de recomenzar sin la sombra de la deuda médica.

Estos antecedentes muestran la viabilidad y escalabilidad de la estrategia, que se apoya en la colaboración entre gobiernos estatales y organizaciones sin fines de lucro. El éxito de las experiencias previas ha servido como modelo para otras jurisdicciones interesadas en replicar la iniciativa y extender los beneficios a más comunidades.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Arizona y Maine ya aplicaron programas similares con Undue Medical Debt, y en Arizona 352.000 residentes recibieron la cancelación de sus deudas médicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La base de este sistema radica en el modo en que se gestionan las deudas médicas en Estados Unidos. Cuando un paciente no puede afrontar el pago de una factura hospitalaria, esta se convierte en una deuda que el hospital tiene derecho a reclamar. Sin embargo, si la suma es elevada —por ejemplo, 100.000 dólares— y el deudor solo puede abonar montos mínimos, el valor real de esa deuda para el hospital disminuye notablemente. Los hospitales pueden recurrir a demandas judiciales, pero los costes legales suelen ser elevados y no garantizan el recupero del dinero.

Es en este punto donde interviene Undue Medical Debt. La organización ofrece, por ejemplo, 5.000 dólares en pagos inmediatos para hacerse cargo de un lote de deudas que, en su conjunto, tiene un valor nominal mucho mayor. El hospital, de esta manera, logra equilibrar sus cuentas al recibir un ingreso seguro, aunque sea menor al total adeudado, y los beneficiarios quedan liberados de sus obligaciones financieras.

Este mecanismo transforma una deuda que parecía perpetua en una oportunidad de comenzar de nuevo, sin la presión constante de acreedores y cobradores. Además, el proceso no requiere intermediarios, gestiones complejas ni evaluaciones individuales, lo que simplifica la llegada de la ayuda.

En cuanto a la perspectiva política, el programa ha recibido apoyo de representantes estatales y del propio gobernador de Connecticut. El representante Kevin Brown, demócrata de Vernon, expresó su satisfacción por haber respaldado la legislación que respalda este tipo de iniciativas. Brown destacó la importancia de continuar con el compromiso estatal para asegurar que los ciudadanos puedan acceder a atención médica sin el temor permanente a endeudarse.

El programa está previsto para continuar hasta finales de año, con la expectativa de que más residentes puedan beneficiarse de la condonación de sus deudas médicas, en un contexto donde la salud financiera y el acceso a servicios esenciales siguen siendo temas centrales en el debate público estadounidense.

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