Estados Unidos

Diez esquiadores desaparecidos tras una avalancha en las montañas del norte de California

Las labores para auxiliar al grupo atrapado, del cual ya fueron halladas 6 personas con vida, avanzan con dificultad debido a las condiciones meteorológicas adversas y el riesgo persistente de nuevos desprendimientos

Un vehículo quedó sepultado bajo
Un vehículo quedó sepultado bajo la nieve durante una tormenta el martes 17 de febrero de 2026 en Truckee, California (AP/Brooke Hess-Homeier)

Equipos de rescate en esquís y vehículos especializados enfrentan condiciones extremas en un intento por llegar a 10 esquiadores de travesía atrapados tras una avalancha en las montañas del norte de California. Inicialmente, eran 16 los desaparecidos.

El incidente, que se produjo en la zona de Frog Lake, cerca de Castle Peak y al noroeste de Lake Tahoe, dejó diez esquiadores desaparecidos, mientras el riesgo de nuevos deslizamientos se mantiene elevado.

La alerta se activó cerca de las 11:30 de la mañana, cuando una llamada al 911 informó sobre la avalancha y la presencia de personas sepultadas, en medio de una fuerte tormenta invernal que afecta al estado.

Horas después, las autoridades confirmaron que seis esquiadores fueron localizados y se les pidió que se resguardaran hasta que los equipos de rescate puedan acceder a la zona.

Autos cubiertos de nieve durante
Autos cubiertos de nieve durante una tormenta de nieve el martes 17 de febrero de 2026 en Truckee, California (AP/Brooke Hess-Homeier)

El grupo se encontraba en el último día de una excursión de tres jornadas, que incluyó travesías de hasta 6,4 kilómetros por terreno accidentado y el uso de refugios en noches previas. La compañía encargada del recorrido y las balizas de emergencia portadas por los esquiadores permitieron mantener el contacto con los rescatistas.

“En este momento, es particularmente peligroso en el terreno de travesía simplemente porque estamos en el punto más intenso de la tormenta”, advirtió Brandon Schwartz, principal pronosticador de avalanchas en el Bosque Nacional Tahoe.

Los esquís de travesía se caracterizan por ser más anchos y pesados, además de incorporar elementos específicos que les permiten adaptarse a subidas y descensos en terrenos no preparados. En contraste, los esquís de fondo son más estrechos y están diseñados para desplazarse sobre pistas planas y bien marcadas.

Una carretera es despejada durante
Una carretera es despejada durante una tormenta de nieve el martes 17 de febrero de 2026 en Truckee, California (AP/Brooke Hess-Homeier)

Las operaciones avanzan con precaución debido al peligro de provocar nuevos incidentes de esta índole. Los equipos emplean quitanieves, motos de nieve y esquís para llegar hasta los afectados.

En palabras del capitán Russell Greene, sheriff del condado de Nevada, los esquiadores lograron improvisar un refugio y se comunican mediante mensajes de texto.

“Están haciendo lo mejor que pueden. Se han refugiado en una zona, han improvisado un refugio con una lona y están haciendo todo lo posible por sobrevivir y esperar el rescate”, declaró Greene a la cadena de televisión KCRA-TV.

Una carretera cubierta de nieve
Una carretera cubierta de nieve durante una tormenta el martes 17 de febrero de 2026 en Truckee (AP/Brooke Hess-Homeier)

Las condiciones meteorológicas extremas llevaron al cierre parcial o total de varias estaciones de esquí en la región de Lake Tahoe. El Centro de Avalanchas de Sierra emitió una advertencia para toda el área y desaconseja cualquier desplazamiento cerca o dentro de zonas de avalanchas.

La reciente tormenta dejó acumulaciones históricas de nieve en el norte del estado. En la ciudad de Soda Springs se registraron al menos 76 centímetros en 24 horas, y los meteorólogos prevén que algunas áreas de Sierra Nevada lleguen a acumular hasta 2,4 metros antes del miércoles por la noche. El tráfico en la Interestatal 80 fue interrumpido temporalmente por derrapes y accidentes.

Camiones alineados a lo largo
Camiones alineados a lo largo de la Interestatal 80 durante una tormenta (AP/Brooke Hess-Homeier)

Castle Peak, con una altitud de 2.777 metros, es un destino habitual para el esquí de travesía, modalidad que exige preparación en técnicas de rescate y uso de equipos de seguridad.

En enero, una avalancha en la región causó la muerte de un conductor de moto de nieve, de acuerdo con las autoridades. Cada invierno, entre 25 y 30 personas mueren en avalanchas en Estados Unidos, según el Centro Nacional de Avalanchas.

(Con información de Associated Press)

