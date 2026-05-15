El Ejército de Estados Unidos desvió 72 buques comerciales desde el inicio del bloqueo a los puertos iraníes en Ormuz

Marines de los Estados Unidos de la 31.ª Unidad Expedicionaria de Marines descienden en rappel desde un MH-60S Sea Hawk durante un entrenamiento programado a bordo del USS Tripoli (LHA 7). El Tripoli es uno de los más de 20 buques de guerra que apoyan el bloqueo de Estados Unidos contra Irán (@CENTCOM)

El Ejército de Estados Unidos aumentó el jueves a 72 el número de buques mercantes bloqueados en el estrecho de Ormuz, tras un mes de cierre perimetral en la zona, en el marco de la tregua indefinida proclamada por el presidente Donald Trump mientras avanzan lentamente los contactos diplomáticos para un cese de hostilidades.

El Comando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) comunicó en redes sociales que 72 buques comerciales fueron desviados por la Armada y que otros cuatro resultaron “inmovilizados” para garantizar el bloqueo impuesto desde hace un mes a los puertos iraníes.

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Las fuerzas estadounidenses también informaron sobre el aterrizaje de un helicóptero ‘Sea Hawk’ en la cubierta del ‘Truxtun (DDG 103)’, embarcación desplegada en el mar Arábigo para apoyar el bloqueo contra Irán.

Esta semana, el Ejército estadounidense logró que dos cargueros dieran media vuelta tras comunicarse por radio y efectuar “disparos de advertencia con armas ligeras”. Según el CENTCOM, estas acciones han permitido garantizar la aplicación de las medidas y asegurar que el bloqueo decretado por Washington “sigue plenamente vigente”.

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La tensión en la región se intensificó tras el inicio del conflicto el 28 de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán. Desde entonces, Teherán incrementó el control sobre el estrecho de Ormuz y limitó el paso de embarcaciones, lo que generó preocupación en los mercados internacionales y alteraciones en las cadenas globales de suministro.

Un helicóptero Sea Hawk asignado al Escuadrón de Helicópteros de Ataque Marítimo 50 aterriza en la cubierta de vuelo del USS Truxtun (DDG 103) mientras el buque atraviesa el mar Arábigo y apoya el bloqueo de EE.UU. contra Irán (@CENTCOM)

Irán reforzó su presencia militar en la zona, mientras que Washington respondió con un despliegue naval y aéreo de gran escala para mantener el cerco marítimo alrededor de los puertos iraníes.

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Según cifras oficiales estadounidenses, más de 15.000 militares, cerca de 200 aeronaves y 20 buques de guerra participan actualmente en las operaciones vinculadas al bloqueo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, decidió mantener la medida incluso después de ordenar el 5 de mayo la suspensión parcial de operaciones militares dedicadas a escoltar petroleros atrapados en el golfo Pérsico.

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La Casa Blanca considera el control marítimo una herramienta de presión clave en las negociaciones con Teherán. Trump afirmó que no tiene apuro por alcanzar un acuerdo definitivo mientras las condiciones actuales favorezcan la posición estadounidense. Según la administración republicana, el bloqueo limita la capacidad económica iraní y fortalece el margen de negociación de Washington.

Un F-16 de la Fuerza Aérea de EE.UU. despega de una base en el Medio Oriente para un vuelo nocturno (@CENTCOM)

Desde Irán, el portavoz militar Mohammad Akraminia subrayó la importancia estratégica del estrecho y sostuvo que el control de la vía podría generar “ingresos económicos significativos” y aumentar la influencia regional de Teherán. El jefe de la comisión de seguridad nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, afirmó que el país trabaja en nuevos mecanismos de administración del paso marítimo y busca utilizar el estrecho “como una palanca de poder” mediante una gestión estratégica de la zona.

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EEUU cortó el suministro de armas iraníes a los grupos terroristas Hamas, Hezbollah y los hutíes

El almirante Brad Cooper, jefe del CENTCOM, afirmó ante el Congreso que Hamas, Hezbollah y los hutíes han quedado completamente aislados del suministro y apoyo de armas de Irán, tras meses de operaciones militares planificadas.

“Hoy, Hamas, Hezbollah y los hutíes están todos cortados del suministro y el apoyo de armas de Irán”, declaró Cooper en su testimonio. “Este resultado no estaba predeterminado, ni fue producto del azar. Es la culminación de meses de planificación cuidadosa, construida sobre décadas de experiencia”.

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El comandante del CENTCOM de EE. UU., el almirante Brad Cooper, mira al comandante del AFRICOM, el general de la Fuerza Aérea Dagvin Anderson, mientras comparecen ante el Comité de Servicios Armados del Senado (REUTERS/Kevin Lamarque)

Cooper rindió homenaje a los caídos durante la Operación Epic Fury, nombre dado a las operaciones del CENTCOM en el conflicto actual: 14 militares muertos en combate, más dos soldados y un civil que fallecieron en Palmira, Siria. “Representan verdaderamente lo mejor de todos nosotros”, afirmó.

El almirante advirtió, sin embargo, que Irán mantiene una influencia considerable sobre el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz por medios no militares. “Su voz es muy fuerte, y las amenazas son claramente escuchadas por la industria naviera y la industria aseguradora”, señaló.

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Cooper reconoció que las capacidades militares iraníes han sido “dramáticamente degradadas” y subrayó que Washington dispone de suficiente poder militar para reabrir de forma permanente el estrecho, aunque aclaró que la decisión final depende de los responsables políticos en un momento de “negociaciones sensibles”.