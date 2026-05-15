Mundo

El Ejército de Estados Unidos desvió 72 buques comerciales desde el inicio del bloqueo a los puertos iraníes en Ormuz

Las autoridades militares estadounidenses reportaron un aumento en las embarcaciones redirigidas en Medio Oriente, tras un mes desde el inicio restricción naval en la región

Guardar
Google icon
Marines de los Estados Unidos de la 31.ª Unidad Expedicionaria de Marines descienden en rappel desde un MH-60S Sea Hawk durante un entrenamiento programado a bordo del USS Tripoli (LHA 7). El Tripoli es uno de los más de 20 buques de guerra que apoyan el bloqueo de Estados Unidos contra Irán (@CENTCOM)
Marines de los Estados Unidos de la 31.ª Unidad Expedicionaria de Marines descienden en rappel desde un MH-60S Sea Hawk durante un entrenamiento programado a bordo del USS Tripoli (LHA 7). El Tripoli es uno de los más de 20 buques de guerra que apoyan el bloqueo de Estados Unidos contra Irán (@CENTCOM)

El Ejército de Estados Unidos aumentó el jueves a 72 el número de buques mercantes bloqueados en el estrecho de Ormuz, tras un mes de cierre perimetral en la zona, en el marco de la tregua indefinida proclamada por el presidente Donald Trump mientras avanzan lentamente los contactos diplomáticos para un cese de hostilidades.

El Comando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) comunicó en redes sociales que 72 buques comerciales fueron desviados por la Armada y que otros cuatro resultaron “inmovilizados” para garantizar el bloqueo impuesto desde hace un mes a los puertos iraníes.

PUBLICIDAD

Las fuerzas estadounidenses también informaron sobre el aterrizaje de un helicóptero ‘Sea Hawk’ en la cubierta del ‘Truxtun (DDG 103)’, embarcación desplegada en el mar Arábigo para apoyar el bloqueo contra Irán.

Esta semana, el Ejército estadounidense logró que dos cargueros dieran media vuelta tras comunicarse por radio y efectuar “disparos de advertencia con armas ligeras”. Según el CENTCOM, estas acciones han permitido garantizar la aplicación de las medidas y asegurar que el bloqueo decretado por Washington “sigue plenamente vigente”.

PUBLICIDAD

La tensión en la región se intensificó tras el inicio del conflicto el 28 de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán. Desde entonces, Teherán incrementó el control sobre el estrecho de Ormuz y limitó el paso de embarcaciones, lo que generó preocupación en los mercados internacionales y alteraciones en las cadenas globales de suministro.

Un helicóptero Sea Hawk asignado al Escuadrón de Helicópteros de Ataque Marítimo 50 aterriza en la cubierta de vuelo del USS Truxtun (DDG 103) mientras el buque atraviesa el mar Arábigo y apoya el bloqueo de EE.UU. contra Irán (@CENTCOM)
Un helicóptero Sea Hawk asignado al Escuadrón de Helicópteros de Ataque Marítimo 50 aterriza en la cubierta de vuelo del USS Truxtun (DDG 103) mientras el buque atraviesa el mar Arábigo y apoya el bloqueo de EE.UU. contra Irán (@CENTCOM)

Irán reforzó su presencia militar en la zona, mientras que Washington respondió con un despliegue naval y aéreo de gran escala para mantener el cerco marítimo alrededor de los puertos iraníes.

Según cifras oficiales estadounidenses, más de 15.000 militares, cerca de 200 aeronaves y 20 buques de guerra participan actualmente en las operaciones vinculadas al bloqueo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, decidió mantener la medida incluso después de ordenar el 5 de mayo la suspensión parcial de operaciones militares dedicadas a escoltar petroleros atrapados en el golfo Pérsico.

La Casa Blanca considera el control marítimo una herramienta de presión clave en las negociaciones con Teherán. Trump afirmó que no tiene apuro por alcanzar un acuerdo definitivo mientras las condiciones actuales favorezcan la posición estadounidense. Según la administración republicana, el bloqueo limita la capacidad económica iraní y fortalece el margen de negociación de Washington.

Un F-16 de la Fuerza Aérea de EE.UU. despega de una base en el Medio Oriente para un vuelo nocturno (@CENTCOM)
Un F-16 de la Fuerza Aérea de EE.UU. despega de una base en el Medio Oriente para un vuelo nocturno (@CENTCOM)

Desde Irán, el portavoz militar Mohammad Akraminia subrayó la importancia estratégica del estrecho y sostuvo que el control de la vía podría generar “ingresos económicos significativos” y aumentar la influencia regional de Teherán. El jefe de la comisión de seguridad nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, afirmó que el país trabaja en nuevos mecanismos de administración del paso marítimo y busca utilizar el estrecho “como una palanca de poder” mediante una gestión estratégica de la zona.

EEUU cortó el suministro de armas iraníes a los grupos terroristas Hamas, Hezbollah y los hutíes

El almirante Brad Cooper, jefe del CENTCOM, afirmó ante el Congreso que Hamas, Hezbollah y los hutíes han quedado completamente aislados del suministro y apoyo de armas de Irán, tras meses de operaciones militares planificadas.

“Hoy, Hamas, Hezbollah y los hutíes están todos cortados del suministro y el apoyo de armas de Irán”, declaró Cooper en su testimonio. “Este resultado no estaba predeterminado, ni fue producto del azar. Es la culminación de meses de planificación cuidadosa, construida sobre décadas de experiencia”.

El comandante del CENTCOM de EE. UU., el almirante Brad Cooper, mira al comandante del AFRICOM, el general de la Fuerza Aérea Dagvin Anderson, mientras comparecen ante el Comité de Servicios Armados del Senado (REUTERS/Kevin Lamarque)
El comandante del CENTCOM de EE. UU., el almirante Brad Cooper, mira al comandante del AFRICOM, el general de la Fuerza Aérea Dagvin Anderson, mientras comparecen ante el Comité de Servicios Armados del Senado (REUTERS/Kevin Lamarque)

Cooper rindió homenaje a los caídos durante la Operación Epic Fury, nombre dado a las operaciones del CENTCOM en el conflicto actual: 14 militares muertos en combate, más dos soldados y un civil que fallecieron en Palmira, Siria. “Representan verdaderamente lo mejor de todos nosotros”, afirmó.

El almirante advirtió, sin embargo, que Irán mantiene una influencia considerable sobre el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz por medios no militares. “Su voz es muy fuerte, y las amenazas son claramente escuchadas por la industria naviera y la industria aseguradora”, señaló.

Cooper reconoció que las capacidades militares iraníes han sido “dramáticamente degradadas” y subrayó que Washington dispone de suficiente poder militar para reabrir de forma permanente el estrecho, aunque aclaró que la decisión final depende de los responsables políticos en un momento de “negociaciones sensibles”.

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaGuerra en Medio OrienteEstados UnidosCENTCOMIránestrecho de Ormuzrégimen iraníMedio Oriente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Trump advirtió que su paciencia con Irán “no va a durar mucho más” y que “deberían llegar a un acuerdo” con Estados Unidos

Las declaraciones del mandatario se conocieron durante una entrevista concedida desde China al programa “Hannity” de Fox News, en paralelo a las conversaciones que mantenía con Xi Jinping. Según la Casa Blanca, el líder chino manifestó durante el encuentro su oposición a la militarización del estrecho de Ormuz y a cualquier intento de imponer peajes para su utilización

Trump advirtió que su paciencia con Irán “no va a durar mucho más” y que “deberían llegar a un acuerdo” con Estados Unidos

Tras la jornada final de reuniones con Xi Jinping en China, Donald Trump aseguró que alcanzó “acuerdos comerciales fantásticos”

“Hemos resuelto muchos problemas diferentes que otras personas no habrían podido resolver”, afirmó mientras recorría junto al líder chino los jardines de Zhongnanhai. El mandatario estadounidense cerró así la cumbre en el país asiático y emprendió su regreso hacia Estados Unidos

Tras la jornada final de reuniones con Xi Jinping en China, Donald Trump aseguró que alcanzó “acuerdos comerciales fantásticos”

India adoptó medidas de austeridad para impulsar su economía ante el recrudecimiento de la guerra con Irán

Las medidas buscan preservar las reservas de divisas y evitar un déficit récord en la balanza de pagos

India adoptó medidas de austeridad para impulsar su economía ante el recrudecimiento de la guerra con Irán

Descubren una necrópolis romana de cinco siglos de antigüedad bajo un barrio comercial en Croacia

El hallazgo, realizado por el Departamento de Arqueología de la Universidad de Zadar, incluye vasijas de vidrio, lámparas de aceite y monedas. Los detalles de un hallazgo que confirma la influencia cristiana progresiva en la antigua ciudad adriática

Descubren una necrópolis romana de cinco siglos de antigüedad bajo un barrio comercial en Croacia

Carlos Ruckauf analizó la visita de Trump a China: “Nada de lo que ocurrió es espontáneo”

El ex ministro de Relaciones Exteriores reveló en Infobae al Regreso que el encuentro fue preparado durante tres meses y anticipó un pacto energético de 800.000 barriles diarios entre ambas potencias

Carlos Ruckauf analizó la visita de Trump a China: “Nada de lo que ocurrió es espontáneo”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La ANMAT actualizó la lista de sustancias prohibidas para la producción de cosméticos

La ANMAT actualizó la lista de sustancias prohibidas para la producción de cosméticos

Temblor hoy en Perú EN VIVO: último sismo y reporte del IGP del 15 de mayo de 2026

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Villa La Angostura: polémica por una obra municipal que atraviesa lotes privados para beneficiar a una comunidad mapuche

Pese al respaldo de Milei, la ostentación del diputado que compró un Tesla generó malestar en el Gobierno

INFOBAE AMÉRICA

Trump advirtió que su paciencia con Irán “no va a durar mucho más” y que “deberían llegar a un acuerdo” con Estados Unidos

Trump advirtió que su paciencia con Irán “no va a durar mucho más” y que “deberían llegar a un acuerdo” con Estados Unidos

República Dominicana: Mujer denunció que era vigilada con GPS por su expareja y fue asesinada poco después

Guardia de Honor en Honduras agrede a periodistas; Presidente Asfura ofrece disculpas públicas

Tras 21 días de tensión: la Universidad de Costa Rica recuperó la Rectoría luego de negociar 69 demandas con estudiantes

Más de 10 mil multas en cuatro meses: Policía de Tránsito endurece controles contra conductores costarricenses que se estacionan mal

ENTRETENIMIENTO

El pacto secreto que hizo Michael Jackson y que unió a Paris Hilton con su hija Paris Jackson

El pacto secreto que hizo Michael Jackson y que unió a Paris Hilton con su hija Paris Jackson

El hijo de Ozzy Osbourne revela la fecha tentativa en la que llegará la biopic de sus padres a los cines

Los creadores de ‘South Park’ utilizan la IA para rejuvenecer a los The Rolling Stones

Este es el top 10 de los K-dramas y shows más populares de la semana de Netflix en Corea del Sur

Kylie Jenner revela su experiencia más complicada durante el embarazo de su hijo Aire