Estados Unidos

Marco Rubio aseguró que EEUU no pretende una relación de subordinación a Europa: “Queremos ser su socio”

“No estamos pidiendo a Europa que sea un vasallo de Estados Unidos”, aseveró el secretario de Estado norteamericano, durante su visita a Eslovaquia

Rubio aseguró que EEUU no
Rubio aseguró que EEUU no quiere una relación de subordinación a Europa, sino de colaboración entre iguales (Alex Brandon/REUTERS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este domingo en Bratislava que la administración del presidente Donald Trump no exige a Europa una relación de subordinación. “No estamos pidiendo a Europa que sea un vasallo de Estados Unidos”, expresó Rubio en la capital de Eslovaquia, resaltando que Washington busca una colaboración de iguales. “Queremos ser su socio. Queremos trabajar con Europa. Queremos trabajar con nuestros aliados”, subrayó el funcionario.

Estas declaraciones ocurrieron un día después de que Rubio participara en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde la delegación estadounidense buscó reducir las tensiones con los líderes europeos. En ese foro, el secretario de Estado aseguró que Estados Unidos no pretende distanciarse de Europa, sino revitalizar una antigua amistad, aunque insistió en que este acercamiento debe alinearse con la visión estratégica de la administración Trump.

Durante su discurso en Alemania, Rubio destacó: “En una época en la que los titulares anuncian el fin de la era transatlántica, que quede claro para todos que este no es ni nuestro objetivo ni nuestro deseo, porque para nosotros, los estadounidenses, nuestro hogar puede estar en el Hemisferio Occidental, pero siempre seremos hijos de Europa”. Esta afirmación fue recibida con aplausos por parte de los asistentes, en medio de un contexto de tensiones bilaterales, amenazas arancelarias y la controversia por el interés estadounidense sobre la isla danesa de Groenlandia.

Este sábado en Alemania, el Secretario de Estado de los Estados Unidos propuso revitalizar las relaciones entre Estados Unidos y Europa.

Rubio subrayó la intención de Washington de “revitalizar una vieja amistad y renovar la mayor civilización en la historia humana”, diferenciando el tono de su mensaje del adoptado el año anterior por el vicepresidente JD Vance, quien había advertido que la principal amenaza para Europa provenía de su propio entorno, citando la erosión de valores y las restricciones a la libertad de expresión.

El secretario de Estado defendió la contribución de los aliados europeos en conflictos como Corea y Afganistán, aunque reconoció que la administración Trump puede parecer “directa y urgente” en sus recomendaciones. No obstante, reiteró el apoyo de Estados Unidos a una Europa fuerte y unida, recordando la importancia de las lecciones aprendidas tras las dos guerras mundiales.

Rubio se reunió con el
Rubio se reunió con el primer ministro eslovaco, Robert Fico (Alex Brandon/Pool via REUTERS)

Rubio enfatizó que la renovación de la relación transatlántica debe realizarse bajo los lineamientos de la actual administración. Llamó a Europa a revisar los “errores del pasado”, como la creencia de que el comercio internacional y un orden global basado en reglas podrían reemplazar los intereses nacionales tras la caída del Muro de Berlín. Además, cuestionó la eficacia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para resolver conflictos en Gaza y Ucrania, contener el programa nuclear iraní y hacer frente al “dictador narcoterrorista” en Venezuela, justificando el liderazgo asumido por Estados Unidos.

Finalmente, Rubio aclaró que la administración Trump no busca desmantelar las instituciones internacionales creadas tras la Segunda Guerra Mundial, sino “reformarlas y reconstruirlas” junto con los aliados, en línea con la estrategia global de Washington.

