Más de 3.000 pasajeros de un crucero se vieron afectados por la cancelación de una escala tras una emergencia

El crucero Emerald Princess canceló su escala en Kauai tras la caída de un práctico al mar durante una maniobra en condiciones meteorológicas adversas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crucero Emerald Princess de la compañía Princess Cruises canceló su escala prevista en la isla de Kauai, Hawái, el 10 de febrero, después de que un práctico del puerto cayera al mar durante la maniobra de abordaje bajo condiciones meteorológicas adversas. El incidente obligó a modificar el itinerario del buque, que transportaba a más de tres mil pasajeros y alrededor de mil doscientos tripulantes, según información de Kauai Now News y Cruise Hive.

La emergencia se produjo cuando el práctico intentaba subir al crucero desde una embarcación auxiliar, utilizando una escalera de cuerda, mientras el barco se aproximaba al puerto de Nāwiliwili. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) había emitido un aviso de oleaje elevado y vientos fuertes para la zona, lo que complicó la operación y contribuyó al accidente, de acuerdo con Cruise Hive.

Este episodio se suma a las advertencias recientes de autoridades marítimas y portuarias sobre los riesgos asociados a las maniobras de abordaje en condiciones climáticas desfavorables. Según reportes de Marine Insight y CruiseMapper, la seguridad de los prácticos y la tripulación se mantiene como prioridad, y los protocolos internacionales exigen la suspensión de maniobras y el cambio de ruta en casos de peligro.

¿Qué ocurrió durante la maniobra de abordaje en el Emerald Princess?

La caída del práctico sucedió cuando el Emerald Princess se preparaba para atracar en el puerto de Nāwiliwili, principal acceso marítimo de la isla de Kauai. De acuerdo con Kauai Now News, el práctico subía por una escalera de cuerda desde una nave auxiliar, tarea estándar en cruceros de gran tamaño. La maniobra se vio afectada por el oleaje y el viento, que dificultaban la estabilidad de ambas embarcaciones.

Testigos relataron a Cruise Hive que el práctico cayó al mar a una distancia de entre tres y seis metros del casco del crucero. La tripulación activó el protocolo de “hombre al agua” y, en pocos minutos, el práctico fue rescatado por la embarcación auxiliar. Según Beat of Hawaii, no se reportaron lesiones a consecuencia del incidente.

El pasajero Walter Biscardi Jr., citado por Cruise Hive, indicó: “Nuestro piloto resbaló en la escalerilla al intentar abordar el barco en condiciones meteorológicas muy adversas”. El propio Biscardi compartió imágenes y testimonios en redes sociales sobre la rápida respuesta del personal a bordo.

Más de tres mil pasajeros y mil doscientos tripulantes resultaron afectados por el cambio de itinerario del Emerald Princess en Hawái. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo respondieron la tripulación y las autoridades tras la emergencia?

La tripulación del Emerald Princess actuó en coordinación con la nave auxiliar y los servicios portuarios, siguiendo los protocolos internacionales de seguridad marítima. Según Cruise Hive, el capitán consultó a las autoridades portuarias y a la Guardia Costera de Estados Unidos antes de cancelar la escala en Kauai.

La decisión se adoptó después de que las condiciones del mar se consideraran demasiado peligrosas para completar la maniobra de atraque. Trish Walters, pasajera citada por Fox News Digital, describió: “El viento nos empujaba bastante, así que el capitán y la gente del puerto decidieron que era demasiado peligroso intentarlo”.

El capitán informó a los pasajeros sobre el cambio de planes, indicando que el crucero seguiría hacia la siguiente escala prevista en Maui. La compañía Princess Cruises no había emitido un comunicado oficial al respecto al cierre de los reportes, aunque la modificación del itinerario se realizó conforme a los procedimientos habituales de la industria, de acuerdo con Cruise Hive.

¿Qué condiciones meteorológicas incidieron en el accidente?

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantenía un aviso de oleaje alto y vientos de más de 40 kilómetros por hora (25 millas por hora) en la región de Kauai el día del incidente, según reportó Marine Insight. Estas condiciones elevan el riesgo en las maniobras de embarcaciones grandes, especialmente durante el abordaje de prácticos portuarios.

Las imágenes y videos difundidos por pasajeros y medios especializados, como CruiseMapper, muestran olas rompiendo cerca del puerto y movimientos bruscos tanto en el crucero como en la nave auxiliar. El NWS recomienda suspender las operaciones portuarias no esenciales en presencia de fenómenos meteorológicos adversos, para proteger a los trabajadores y al pasaje.

El incidente en el puerto de Nāwiliwili llevó a la activación inmediata del protocolo de emergencia y al rescate exitoso del práctico, sin lesiones reportadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántos pasajeros y tripulantes resultaron afectados?

El Emerald Princess, con capacidad para más de 3.000 pasajeros y alrededor de 1.200 tripulantes, partió de Los Ángeles el 4 de febrero en un viaje de 16 noches por el archipiélago de Hawái, según datos de Cruise Hive. La escala en Kauai era la primera parada prevista antes de continuar hacia Maui y otras islas.

Tras la emergencia, la tripulación informó a los pasajeros sobre la cancelación de la escala y facilitó sesiones informativas sobre el itinerario actualizado. Todos los viajeros permanecieron a bordo durante la maniobra y el rescate, sin que se reportaran heridos ni daños materiales, de acuerdo con Kauai Now News.

Un pasajero citado por Cruise Hive expresó: “Gracias a Dios por una pronta recuperación y una tripulación bien entrenada… [El práctico del puerto] está sano y bien”. El cambio de ruta fue comunicado a tiempo y la embarcación continuó su recorrido sin incidentes adicionales.

¿Qué protocolos y antecedentes existen en casos similares?

Las operaciones de abordaje de prácticos portuarios están sujetas a estrictos protocolos internacionales, especialmente bajo condiciones climáticas adversas. Según Marine Insight, en los últimos cinco años se documentaron al menos veinte incidentes similares a bordo de cruceros y buques mercantes, la mayoría relacionados con el estado del mar y el uso de equipos de acceso.

Las autoridades portuarias de Hawái y la Guardia Costera de Estados Unidos exigen la suspensión inmediata de cualquier maniobra que represente un riesgo para la seguridad de los trabajadores y el pasaje. Las navieras, como Princess Cruises, han reforzado la capacitación de sus tripulaciones y la coordinación con los servicios portuarios para responder ante emergencias.

El Emerald Princess retoma su itinerario habitual por el Pacífico tras la modificación obligada, mientras las autoridades y la compañía analizan los procedimientos aplicados para determinar si es necesario ajustar protocolos en futuras escalas bajo condiciones similares, según Beat of Hawaii.

¿Cómo impacta este incidente a los cruceros y al turismo en Hawái?

El incidente en el Emerald Princess evidencia el impacto de las condiciones meteorológicas extremas en la operación de cruceros y el turismo en Hawái. Las cancelaciones de escala, aunque poco frecuentes, forman parte de los procedimientos de seguridad en la industria y pueden afectar tanto a los visitantes como a las economías locales que dependen del arribo de cruceros, de acuerdo con Cruise Hive.

El Servicio Meteorológico Nacional y las autoridades portuarias locales continúan monitoreando la situación y emitiendo avisos para garantizar la seguridad de trabajadores y turistas. La rápida respuesta en la emergencia, la ausencia de heridos y la coordinación entre los equipos del crucero y el puerto destacan los protocolos aplicados en estos escenarios.

Las expectativas para próximos arribos de cruceros a Kauai y el resto de las islas se mantienen sujetas a la evolución de las condiciones meteorológicas y a la evaluación de las prácticas de seguridad implementadas por las compañías y las autoridades.