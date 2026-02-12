Retiran más de 2.200 vehículos eléctricos por riesgo de incendio en la batería

Jaguar Land Rover retira 2.278 vehículos eléctricos I-Pace en Estados Unidos por un defecto de fabricación en las baterías de alto voltaje. (REUTERS/Phil Noble/File Photo)

Jaguar Land Rover inició el retiro de 2.278 unidades de su modelo eléctrico I-Pace en Estados Unidos, fabricadas entre 2020 y 2021, por la detección de un defecto que podría provocar sobrecalentamiento y riesgo de incendio en el paquete de baterías de alto voltaje. La medida fue informada a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) el 5 de febrero de 2026 y afecta a propietarios en todo el país. La decisión responde a una investigación formal sobre la seguridad de estos vehículos, en la que se identificó una falla de fabricación en las celdas de batería.

De acuerdo con el reporte oficial de la NHTSA, el defecto está vinculado a la presencia de una “pestaña de ánodo doblada” en las celdas de batería fabricadas por LG Energy Solution en Polonia. Esta anomalía puede producir cortocircuitos internos, lo que incrementa la probabilidad de sobrecalentamiento y, en situaciones específicas, la aparición de humo o fuego en el vehículo. El retiro contempla una actualización de software como solución temporal, que limita la carga máxima de la batería al 90%, sin costo para los propietarios, mientras se desarrolla una reparación definitiva.

El retiro de estos modelos de Jaguar Land Rover ocurre tras la aparición de incidentes asociados a sobrecalentamiento en algunas unidades. Según la documentación de la NHTSA, la investigación abarca unidades distribuidas en todo el territorio estadounidense y se enmarca en los controles de seguridad que la agencia impulsa sobre los vehículos eléctricos, en particular aquellos equipados con baterías de proveedores internacionales.

¿Cuáles son los vehículos afectados por el retiro de Jaguar Land Rover en EEUU?

La acción involucra a 2.278 vehículos Jaguar I-Pace correspondientes a los años modelo 2020 y 2021, comercializados exclusivamente en Estados Unidos. La NHTSA detalló en su reporte que el retiro no alcanza a otras líneas de la marca ni a vehículos vendidos en otros mercados. El fabricante británico precisó que la medida responde a la identificación de incidentes de sobrecalentamiento, aunque hasta el momento no se han reportado accidentes, lesiones o daños personales vinculados a esta falla en el país, de acuerdo con el documento oficial.

El retiro de los modelos Jaguar I-Pace 2020 y 2021 se debe al hallazgo de una 'pestaña de ánodo doblada' en celdas de batería fabricadas por LG Energy Solution en Polonia. (REUTERS/Phil Noble//File Photo)

¿Por qué se retiran estos vehículos eléctricos? ¿Cuál es la causa técnica?

El origen del riesgo fue atribuido a una anomalía en la fabricación de las celdas de batería de alto voltaje. Según la NHTSA, se detectó la existencia de una “pestaña de ánodo doblada” en algunas celdas producidas por LG Energy Solution en su planta de Polonia. Este defecto puede generar un contacto interno no previsto, lo que eleva el riesgo de cortocircuito y, en consecuencia, de sobrecalentamiento. El informe técnico de la agencia federal describe: “Los vehículos han experimentado sobrecarga térmica, que puede manifestarse como humo o fuego en el paquete de baterías de alto voltaje”.

El proveedor de baterías, LG Energy Solution, mantiene la colaboración con el fabricante para inspeccionar los módulos afectados. La NHTSA subrayó que los módulos identificados mediante el software correctivo como potencialmente defectuosos están siendo revisados de manera continua.

¿Qué medidas implementó Jaguar Land Rover para corregir el problema?

Como solución provisional, Jaguar Land Rover dispuso la actualización del software de sus vehículos para restringir la carga máxima de la batería al 90%. Esta actualización puede realizarse en concesionarios autorizados o a través de una actualización remota (OTA), sin costo para los usuarios. La NHTSA indicó que los propietarios recibirán una notificación formal a partir del 3 de abril de 2026 con instrucciones concretas sobre el procedimiento.

El organismo recomendó a los usuarios estacionar sus vehículos fuera de estructuras cerradas y cargar solo en exteriores mientras esté vigente la medida temporal. El reporte oficial especifica: “Los clientes pueden verificar el estado de carga mediante la última versión de la aplicación Jaguar Remote App o en el panel de instrumentos del vehículo”.

¿Se han reportado incidentes por esta falla? ¿Cuáles son los riesgos para los propietarios?

Hasta la fecha, la NHTSA no ha registrado accidentes, lesiones ni incendios en vehículos que hayan recibido la actualización de software. El riesgo de sobrecalentamiento se incrementa si la batería supera el 90% de su capacidad, condición que la actualización impide de manera efectiva. El informe aclara: “No se han registrado incidentes en Estados Unidos en unidades que cuenten con el software actualizado. El proveedor continúa inspeccionando los módulos identificados como potencialmente defectuosos”.

La falla en las baterías puede causar sobrecalentamiento, cortocircuitos y un potencial riesgo de incendio en los vehículos eléctricos afectados. (REUTERS/Andrew Boyers)

¿Qué pasos deben seguir los propietarios de Jaguar I-Pace incluidos en el retiro?

Los propietarios de Jaguar I-Pace modelos 2020 y 2021 pueden verificar si su vehículo está incluido en el retiro consultando el sitio oficial de la NHTSA o contactando a la red de concesionarios de Jaguar Land Rover en Estados Unidos. El fabricante recomienda no cargar la batería por encima del 90% y estacionar en exteriores hasta completar la actualización de software. Jaguar Land Rover enviará cartas a los propietarios afectados con instrucciones detalladas sobre cómo proceder. La aplicación de la solución temporal no tiene costo y puede gestionarse tanto en talleres autorizados como por actualización remota.

¿Cuál es el procedimiento de notificación y cuál es el plazo estimado?

La NHTSA informó que las notificaciones a los propietarios de los vehículos afectados comenzarán a enviarse desde el 3 de abril de 2026. El documento precisa que el remedio definitivo aún se encuentra en desarrollo y que los usuarios serán informados de los avances y de los siguientes pasos a través de canales oficiales.

Jaguar Land Rover implementa una actualización de software gratuita que limita la carga de la batería al 90% como medida temporal para reducir riesgos. (REUTERS/Andrew Boyers)

¿Qué antecedentes existen sobre retiros de vehículos eléctricos por problemas en baterías?

El retiro de los modelos I-Pace de Jaguar Land Rover se suma a otros procedimientos similares en la industria automotriz, en los que la NHTSA ha ordenado acciones preventivas ante riesgos asociados a baterías en vehículos eléctricos. El organismo mantiene un monitoreo constante de la seguridad en el sector y continúa exigiendo reportes periódicos a fabricantes y proveedores de baterías para asegurar la protección de los consumidores ante fallas potenciales.

¿Cómo impacta esta medida a los usuarios y qué se puede esperar?

La limitación temporal de la carga a un máximo del 90% busca reducir el riesgo de incidentes mientras se define una solución definitiva. La NHTSA mantiene la investigación abierta y comunicará cualquier cambio relevante a los usuarios. Los propietarios pueden consultar el informe oficial y recibir actualizaciones constantes sobre el estado del retiro y las instrucciones a seguir.