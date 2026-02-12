Millones de personas bajo alerta por lluvias intensas e inundaciones repentinas en cinco estados del sur de Estados Unidos

El sur de Estados Unidos enfrenta alerta por lluvias intensas y riesgo de inundaciones repentinas, según pronósticos climáticos oficiales. (Jason Fochtman/Houston Chronicle via AP)

Una extensa franja del sur de Estados Unidos permanece este fin de semana bajo alerta por la llegada de un sistema de baja presión que genera lluvias intensas y eleva el riesgo de inundaciones repentinas en áreas previamente afectadas por déficit hídrico. El fenómeno meteorológico, que comenzó el viernes y se prevé que continúe hasta el domingo, impacta a millones de habitantes en regiones como Arkansas, Texas, Tennessee, Alabama y Georgia, de acuerdo con los pronósticos de autoridades climáticas federales y reportes de Fox Weather.

Según el Centro de Predicción de Tormentas (SPC) del Servicio Nacional de Meteorología (NWS), se esperan precipitaciones generalizadas de entre 25 y 75 milímetros (1 a 3 pulgadas) en el sur estadounidense durante el periodo, con acumulados localmente superiores en zonas de Oklahoma, Arkansas, Misisipi, Alabama y Georgia. El NWS advierte que los suelos secos tras meses de sequía agravan la posibilidad de inundaciones rápidas, especialmente en áreas urbanas y rurales con baja absorción.

Este episodio ocurre tras una temporada invernal que registra déficits significativos de lluvias en el sureste. De acuerdo con Fox Weather, cerca de 20 localidades experimentan su invierno más seco desde que existen registros, mientras más de 200 ciudades figuran entre las diez con menor precipitación histórica. La diferencia respecto al promedio anual supera los 150 milímetros (6 pulgadas) en numerosos casos.

¿Qué anticipan los pronósticos oficiales para el fin de semana?

El sistema de baja presión, descrito por el SPC como una perturbación proveniente de Baja California que se desplazó hacia el sureste de Estados Unidos, mantiene lluvias continuas y tormentas eléctricas en amplias zonas. Los pronósticos oficiales estiman acumulados de lluvia por encima de los 75 milímetros (3 pulgadas) en sectores de Oklahoma, Arkansas y Misisipi, mientras el promedio regional se sitúa entre 25 y 50 milímetros (1 a 2 pulgadas).

El NWS mantiene vigentes alertas por inundaciones repentinas con distintos niveles de riesgo: el viernes, Oklahoma y Texas figuran con Nivel 1 de 4, en tanto que para el sábado, Arkansas se ubica en Nivel 2 de 4. El domingo, la amenaza migraría hacia el sureste, con énfasis en Georgia y Alabama. El NWS sostiene en su reporte que “los altos niveles de humedad y las temperaturas por encima del promedio favorecen la formación de tormentas intensas y lluvias de corta duración pero alta intensidad”, según la información recabada por Fox Weather.

El Servicio Nacional de Meteorología prevé acumulados de hasta 75 milímetros de lluvia en regiones como Arkansas, Texas y Georgia durante el fin de semana. (REUTERS/Carlos Barria)

¿Cuáles son las zonas más expuestas y por qué aumenta el riesgo de inundaciones?

La llegada de lluvias intensas ofrece un alivio parcial para regiones con sequía severa, pero también plantea nuevos desafíos. El Monitor de Sequía de Estados Unidos indica que extensas zonas de Arkansas, Tennessee, Alabama y Georgia presentan déficits hídricos que afectan tanto a la agricultura como al suministro urbano. El NWS y el Departamento de Agricultura (USDA) resaltan que “los suelos compactados o resecos presentan menor capacidad de absorción, lo que incrementa el escurrimiento superficial y eleva la probabilidad de desbordes en ríos y arroyos menores”, según el informe citado por Fox Weather.

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda activar protocolos de emergencia y mantener la comunicación con la población. “La principal amenaza son las inundaciones rápidas en zonas urbanas, cruces de carreteras y áreas de baja altitud”, enfatiza el NWS en sus canales oficiales.

¿Qué impacto tienen las tormentas severas y cómo evolucionan las alertas?

El Centro de Predicción de Tormentas ha emitido avisos por tormentas severas para el oeste de Texas y el este de Oklahoma entre viernes y sábado. De acuerdo con el SPC, el principal peligro son los vientos dañinos y el granizo aislado, aunque el potencial para tornados se considera bajo debido a la limitada energía atmosférica.

El SPC señala que “la mayor parte de los episodios severos se desarrollarán en línea y afectarán áreas metropolitanas como Dallas, Houston y San Antonio durante la tarde del sábado”. Fox Weather detalla que “los vientos asociados a estas tormentas pueden superar los 80 kilómetros por hora (50 millas por hora), lo que representa un riesgo para estructuras ligeras y la circulación vehicular”.

Entre las recomendaciones oficiales figuran:

Evitar desplazamientos innecesarios durante los periodos de alerta.

No intentar cruzar zonas inundadas, ya que la profundidad puede ser engañosa.

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales y aplicaciones institucionales de meteorología.

Las alertas por inundaciones impactan a millones de habitantes en zonas previamente afectadas por déficit hídrico, destaca el Monitor de Sequía de Estados Unidos. (REUTERS/Carlos Barria)

¿Qué datos históricos respaldan la gravedad de este evento?

Según el balance de Fox Weather y el NWS, cerca de 20 localidades registran su invierno más seco desde que existen registros, mientras más de 200 figuran entre las diez con menor precipitación. El déficit acumulado en ciudades del sureste supera los 150 milímetros (6 pulgadas) respecto a los promedios históricos.

El Monitor de Sequía advierte que “la persistencia de condiciones secas en el sur de Estados Unidos durante los últimos meses incrementa la vulnerabilidad ante lluvias intensas”, y señala que la recuperación hidrológica tras episodios extremos suele requerir varios eventos similares.

¿Qué acciones preventivas y respuestas institucionales se han implementado?

Las autoridades estatales y federales mantienen dispositivos de vigilancia y respuesta ante posibles emergencias. El Servicio Meteorológico Nacional y el Centro de Predicción de Tormentas continúan actualizando mapas de riesgo y pronósticos en tiempo real. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) ha reforzado la difusión de alertas a través de sistemas automáticos y redes sociales institucionales.

El NWS sugiere a la población mantenerse atenta a cualquier actualización, especialmente en zonas donde el riesgo de crecidas rápidas podría persistir incluso después de que el sistema frontal avance hacia el este.

¿Cómo afecta este evento a la población y qué se espera para los próximos días?

El monitoreo institucional y la colaboración entre agencias federales, estatales y municipales resultan fundamentales para mitigar el impacto de este tipo de eventos y reducir los riesgos para la población. Millones de residentes en los estados del sur permanecen atentos a la evolución del fenómeno y a las actualizaciones oficiales.

A partir del lunes, los modelos meteorológicos anticipan el desplazamiento del sistema hacia la costa este, con lluvias residuales y disminución gradual de la amenaza de tormentas severas. El Servicio Nacional de Meteorología mantiene la recomendación de precaución en zonas donde persista el riesgo de crecidas repentinas y solicita seguir las instrucciones de las autoridades locales.