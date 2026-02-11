Estos son los destinos turísticos más acogedores de Estados Unidos, según millones de reseñas

Fredericksburg en Texas lidera el ranking de destinos más hospitalarios de Estados Unidos 2026 según Booking.com tras un análisis de millones de reseñas verificadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe anual de Booking.com reveló que Fredericksburg, en Texas, lidera la lista de los destinos más hospitalarios de Estados Unidos en 2026, tras analizar millones de reseñas de huéspedes. El anuncio, realizado el 11 de febrero, impacta a la industria turística, a los operadores locales y a los viajeros que buscan alternativas fuera de los grandes centros urbanos.

Según Booking.com, la selección de los ganadores se basó en un análisis de más de 370 millones de reseñas verificadas de viajeros de todo el mundo. El ranking fue replicado por medios como Fox News, que citó declaraciones oficiales de la plataforma y describió los criterios utilizados para evaluar la hospitalidad de distintos destinos estadounidenses.

El programa Traveler Review Awards, impulsado por Booking.com, reconoce anualmente a los alojamientos y destinos con mejores valoraciones de los usuarios. El ranking, que en esta edición destaca a pequeñas localidades, refleja una tendencia global hacia el turismo personalizado y la búsqueda de experiencias fuera de los circuitos tradicionales, según la propia plataforma.

¿Cuáles son los destinos más hospitalarios de Estados Unidos en 2026?

Booking.com estableció los cinco destinos más hospitalarios de Estados Unidos en 2026, según la proporción de alojamientos premiados frente al total de propiedades en cada localidad. La lista, difundida por Fox News y confirmada en el comunicado oficial de Booking.com, incluye:

Fredericksburg (Texas) Palm Desert (California) Cape May (Nueva Jersey) Broken Bow (Oklahoma) Waikoloa (Hawái)

Cada uno de estos destinos logró una alta valoración de los viajeros, quienes calificaron aspectos como limpieza, atención, ubicación y calidad de los servicios, de acuerdo con Booking.com.

Booking.com seleccionó los cinco destinos más hospitalarios de Estados Unidos 2026 basándose en la proporción de alojamientos premiados frente al total disponible en cada localidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se seleccionaron los destinos ganadores?

La lista se elaboró considerando la proporción de alojamientos galardonados en relación con la cantidad total de opciones disponibles en cada destino, explicó Booking.com en su comunicado oficial. Para formar parte del ranking, cada destino debía cumplir con un mínimo de alojamientos premiados, lo que garantiza validez estadística y evita distorsiones por pocos participantes.

El análisis solo incluyó opiniones de huéspedes verificados, es decir, personas que efectivamente se alojaron en los establecimientos evaluados. La plataforma destacó que este sistema busca reflejar la experiencia real de los viajeros.

La edición 2026 de los Traveler Review Awards reconoció a más de 1,8 millones de socios en todo el mundo, y los destinos seleccionados en Estados Unidos reflejan, según el portavoz de Booking.com Ben Harrell, “el compromiso de los anfitriones locales para ofrecer experiencias de calidad a los visitantes”, según declaraciones recogidas por Fox News.

¿Qué características destacan en cada uno de los destinos?

Fredericksburg (Texas), ubicada en la región de Hill Country, se caracteriza por su herencia alemana, una calle principal con comercios tradicionales, la presencia de viñedos y el Museo Nacional de la Guerra del Pacífico. Según Booking.com, la ciudad recibió la mayor proporción de reseñas positivas en el país. La plataforma describió: “La ciudad combina historia, aventura y hospitalidad local”.

Palm Desert (California), situada en el Valle de Coachella, fue valorada por su variedad de resorts, campos de golf, opciones de compras y paisajes desérticos. Los viajeros resaltaron la posibilidad de realizar actividades al aire libre y la proximidad a parques naturales como Joshua Tree. Un usuario citado por Fox News afirmó: “Ofrece opciones para todas las edades y es una fuente de aventura”.

Cape May (Nueva Jersey), reconocida por su arquitectura victoriana y playas accesibles, fue calificada como un destino cuidado y atractivo. Entre sus principales atractivos figuran el Washington Street Mall, el faro de Cape May y áreas de observación de vida silvestre, según las reseñas recogidas por la plataforma.

Broken Bow (Oklahoma) se consolidó como opción para quienes buscan actividades al aire libre. El Parque Estatal Beavers Bend y el lago Broken Bow son puntos destacados para el senderismo y la pesca. Una reseña citada por Booking.com indicó: “El lago y los arroyos circundantes ofrecen excelentes oportunidades para la pesca, incluido el pez trucha”.

Waikoloa (Hawái), en la costa de Kohala, fue reconocida por sus resorts, campos de golf y paisajes de lava. Los visitantes valoraron los caminos peatonales, la comodidad de los alojamientos y la facilidad de acceso a comercios y restaurantes.

Cape May, Palm Desert, Broken Bow y Waikoloa también figuran entre los destinos más hospitalarios por su calidad de servicio, atención y propuestas turísticas diferenciadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué criterios utiliza Booking.com para sus premios Traveler Review Awards?

El sistema de Booking.com se basa en la valoración de los huéspedes sobre criterios como limpieza, atención al cliente, ubicación, relación calidad-precio y nivel de confort. Solo se toman en cuenta las reseñas de usuarios verificados, lo que, según la empresa, garantiza la autenticidad de las opiniones.

Para obtener el reconocimiento, los alojamientos y destinos deben mantener una puntuación media alta durante el período de evaluación. El comunicado oficial de Booking.com señala que la transparencia y la confianza en las reseñas son factores clave para los usuarios al planificar sus viajes.

De acuerdo con Fox News, Ben Harrell, portavoz de Booking.com, sostuvo: “El reconocimiento a socios de destinos como Fredericksburg, Palm Desert y Cape May pone en evidencia la dedicación de los anfitriones para ofrecer lugares de calidad en todo el país”.

¿Cómo puede impactar este ranking en el turismo local?

La publicación del ranking de Booking.com suele generar un incremento en la visibilidad de los destinos seleccionados, lo que puede influir en el flujo de turistas y en la economía local, según el análisis de Fox News. Ciudades fuera de los grandes polos turísticos pueden captar la atención de viajeros interesados en experiencias distintas y alojamientos con atención personalizada.

La plataforma indica que la transparencia en la recolección y publicación de reseñas ayuda a los usuarios a tomar decisiones informadas, favoreciendo destinos con buen desempeño en hospitalidad. El reconocimiento también incentiva a los operadores turísticos a mantener estándares elevados de atención y servicio.

Las opiniones de huéspedes verificadas determinaron la lista final, resaltando limpieza, atención, ubicación y nivel de confort como criterios fundamentales para los usuarios de Booking.com. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué tendencias revela el informe 2026?

El reporte de Booking.com muestra una preferencia creciente por destinos menos masificados y por la hospitalidad local. Esta tendencia, replicada por medios como Fox News, destaca la búsqueda de autenticidad y atención personalizada por parte de los viajeros.

A nivel global, la tendencia ha impulsado el reconocimiento de ciudades pequeñas en otros países. Por ejemplo, Harrogate, en Reino Unido, encabezó la lista mundial de Booking.com, según el comunicado institucional. La edición 2026 de los Traveler Review Awards reflejó una visión internacional del turismo que privilegia la calidad de la experiencia sobre la cantidad de visitantes.

¿Qué pueden esperar las ciudades incluidas en el ranking?

La inclusión en el ranking de Booking.com puede traducirse en un aumento de reservas y consultas para los destinos seleccionados. Según Booking.com, el prestigio del reconocimiento puede motivar a los operadores turísticos a sostener o mejorar sus estándares de atención. Además, la visibilidad adicional puede incentivar inversiones en infraestructura y promoción, beneficiando a la economía local y regional.

El informe de la plataforma anticipa que la hospitalidad y la autenticidad seguirán influyendo en las decisiones de viaje. La próxima edición de los premios permitirá observar la evolución de estas tendencias y la aparición de nuevos destinos destacados.