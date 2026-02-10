Una plaga invasora amenaza cultivos clave en al menos 14 estados y preocupa a la agricultura de EEUU

La mosca linterna manchada afecta cultivos clave y ecosistemas de al menos 14 estados del noreste de Estados Unidos desde 2014. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión acelerada de la mosca linterna manchada está generando impactos en la agricultura y los ecosistemas de numerosos estados del noreste de Estados Unidos desde su detección inicial en 2014, afectando a productores, comunidades rurales y autoridades ambientales. Según informes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la presencia de este insecto invasor se ha convertido en un tema prioritario para agencias federales y estatales, que han implementado medidas de vigilancia y control en respuesta a los daños reportados en cultivos y árboles nativos.

En un documento estratégico elaborado por el USDA Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), se detalla que la mosca linterna manchada se encuentra actualmente distribuida en al menos 14 estados del noreste y el Atlántico medio, lo que ha derivado en la declaración de cuarentenas y la intensificación de campañas públicas para contener su avance. De acuerdo con el National Invasive Species Information Center, la plaga representa un riesgo directo para la economía agrícola y la estabilidad de los ecosistemas urbanos y rurales.

La llegada de la Lycorma delicatula —nombre científico de la mosca linterna manchada— a suelo estadounidense se atribuye a la importación de materiales desde Asia oriental. El primer hallazgo oficial registrado ocurrió en el condado de Berks, Pensilvania, en 2014, tras la detección de ejemplares adultos y masas de huevos en un envío proveniente de Corea del Sur. Desde entonces, el insecto ha mostrado una alta capacidad de adaptación, facilitando su expansión a nuevos territorios y hospedadores agrícolas.

¿Qué es la mosca linterna manchada y por qué es considerada una plaga?

La mosca linterna manchada es un hemíptero originario de Asia que se caracteriza por su tamaño mediano y sus alas con manchas negras y rojas. Este insecto se alimenta de la savia de árboles y cultivos utilizando un aparato bucal especializado, lo que debilita a las plantas y las hace susceptibles a enfermedades secundarias. Según el USDA APHIS, la principal preocupación radica en su efecto sobre especies económicamente relevantes como la vid, el manzano y el arce.

Las autoridades federales y estatales consideran a la mosca linterna manchada una de las amenazas emergentes más importantes para la agricultura del noreste. El insecto también utiliza como hospedero principal al tree of heaven (Ailanthus altissima), otra especie invasora, lo que facilita su establecimiento en áreas urbanas y rurales. De acuerdo con el USDA APHIS, la capacidad del insecto para depositar huevos en superficies no vegetales —como vehículos, maquinaria y materiales de construcción— incrementa el riesgo de dispersión a largas distancias.

El USDA y agencias estatales intensifican vigilancia y control ante la rápida expansión de la mosca linterna manchada en zonas agrícolas y urbanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo llegó y se expandió en los Estados Unidos?

La introducción de la mosca linterna manchada al territorio estadounidense sucedió, según el National Invasive Species Information Center, a través de la importación de piedra y otros materiales desde Asia. El primer brote se documentó en Pensilvania y, desde ese momento, la expansión ha sido constante, con registros en Nueva Jersey, Nueva York, Delaware, Virginia, Maryland y Connecticut. El USDA APHIS destaca que la movilidad del insecto y la resistencia de sus huevos a bajas temperaturas han permitido que supere inviernos severos y colonice nuevos estados.

Las campañas de monitoreo han identificado la presencia de la plaga en áreas urbanas y rurales, lo que ha obligado a las autoridades a declarar zonas en cuarentena y promover la colaboración entre productores, transportistas y la población general. El USDA APHIS mantiene actualizaciones periódicas sobre la expansión de la plaga y advierte sobre la posibilidad de que la mosca linterna manchada llegue a regiones del Medio Oeste en los próximos años.

¿Qué daños produce la mosca linterna manchada en cultivos y ecosistemas?

El daño principal causado por la mosca linterna manchada se manifiesta en la reducción de la productividad de cultivos como la uva, la manzana y el arce, cuyos productos derivados —vino, sidra y jarabe de arce— representan fuentes de ingreso para miles de productores en la región. Según el USDA APHIS, el insecto debilita las plantas al extraer grandes cantidades de savia, lo que genera estrés fisiológico y reduce la capacidad de las plantas para defenderse contra otras amenazas.

El informe del USDA APHIS calcula que las pérdidas económicas anuales podrían superar los 500 millones de dólares si la plaga no es controlada. Además, la mosca linterna manchada excreta una sustancia azucarada que favorece el desarrollo de moho negro, afectando la fotosíntesis y la salud general de los árboles. La plaga también altera la cadena alimentaria al volver tóxicas algunas especies vegetales para los depredadores naturales, complicando el equilibrio ecológico de los ecosistemas afectados.

La capacidad de la mosca linterna manchada para depositar huevos en vehículos y materiales incrementa el riesgo de dispersión a largas distancias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué acciones oficiales se han implementado para frenar su avance?

Las autoridades federales y estatales han desarrollado una serie de estrategias para controlar la mosca linterna manchada. El USDA APHIS estableció un plan estratégico quinquenal (2024-2028) que incluye la declaración de cuarentenas, la vigilancia activa en áreas de alto riesgo y el fomento de la destrucción manual de insectos y huevos por parte de la población.

“Se exhorta a los residentes, transportistas y agricultores a revisar cuidadosamente vehículos, maquinaria y objetos que puedan servir como vectores de la plaga”, indica el USDA APHIS en su plan estratégico. Las campañas de sensibilización pública destacan la importancia de reportar avistamientos y actuar de inmediato para evitar la dispersión del insecto a nuevas áreas.

El National Invasive Species Information Center señala que la colaboración entre organismos federales, estatales y locales es fundamental para contener la expansión de la plaga. Las autoridades han autorizado el uso de ciertos insecticidas en zonas críticas y promueven la eliminación del tree of heaven para reducir las fuentes de alimentación y reproducción del insecto.

¿Por qué la mosca linterna manchada se adapta tan bien al entorno urbano?

El éxito de la mosca linterna manchada en los entornos urbanos de Estados Unidos se explica, según investigaciones recogidas por ABC News y el USDA APHIS, por mecanismos genéticos desarrollados en su rango nativo de Asia. El insecto ha demostrado una notable resistencia al calor, la contaminación y los pesticidas, lo que le otorga ventajas competitivas frente a otros organismos.

Estudios recientes, citados por ABC News, revelan que la adaptación a condiciones urbanas en ciudades como Shanghái permitió que la especie se estableciera rápidamente en entornos similares en América del Norte. El análisis genético de poblaciones estadounidenses confirma que la baja diversidad genética tras la introducción inicial no ha limitado la capacidad de la plaga para expandirse.

La plaga, originaria de Asia, reduce la productividad de cultivos como manzana, uva y arce en regiones afectadas, generando pérdidas millonarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué riesgos existen para el futuro de la agricultura y los ecosistemas?

La expansión continua de la mosca linterna manchada representa un desafío permanente para la agricultura y la silvicultura en el noreste de Estados Unidos. El USDA APHIS advierte que la erradicación completa de la plaga resulta poco probable en el corto plazo, por lo que las estrategias de manejo se centran en reducir la densidad poblacional y mitigar los daños a cultivos y recursos naturales.

El sector vitivinícola, los productores de manzana y arce, y las comunidades rurales se mantienen en alerta ante la posibilidad de nuevas infestaciones. El USDA APHIS recomienda fortalecer la cooperación entre autoridades y ciudadanos, así como mantener actualizadas las prácticas de monitoreo y control para anticipar la llegada de la plaga a nuevas áreas.

¿Cómo puede la población contribuir a la contención de la plaga?

La participación ciudadana es considerada por el USDA APHIS como un factor clave para limitar la dispersión de la mosca linterna manchada. Se pide a los residentes que inspeccionen regularmente sus vehículos, equipos y pertenencias, especialmente antes de desplazarse entre regiones afectadas y no afectadas. Los reportes de avistamientos y la destrucción de insectos y masas de huevos contribuyen a frenar el avance de la plaga.

El USDA APHIS mantiene líneas de comunicación abiertas para recibir reportes y ofrece materiales informativos para reconocer y manejar la presencia de la mosca linterna manchada. La continuidad de las campañas educativas y la actualización constante de las estrategias de control serán determinantes para reducir el impacto de la plaga en los próximos años.