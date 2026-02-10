Estados Unidos emite advertencia de viaje para una isla por brote de una enfermedad viral

El CDC emitió una alerta de viaje nivel 2 para Seychelles debido a un brote de chikungunya transmitido por mosquitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aviso emitido por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estableció una alerta de viaje para Seychelles por un brote de chikungunya, dirigido principalmente a ciudadanos estadounidenses que planean visitar el archipiélago africano en los próximos meses. La medida se anunció tras la notificación de un aumento en los casos de la enfermedad viral transmitida por mosquitos, en un contexto de vigilancia epidemiológica internacional.

La alerta sanitaria, de nivel 2 según la clasificación de los CDC, recomienda a los viajeros fortalecer las medidas de protección personal y consultar previamente a profesionales de la salud sobre la vacunación y las precauciones adicionales. Esta información fue publicada en la plataforma oficial del organismo estadounidense y replicada por agencias internacionales como Newsweek y el Departamento de Estado de Estados Unidos, que incluyeron la advertencia en sus paneles de recomendaciones para viajes internacionales.

El brote de chikungunya en Seychelles se suma a una serie de episodios registrados en regiones tropicales de África, Asia y América en los últimos años. Según información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la propagación del virus se ha visto favorecida por la expansión geográfica del mosquito vector y el flujo constante de viajeros internacionales.

¿Por qué el CDC emite una advertencia de viaje para Seychelles?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la decisión de elevar el nivel de alerta a 2 responde a la presencia confirmada de casos de chikungunya en Seychelles, lo que incrementa el riesgo para los visitantes internacionales. El organismo define el nivel 2 como una situación que requiere reforzar las precauciones habituales y adoptar estrategias adicionales para evitar el contagio.

El CDC detalla que el virus se transmite por la picadura de mosquitos infectados, principalmente del género Aedes. El riesgo se intensifica en zonas donde la circulación viral es activa y la densidad de vectores resulta elevada. La alerta se fundamenta en datos epidemiológicos recientes y en la necesidad de prevenir afecciones en viajeros procedentes de Estados Unidos y otros países.

Según el aviso oficial, “los viajeros deben consultar a su proveedor de salud sobre la vacuna contra el chikungunya, especialmente si presentan condiciones médicas preexistentes”, una recomendación incluida en la actualización.

Las autoridades de salud recomiendan a los viajeros consultar con profesionales médicos sobre la vacuna contra el chikungunya antes de viajar a Seychelles. (Europa Press)

¿Cuáles son las recomendaciones del CDC para quienes viajan a Seychelles?

El aviso de los CDC establece una serie de medidas que los viajeros deben seguir antes, durante y después de su estadía en Seychelles. Entre las sugerencias principales figuran:

Aplicar repelentes de insectos autorizados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Usar ropa de manga larga y pantalones que cubran la mayor parte del cuerpo.

Permanecer en habitaciones con aire acondicionado o utilizar mosquiteros en zonas sin sistemas de climatización.

Consultar con profesionales de la salud acerca de la vacunación, especialmente si se pertenece a un grupo considerado de riesgo.

El organismo enfatiza que “las recomendaciones pueden variar según edad, condiciones médicas y tipo de actividades previstas durante el viaje”. Además, insta a los viajeros a estar atentos a la información oficial y a reportar cualquier síntoma compatible con la enfermedad.

¿Quiénes son los principales grupos de riesgo ante el chikungunya?

La alerta de los CDC identifica como grupos de mayor vulnerabilidad a:

Personas mayores de 65 años.

Embarazadas, sobre todo cerca de la fecha probable de parto.

Recién nacidos de madres que contraen la infección alrededor del momento del nacimiento.

Personas con enfermedades crónicas, como diabetes o afecciones cardiovasculares.

Según el aviso, las mujeres embarazadas deben analizar con su médico la necesidad de viajar, ya que la transmisión vertical del virus puede generar complicaciones graves en los recién nacidos. Además, los CDC recomiendan a los viajeros con inmunosupresión o enfermedades de base revisar las indicaciones sobre vacunación y prevención.

Entre los principales grupos de riesgo ante el chikungunya destacan personas mayores, embarazadas, recién nacidos y quienes padecen enfermedades crónicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los síntomas del chikungunya y cómo se diagnostica?

El chikungunya es una enfermedad viral caracterizada por fiebre repentina y dolor intenso en las articulaciones. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los síntomas suelen aparecer entre tres y siete días después de la picadura del mosquito infectado. Otros signos frecuentes incluyen dolor muscular, inflamación articular, cefalea y erupciones cutáneas.

El diagnóstico se basa en la evaluación clínica y en pruebas de laboratorio específicas. El CDC indica que la mayoría de los pacientes se recupera en un plazo de una semana, aunque un porcentaje puede presentar dolor articular persistente durante meses o incluso años.

El manejo de la enfermedad es sintomático, ya que no existe tratamiento antiviral específico. El organismo sanitario recomienda reposo, hidratación y el uso de analgésicos, evitando antiinflamatorios no esteroides hasta descartar infección por dengue, debido a la posible coexistencia de ambos virus en la región.

¿Cuáles son las diferencias entre el chikungunya y otras enfermedades transmitidas por mosquitos?

El brote de chikungunya en Seychelles ocurre en un contexto donde otras enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue y el zika, también han registrado incrementos en la región. Según la OMS, aunque los síntomas iniciales pueden ser similares, el chikungunya se distingue por la intensidad y persistencia del dolor articular, que puede prolongarse durante largos periodos en algunos pacientes.

El CDC señala que la letalidad del chikungunya es baja, pero la enfermedad puede afectar de manera significativa la calidad de vida de quienes la padecen, en especial en personas mayores o con comorbilidades.

El CDC sugiere a los viajeros aplicar repelentes certificados por la EPA, usar ropa protectora y permanecer en ambientes con aire acondicionado o mosquiteros. (James Gathany/CDC vía AP, Archivo)

¿Qué impacto tiene la advertencia de viaje para el turismo y la población local?

La inclusión de Seychelles en la lista de destinos con alerta sanitaria podría influir en las decisiones de viaje de turistas internacionales y en las estrategias de promoción turística del país. El Departamento de Estado de Estados Unidos recomienda a los ciudadanos consultar periódicamente las actualizaciones de los CDC y de sus propias plataformas antes de planificar un viaje al archipiélago africano.

El gobierno local, en colaboración con organismos internacionales, mantiene acciones de vigilancia epidemiológica y campañas de control vectorial para limitar la propagación del virus. Según la OMS, la cooperación interinstitucional resulta clave para contener los brotes y reducir el riesgo de transmisión.

¿Qué otras regiones están bajo advertencia por chikungunya según el CDC?

El aviso emitido en febrero de 2026 por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades incluye a Cuba, Sri Lanka y Surinam como otros destinos con transmisión activa del virus. La lista de países y territorios bajo alerta se actualiza de manera regular en función de los datos epidemiológicos y del flujo de viajeros internacionales.

El CDC prioriza la emisión de alertas en función de la magnitud geográfica del brote, la existencia de casos confirmados y el volumen de desplazamientos hacia las zonas afectadas.

¿Dónde consultar información oficial y actualizada sobre chikungunya y alertas de viaje?

Las personas interesadas en viajar a Seychelles o a otros destinos bajo advertencia pueden acceder a información actualizada en:

El portal oficial de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades .

La página de recomendaciones de viaje del Departamento de Estado de Estados Unidos .

El sitio web de la Organización Mundial de la Salud.

Estos recursos ofrecen datos sobre la situación epidemiológica, medidas preventivas y opciones de consulta médica previa al viaje.

La advertencia de viaje emitida para Seychelles por los CDC requiere que viajeros, residentes y autoridades mantengan una vigilancia constante y actualicen sus estrategias de prevención según la evolución del brote. Los cambios en la situación sanitaria y en las recomendaciones oficiales pueden consultarse en los portales mencionados.