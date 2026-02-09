Estados Unidos

Donald Trump confirmó que recibirá a Xi Jinping en la Casa Blanca a finales de este año

El anuncio se produce tras una reciente conversación entre ambos líderes, centrada en comercio, seguridad regional y los principales focos de fricción entre Washington y Beijing

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, se dan la mano antes de su reunión en el Aeropuerto Internacional de Gimhae, en Busan, Corea del Sur (AP Foto/Mark Schiefelbein)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo que el mandatario chino, Xi Jinping, visitará la Casa Blanca a finales de este año y adelantó que, antes de ese encuentro, él mismo prevé viajar a China en abril, en medio de los esfuerzos de ambas potencias por estabilizar una relación deteriorada por la disputa comercial.

Él va a venir a la Casa Blanca, sí, hacia finales de año”, afirmó Trump en una entrevista televisiva. El presidente subrayó además que Estados Unidos y China son “los dos países más poderosos del mundo” y que mantienen “una relación muy buena”.

Las declaraciones se produjeron pocos días después de una conversación entre Trump y Xi, en la que ambos líderes abordaron una agenda amplia que incluyó el comercio bilateral, la situación de Taiwán, la guerra de Rusia contra Ucrania y el papel de Irán en el escenario internacional. En ese mismo contacto, según indicó el propio mandatario estadounidense, se habló también de su próximo desplazamiento a China.

Trump sostuvo que el intercambio con su par chino es regular y está centrado, sobre todo, en asuntos económicos.

Es importante que yo tenga buenas relaciones con él y que él tenga buenas relaciones conmigo”, afirmó.

Uno de los ejes centrales de ese diálogo sigue siendo el conflicto en torno a los aranceles. El presidente estadounidense defendió su política comercial frente a China y aseguró que el país asiático afronta ahora un nivel de gravámenes que no existía antes de su actual mandato.

China paga muchos aranceles. Antes no lo hacía. Soy yo quien impuso aranceles a China. (…) Nuestro país ha recuperado cientos de miles de millones de dólares en aranceles”, dijo Trump.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión en el Salón Oval (EFE/FRANCIS CHUNG/ARCHIVO)

El anuncio de la visita de Xi a Washington se produce en un contexto de contactos diplomáticos destinados a recomponer una relación bilateral que se ha visto tensionada por la rivalidad económica, la competencia tecnológica y los desacuerdos en materia de seguridad regional.

Pese a las medidas impulsadas por Estados Unidos para reducir su dependencia de la manufactura china, ambas economías continúan estrechamente interconectadas en comercio, inversión y cadenas de suministro.

Del lado chino, Xi también dejó mensajes dirigidos a la Casa Blanca tras la reciente conversación con Trump. El mandatario asiático pidió cautela en uno de los asuntos más sensibles de la agenda bilateral: la cuestión de Taiwán. En particular, advirtió sobre la necesidad de actuar con “cautela” en relación con la venta de armas estadounidenses a la isla, territorio que se gobierna de manera autónoma, pero que Beijing considera parte de su soberanía.

Xi expresó además su expectativa de que los desacuerdos entre ambas potencias puedan gestionarse sin una escalada del conflicto. “Abordando las diferencias una a una y fomentando continuamente la confianza mutua, podemos forjar un camino adecuado para que ambos países se lleven bien”, afirmó el líder chino.

Tras ese contacto, Trump volvió a destacar el tono del intercambio con Beijing y calificó la relación con China como “extremadamente buena”.

La próxima visita de Trump a China, prevista para abril, y el posterior viaje de Xi a Washington apuntan a una secuencia diplomática destinada a consolidar ese canal directo entre los dos mandatarios. Ambos encuentros se producirán mientras persisten diferencias de fondo sobre el comercio internacional, el equilibrio estratégico en Asia-Pacífico y la política de seguridad en torno a Taiwán.

El presidente de China, Xi
El presidente de China, Xi Jinping, observa durante una ceremonia oficial en el Gran Salón del Pueblo, en Beijing (JESSICA LEE/REUTERS)

En paralelo, Estados Unidos ha planteado un nuevo frente de diálogo estratégico con las grandes potencias. El viernes, Washington propuso la celebración de conversaciones trilaterales con Rusia y China con el objetivo de establecer nuevos límites a las armas nucleares. Sin embargo, Beijing ha rechazado por ahora incorporarse a ese proceso en esta etapa.

La última visita de Xi Jinping a Estados Unidos tuvo lugar en 2023. La agenda de este nuevo encuentro incluirá temas comerciales, tecnológicos y de seguridad global, en un contexto de rivalidad estratégica y competencia económica. Ambos gobiernos han confirmado la intención de mantener múltiples reuniones durante 2026, lo que marca una etapa de diálogo intensivo entre Washington y Beijing.

(Con información de EFE y AFP)

Temas Relacionados

Estados UnidosDonald TrumpXi JinpingChinaWashingtonBeijingÚltimas Noticias AméricaCasa BlancaGuerra comercialTaiwán

Últimas Noticias

The Washington Post anunció la salida de su director ejecutivo Will Lewis

La decisión fue tomada tras los despidos que informó el periódico días atrás. El británico será reemplazado por Jeff D’Onofrio, hasta ahora director financiero

The Washington Post anunció la

“Hemos recibido el mensaje, pagaremos”: Savannah Guthrie publicó un nuevo video tras la desaparición de su madre

La reconocida presentadora de NBC volvió a pedir por el regreso de su madre Nancy, cuyo caso es investigado como un presunto secuestro

“Hemos recibido el mensaje, pagaremos”:

Quiénes pueden quedar exentos del examen de inglés para obtener la ciudadanía estadounidense

La autoridad migratoria federal contempla excepciones para solicitantes de edad avanzada que acrediten una permanencia legal prolongada en el país, según su normativa vigente

Quiénes pueden quedar exentos del

Una mujer murió tras ser pisoteada por caballos que solía alimentar en una zona residencial de Florida

Autoridades locales señalaron que el hecho fue accidental y descartaron la intervención de terceros tras las primeras pericias en el lugar

Una mujer murió tras ser

Super Bowl: Bad Bunny cantará en español y desata un fenómeno cultural que impulsa el interés por el idioma

El cantante puertorriqueño encabezará el espectáculo del medio tiempo este domingo, marcando un hito con una actuación en un idioma que no es el inglés

Super Bowl: Bad Bunny cantará

TECNO

¿Enlace roto o perdido?: esta

¿Enlace roto o perdido?: esta es la solución rápida para volver a acceder

WhatsApp tiene un botón oculto que puede librarte de estafas

Google amplía el alcance de Quick Share y AirDrop en el ecosistema Android

La tecnología de consumo llega al espacio: la NASA permitirá usar celulares en misiones

Reino Unido y Microsoft se alían para frenar los deepfakes en internet

ENTRETENIMIENTO

Kaley Cuoco critica duramente a

Kaley Cuoco critica duramente a Ashley Tisdale por el drama de madres tóxicas: “Simplemente vete”

“No quiero compartir mi dinero ni mi espacio”: Whoopi Goldberg explicó por qué renunció a la vida en pareja

La familia de Kim Kardashian respalda su acercamiento a Lewis Hamilton: “Déjenla ser feliz”

La estatuilla de los Oscar: una historia de apodos y curiosidades

Michael Keaton compartió cómo conoció a Catherine O’Hara una semana después de su muerte

MUNDO

Rusia amenazó con utilizar “todos

Rusia amenazó con utilizar “todos los medios disponibles” ante un eventual conflicto armado con Europa

Persecución en Irán: el régimen detuvo a tres líderes reformistas en nueva ola de arrestos tras las masivas protestas

El socialista António José Seguro es el nuevo presidente electo de Portugal tras ganar en segunda vuelta por amplio margen

Paraguay afirmó que su relación con Israel es “prioritaria” y “estratégica”

Zelensky anunció que en los próximos días comenzará la producción de drones ucranianos en Alemania