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Zelensky alertó a Bielorrusia que Ucrania responderá si permite un ataque ruso desde su territorio

“Las Fuerzas de Defensa ucranianas, las Fuerzas de Seguridad y nuestra inteligencia saben cuáles son las amenazas y cómo responder a ellas de forma justa, sin ninguna duda”, dijo el presidente ucraniano

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Zelensky supervisó personalmente la construcción de nuevas fortificaciones en el norte de Ucrania (EFE)
Zelensky supervisó personalmente la construcción de nuevas fortificaciones en el norte de Ucrania (EFE)

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, visitó el límite norte del país, cerca de la frontera con Bielorrusia, en medio de advertencias a Minsk y de ejercicios militares conjuntos con Rusia en territorio bielorruso. El mandatario advirtió que Ucrania responderá con contundencia ante cualquier agresión que provenga de ese territorio.

“Las Fuerzas de Defensa ucranianas, las Fuerzas de Seguridad y nuestra inteligencia saben cuáles son las amenazas y cómo responder a ellas de forma justa, sin ninguna duda”, señaló el mandatario ucraniano.

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Durante el recorrido por la región fronteriza, Zelensky inspeccionó junto a responsables regionales los trabajos para robustecer las defensas. El fortalecimiento incluyó la construcción de fortificaciones adicionales y el refuerzo de la vigilancia militar.

El gobierno ucraniano implementó medidas de seguridad más estrictas en todas las áreas limítrofes con Bielorrusia, según fuentes del propio Ejecutivo. Esas acciones contemplaron controles reforzados sobre personas y propiedades para prevenir incursiones o acciones hostiles.

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Hay capacidad para trabajar de forma preventiva con respecto a los territorios rusos (...) y con respecto al líder actual de Bielorrusia, que debe estar en buena forma” y “sentir de verdad que habrá consecuencias si se producen acciones agresivas contra Ucrania, contra nuestro pueblo”, dijo Zelensky.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, acusó a Bielorrusia de haber permitido el ataque ruso desde su territorio en 2022 (EFE)
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, acusó a Bielorrusia de haber permitido el ataque ruso desde su territorio en 2022 (EFE)

El Kremlin rechazó las acusaciones de Ucrania sobre un posible ataque desde el norte y calificó las advertencias como intentos de incitar a la confrontación.

Las tensiones aumentaron por la presión que, según Kiev, ejerció el Kremlin sobre el gobierno de Alexander Lukashenko para que Bielorrusia se involucre de manera más directa en la guerra. En respuesta, Lukashenko afirmó públicamente que su país no buscó participar en el conflicto, pero reiteró su disposición a defender a Rusia “por todos los medios”, sin detallar en qué circunstancias ocurriría una intervención.

Durante los ejercicios militares en la ciudad de Osipóvichi, el mandatario bielorruso apareció junto a las tropas y manifestó que solo consideraría una acción militar si la seguridad de su Estado estuviera en riesgo. Zelensky, no obstante, recordó que Bielorrusia permitió en 2022 el despliegue de fuerzas rusas en su territorio para lanzar la invasión inicial contra Ucrania, un hecho que describió como una traición que Kiev no olvidará.

Las tropas bielorrusas participaron en maniobras conjuntas con Rusia usando armamento nuclear (Reuters)
Las tropas bielorrusas participaron en maniobras conjuntas con Rusia usando armamento nuclear (Reuters)

La escalada de movimientos militares fortaleció las sospechas en Ucrania sobre la posibilidad de un nuevo ataque desde el norte, aunque analistas militares locales consideraron poco probable una ofensiva directa por parte de Bielorrusia. Argumentaron que el costo político para Minsk sería elevado y que Ucrania realizó inversiones importantes para fortificar la frontera septentrional desde el inicio de la guerra.

Por otro lado, en la jornada de hoy, drones ucranianos impactaron la refinería de petróleo de Syzran, ubicada a más de 800 kilómetros dentro de Rusia, y provocaron un incendio que generó grandes columnas de humo negro, según informó el presidente Volodímir Zelensky.

El gobernador regional ruso confirmó la muerte de dos personas por este incidente, aunque no especificó daños en la refinería. Medios rusos señalaron que la instalación afectada pertenece a la petrolera Rosneft. Ucrania amplió sus operaciones de largo alcance con tecnología propia de drones y misiles, fortaleciendo su capacidad defensiva tras años de guerra.

(Con información de AFP, EFE y Europa Press)

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