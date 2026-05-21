La autopsia determinó la causa de muerte de la mujer que cayó en una alcantarilla sin tapa en Manhattan

La autopsia confirmó que Donike Gocaj murió por quemaduras, lesión térmica por inhalación y traumatismo tras caer en una alcantarilla sin tapa en Manhattan

La autopsia determinó que Donike Gocaj, de 56 años, murió por quemaduras por escaldadura, lesión térmica por inhalación y traumatismo contundente en el torso tras caer en una alcantarilla sin tapa de tres metros de profundidad en el centro de Manhattan, en Nueva York, poco después de las 11:30 PM del lunes. El episodio ocurrió en la calle 52, cerca de la Quinta Avenida, frente a la tienda Cartier.

La Oficina del Médico Forense Jefe de la Ciudad de Nueva York (autoridad forense oficial del distrito) clasificó el fallecimiento como accidental y confirmó que la causa fue la combinación de lesiones térmicas y por impacto.

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La cronología difundida por medios estadounidenses concentró la investigación en una pregunta clave: por qué una abertura de esas dimensiones quedó expuesta en una zona de alto tránsito peatonal.

Gocaj estacionó su vehículo en la esquina de West 52nd Street y Quinta Avenida y, al descender, dio un paso y cayó directamente en el hueco, según reconstrucciones que citan a fuentes policiales. El acceso se encontraba destapado y, de acuerdo con los primeros reportes, dentro del espacio subterráneo había vapor, factor que las fuentes consultadas vincularon con el deterioro inmediato del estado de la víctima.

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Un testigo que se dirigía a trabajar relató haber presenciado la caída y escuchar a la víctima gritar: “Me estoy muriendo”. Señaló que los equipos de emergencia llegaron en minutos, pero que la extracción demandó alrededor de veinte minutos, un lapso que luego quedó bajo escrutinio por la dificultad del rescate en un entorno estrecho y con condiciones térmicas peligrosas.

Qué determinó la autopsia y por qué la muerte fue “accidental”

La Oficina del Médico Forense Jefe clasificó la muerte como accidental y vinculó las lesiones de Gocaj a la exposición intensa a calor y al golpe tras la caída de tres metros (Facebook)

La Oficina del Médico Forense Jefe de la Ciudad de Nueva York (autoridad forense oficial del distrito) concluyó que Gocaj murió por quemaduras por escaldadura con lesión térmica por inhalación y traumatismo contundente en el torso, lesiones compatibles con exposición intensa a calor o vapor capaz de dañar vías respiratorias y con un golpe severo por caída a una profundidad de tres metros.

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La calificación de accidental encuadró el caso como un hecho no intencional. No acabó, sin embargo, la discusión sobre responsabilidades operativas: en Manhattan, una alcantarilla sin tapa representa un riesgo inmediato para peatones y conductores. La investigación busca determinar qué falló en los controles, el mantenimiento o la detección temprana del peligro.

La profundidad de la caída, de tres metros, puede provocar lesiones traumáticas severas por sí sola. El efecto del vapor en el sistema subterráneo también es parte del análisis, ya que podría explicar parte de las lesiones térmicas y el compromiso respiratorio indicado en la autopsia.

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La secuencia previa: la hipótesis del camión y el video revisado por Con Edison

Con Edison (principal proveedora de servicios públicos de Nueva York), empresa que opera infraestructura subterránea en esa zona de Manhattan, informó que revisó imágenes de vigilancia en las que un camión de varios ejes desplazó la tapa al pasar por encima al girar hacia la calle 52 desde la Quinta Avenida.

El video muestra que la víctima estacionó su vehículo cerca del lugar doce minutos después del paso del camión.

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Un vocero de Con Edison precisó: “Seguimos investigando cómo ocurrió esto. Revisamos imágenes de video del área, que sugieren que la tapa se desplazó después de que un camión de varios ejes, al girar hacia la calle 52 desde la Quinta Avenida, pasó por encima. Aproximadamente doce minutos después, la persona involucrada estacionó cerca”.

La compañía añadió que las tapas pueden desplazarse con el tránsito pesado y sostuvo que la seguridad es su prioridad.

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Ese intervalo temporal, doce minutos, se volvió decisivo: si el desplazamiento se produjo en ese corto periodo, la pregunta operativa es qué mecanismos existían para detectar la ausencia de la tapa en un corredor tan vigilado y transitado, y qué respuesta podía activarse antes de que alguien quedara expuesto al hueco.

En una declaración anterior, Con Edison indicó que investigaba por qué el acceso estaba sin cobertura y expresó condolencias a la familia de la víctima, especificando que continuaría revisando imágenes y registros para establecer la secuencia completa de lo ocurrido.

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El testigo y el rescate: “Dio un paso y desapareció”

La víctima cayó al hueco tras descender de su vehículo, según el testigo Carlton Wood, quien descartó la presencia de señalización o cercos de obra (CBS)

El testigo Carlton Wood describió la escena: observó a la víctima salir del vehículo y, tras avanzar un paso, “desapareció” en la abertura. Su testimonio fue clave para la investigación, ya que descartó que la víctima hubiera ingresado a una zona de obra o atravesado un cerco señalizador; se trató de un hecho instantáneo al descender de un automóvil estacionado en la calle.

Wood afirmó que la víctima gritaba “Me estoy muriendo” repetidamente, lo que sugiere que estuvo consciente parte del tiempo, en un contexto de vapor y calor que podían intensificar el daño en pocos minutos.

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Los equipos de emergencia, según el mismo testimonio, tardaron cerca de veinte minutos en retirarla del hueco, un dato que evidencia la complejidad técnica de un rescate en un espacio subterráneo, con acceso limitado, riesgo térmico y necesidad de maniobras de extracción seguras.

Permisos, responsabilidades y rol del Ayuntamiento

La familia de Donike Gocaj exigió explicaciones sobre la falta de advertencia y de bloqueo en una esquina con cámaras y tránsito constante en Manhattan (CBS)

Una fuente del Ayuntamiento de Nueva York indicó que Con Edison (principal proveedora de servicios públicos de Nueva York) tenía un permiso vigente para realizar trabajos en la manzana al momento del incidente y añadió que la compañía eléctrica es responsable de las tapas de alcantarillas asociadas a su infraestructura.

Esto sumó un eje institucional: la relación entre autorizaciones operativas, supervisión y obligaciones de seguridad sobre los elementos críticos de la vía pública.

La Oficina del Alcalde de Nueva York emitió un comunicado con condolencias a la familia y aseguró que las agencias municipales trabajaban junto con Con Edison en la respuesta de emergencia y la investigación completa. El gobierno local manifestó: “Cada pregunta debe formularse y responderse para que ningún neoyorquino vuelva a vivir una tragedia como esta”.

La investigación debe establecer por qué el acceso quedó expuesto y si la ausencia de la tapa fue detectada o reportada antes del accidente. Una abertura de tres metros sin cobertura ni bloqueo efectivo puede convertirse, en segundos, en una trampa mortal.

La familia de Gocaj, citada por medios locales, expresó que está conmocionada y reclamó explicaciones sobre cómo pudo ocurrir un hecho así en una esquina con cámaras, tránsito constante y presencia de infraestructura crítica.

Con el dictamen de autopsia conocido y la hipótesis del camión establecida, el caso quedó focalizado en una reconstrucción minuto a minuto: qué desplazó la tapa, por qué no hubo una advertencia inmediata y quién debía garantizar que esa abertura no quedara expuesta.