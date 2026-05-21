Irán aseguró que habilitó el paso de otros 31 buques por el estrecho de Ormuz

Irán estableció una zona de supervisión sobre el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz (Reuters)

La Guardia Revolucionaria iraní habilitó el paso de 31 buques por el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas. El tráfico incluyó petroleros, portacontenedores y otros navíos mercantes, bajo la supervisión directa de la autoridad que Teherán creó para gestionar la navegación en este corredor estratégico.

El organismo iraní, denominado Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, informó que toda embarcación que desee cruzar Ormuz debe coordinarse y obtener una autorización expresa. El régimen justificó la decisión como respuesta a la “agresión del Ejército estadounidense” y a la inseguridad en la región, y sostuvo que la ruta se mantuvo abierta y segura por sus acciones, pese al bloqueo impuesto por Washington a los puertos iraníes.

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Por su parte, Estados Unidos, a través de su Mando Central, redirigió a 94 buques comerciales e inmovilizó cuatro desde que se implementó el bloqueo naval. La administración estadounidense reforzó su postura tras la extensión del alto el fuego en Líbano, condición que llevó a Irán a eliminar temporalmente sus restricciones de tránsito, aunque luego las restableció después de que el presidente Donald Trump confirmara la continuidad del bloqueo.

Trump sostuvo que la medida respondió a razones de seguridad y a la necesidad de mantener presión diplomática sobre Teherán, con apoyo de aliados del Golfo que pidieron evitar una escalada militar mientras continuaron las negociaciones.

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La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico publicó un mapa que delimitó su jurisdicción sobre más de 22.000 kilómetros cuadrados, con un trazado que abarcó aguas que alcanzaron territorios de Omán y Emiratos Árabes Unidos. La autoridad fijó el área bajo control iraní, que va desde Kuh e Mubarak, en Irán, hasta el sur de Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos, y desde la isla de Qeshm hasta Um al Quwain, también en Emiratos Árabes Unidos.

La ampliación de la zona bajo supervisión iraní provocó una respuesta inmediata en la región. Emiratos Árabes Unidos desestimó las pretensiones de control de Teherán, las calificó como “fragmentos de sueños” y reafirmó que cualquier intento de restringir la navegación o afectar la soberanía marítima emiratí careció de legitimidad.

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El régimen de Irán, que no ratificó la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, exigió a todas las embarcaciones que atravesaran Ormuz ajustarse a sus reglas, mientras Estados Unidos recomendó a los navíos internacionales que no acataran las órdenes de Teherán.

Teherán exige que los buques soliciten autorización para cruzar esta vía estratégica (Reuters)

En las últimas jornadas, medios vinculados a la Guardia Revolucionaria difundieron imágenes de un ataque contra un petrolero en el estrecho, identificado como el Barakah, de bandera liberiana, que sufrió daños por proyectiles en mayo.

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Estados Unidos respondió con operativos de abordaje a buques sospechosos de violar el bloqueo, como ocurrió con el tanque Celestial Sea. Tras inspeccionar la nave y ordenar el cambio de rumbo, el ejército estadounidense liberó la embarcación.

Por otro lado, el conflicto repercutió en la política internacional. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajó a Suecia para una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, donde expresó el descontento de Washington por la postura de los aliados respecto al régimen de Irán.

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Rubio sostuvo que algunos países europeos, entre ellos España, se negaron a facilitar bases para operaciones militares. Esa posición llevó a Trump a cuestionar la continuidad de Estados Unidos en la Alianza Atlántica y a anunciar la retirada de contingentes militares en Europa.

“Si todos estos países en el mundo están de acuerdo con nosotros, deberíamos hacer algo al respecto. Pero todos se esconden. Así que sí, estamos muy molestos por eso. El presidente lo ha dejado muy claro”, declaró recientemente Rubio.

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Además, Trump aseguró ayer que la Armada y la Fuerza Aérea iraníes “han desaparecido” bajo la presión estadounidense y dejó abierta la posibilidad de nuevas acciones según la evolución de las negociaciones. El presidente también destacó la importancia del respaldo de Israel y la flexibilidad de su primer ministro en la toma de decisiones conjuntas.

"Todo ha desaparecido. Su Armada ha desaparecido. Su Fuerza Aérea ha desaparecido. Prácticamente todo. La única pregunta es: ¿vamos y terminamos el trabajo? ¿Van a firmar un documento? Veamos qué pasa“, dijo Trump.

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Trump afirmó que la presión militar debilitó a la Armada y la Fuerza Aérea de Irán (Reuters)

La crisis en Ormuz se mantiene como un foco de tensión internacional, con rutas estratégicas bajo disputa, bloqueos navales y un equilibrio precario entre presión militar y esfuerzos diplomáticos.

(Con información de Europa Press)

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