La NOAA pronosticó una temporada de huracanes en el Atlántico por debajo de lo normal en 2026

Imagen satelital de la NOAA del enorme huracán Erin desplazándose frente a la costa este de Estados Unidos, tomada el 20 de agosto de 2025. Foto: NOAA

La agencia meteorológica estadounidense NOAA, prevén que la temporada de huracanes 2026 en el Atlántico será por debajo de lo normal, de acuerdo a su sitio oficial. El pronóstico, que abarca del 1 de junio al 30 de noviembre, responde a la expectativa de que El Niño se desarrolle e intensifique durante esos meses.

Según la NOAA, la probabilidad de una temporada inferior a lo normal es de 55%, frente a 35% de chances de una temporada cercana a lo normal y 10% de una temporada por encima de lo normal.

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La agencia indicó, además, que tiene un 70% de confianza en esos rangos de actividad. Aunque la perspectiva es menos activa, la NOAA advirtió que una sola tormenta puede tener un impacto significativo en la temporada.

Según la proyección oficial, la cuenca del Atlántico registrará de ocho a 14 tormentas con nombre, definidas como sistemas con vientos de 63 km/h o más. De ese total, entre tres y seis podrían convertirse en huracanes, con vientos de 119 km/h o más, y entre uno y tres alcanzarían la categoría de huracán mayor, es decir, categoría tres, cuatro o cinco, con vientos de 179 km/h o más.

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La NOAA comparó esas cifras con una temporada promedio, que suele dejar 14 tormentas con nombre, siete huracanes y tres huracanes mayores. Esa diferencia es la base del pronóstico de menor actividad para 2026 en el Atlántico.

El desarrollo de El Niño es el principal factor detrás del pronóstico

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La NOAA pronostica una temporada de huracanes por debajo de lo normal en el Atlántico para 2026, con una probabilidad del 55% de menor actividad que el promedio histórico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué será una temporada menos activa, según la NOAA

Según la NOAA, la previsión de una temporada menos activa surge de una combinación de factores atmosféricos y oceánicos. El organismo espera que El Niño se forme y se fortalezca durante la temporada, mientras que las temperaturas del océano Atlántico se mantendrán ligeramente por encima de lo normal y los vientos alisios probablemente serán más débiles de lo habitual.

La agencia explicó que las condiciones de El Niño suelen favorecer la formación de menos tormentas tropicales y huracanes en la cuenca atlántica. Al mismo tiempo, señaló que aguas más cálidas y vientos más débiles tienden a impulsar una temporada más activa, una tensión entre señales opuestas que ayuda a explicar el margen de incertidumbre del pronóstico.

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El pronóstico de la NOAA mide la actividad estacional general a partir de patrones climáticos y meteorológicos de gran escala. La agencia aclaró que esa proyección no indica dónde ni cuándo podrían tocar tierra las tormentas, porque ese comportamiento depende de patrones meteorológicos variables a corto plazo y no forma parte de un pronóstico de impacto en tierra.

Ken Graham, director del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, sostuvo que aunque el efecto de El Niño en el Atlántico suele frenar la formación de huracanes, persiste incertidumbre sobre la evolución de cada temporada. Graham advirtió: “Basta con una sola tormenta para que la temporada tenga un gran impacto”.

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Cómo serán los pronósticos de la NOAA

La agencia destaca nuevas herramientas de pronóstico y seguimiento en tiempo real

Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, señaló que la NOAA y el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos están preparados para emitir pronósticos y alertas en tiempo real con modelos y tecnologías de seguimiento más avanzados.

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“Nuestros expertos están integrando herramientas de vanguardia para garantizar que las comunidades que se encuentran en la trayectoria de las tormentas reciban la información más temprana y precisa posible”, declaró.

Neil Jacobs, administrador de la NOAA, aseguró que la rápida incorporación de tecnología avanzada incluye modelos meteorológicos basados en inteligencia artificial, drones y datos satelitales de nueva generación. Jacobs explicó: “Estas nuevas capacidades, combinadas con la experiencia inigualable de nuestros meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional, producirán los pronósticos más precisos posibles para proteger a las comunidades en peligro”.

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La recomendación central del organismo es prepararse antes de que exista una amenaza concreta. Graham indicó: “Prepararse ahora para la temporada de huracanes —y no esperar a que una tormenta represente una amenaza— es estar un paso adelante ante cualquier tormenta.