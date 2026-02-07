Estados Unidos

Detuvieron a un hombre por amenazar de muerte a JD Vance, el vicepresidente de EEUU

Las investigaciones señalan que Shannon Mathre habría expresado su interés por averiguar la ubicación del funcionario y utilizar un fusil automático M14 para matarlo

El vicepresidente estadounidense, J. D.
El vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, habla en Washington (REUTERS/Aaron Schwartz)

Un gran jurado federal acusó a Shannon Mathre, de 33 años y residente de Toledo, Ohio, de amenazar con asesinar al vicepresidente estadounidense JD Vance durante una visita a ese estado en enero.

Según informó este viernes el Departamento de Justicia, Mathre está imputado por “amenazar con quitarle la vida y causarle daños físicos” al segundo del Ejecutivo estadounidense.

El comunicado oficial detalla que el acusado expresó su intención de “averiguar dónde se encontraba (el vicepresidente) y usar mi fusil automático M14 para matarlo”, aunque no se especifica el contexto en el que fue emitida la amenaza.

Por este motivo, agentes del Servicio Secreto arrestaron a Mathre el viernes. Durante la investigación de la amenaza contra Vance, el Departamento de Justicia señaló que encontró “múltiples archivos digitales con materiales de abuso sexual infantil” en posesión del detenido.

Mathre compareció este viernes ante un juez magistrado federal para el Distrito Norte de Ohio y permanecerá bajo custodia a la espera de una audiencia de detención programada para el 11 de febrero.

El caso se suma a otros incidentes reportados recientemente que involucran a Vance. A principios de enero, el propio vicepresidente declaró que un individuo intentó irrumpir en su vivienda de Ohio golpeando las ventanas; en ese momento, ni él ni su familia se encontraban en la casa y un hombre de 26 años fue detenido.

Agentes inspeccionan daños en la
Agentes inspeccionan daños en la residencia del vicepresidente JD Vance en Cincinnati, Ohio, tras un intento de intrusión (WCPO 9 News via AP)

“La residencia estaba desocupada en el momento del incidente, y el vicepresidente y su familia no se encontraban en Ohio”, informó el Servicio Secreto después del incidente, ocurrido poco después de la medianoche del 5 de enero.

Vance, agradeció en su cuenta oficial de X el apoyo recibido y la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad tras el intento de intrusión en su vivienda familiar. “Agradezco los buenos deseos de todos sobre el ataque en nuestra casa. Por lo que sé, una persona loca intentó entrar golpeando las ventanas. Estoy agradecido al servicio secreto y a la policía de Cincinnati por responder tan rápido”, escribió.

Vance también criticó la cobertura mediática del incidente: “Intentamos proteger a nuestros hijos tanto como sea posible de las realidades de esta vida de servicio público. En ese sentido, soy escéptico respecto al valor informativo de tapar imágenes de nuestra casa con agujeros en las ventanas”.

Según fuentes policiales citadas bajo anonimato, el Servicio Secreto detectó un fuerte ruido cerca de la medianoche y encontró a un individuo que había roto una ventana con un martillo e intentaba ingresar a la vivienda. El intruso también destrozó un vehículo del Servicio Secreto estacionado en el lugar.

Funcionarios inspeccionando ventanas rotas y
Funcionarios inspeccionando ventanas rotas y otros daños a la propiedad en la casa del vicepresidente J.D. Vance en Ohio, el lunes 5 de enero de 2026 (WCPO 9 News vía AP)

El sospechoso, cuya identidad aún no se ha hecho pública, quedó bajo custodia de la Policía de Cincinnati por daños a la propiedad, según reportó ABC News.

Vance y su esposa, Usha, compraron la residencia en 2018 por cerca de 1,4 millones de dólares, según registros oficiales. El inmueble se ubica en el barrio deEast Walnut Hills, uno de los más antiguos de Cincinnati y sede de sitios históricos como la Casa Harriet Beecher Stowe.

(Con información de AFP)

