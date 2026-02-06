Sentenciarán al dueño de una funeraria que almacenó 189 cuerpos y entregó falsas cenizas a los familiares

El forense del condado de Fremont, Randy Keller, en el centro, y otras autoridades inspeccionan el área donde planean instalar carpas en la funeraria Return to Nature en Penrose, Colorado. (Parker Seibold/The Gazette vía AP, Archivo)

Un propietario de una funeraria en Colorado que almacenó 189 cuerpos en descomposición en un edificio durante cuatro años y entregó cenizas falsas a familias en duelo será sentenciado el viernes por cargos de abuso de cadáveres. Jon Hallford era propietario de Return to Nature Funeral Home en Colorado Springs junto con su entonces esposa Carie. Ambos se declararon culpables en diciembre de casi 200 cargos de abuso de cadáveres en virtud de un acuerdo con los fiscales.

Jon Hallford enfrenta entre 30 y 50 años de prisión. Carie Hallford enfrenta entre 25 y 35 años de prisión en la sentencia programada para el 24 de abril. Los Hallford almacenaron los cuerpos en un edificio en el pequeño pueblo de Penrose, al sur de Colorado Springs, desde 2019 hasta 2023, cuando los investigadores, tras responder a denuncias de un olor fétido que provenía del edificio, descubrieron los cadáveres.

Los cuerpos se encontraron por todo el edificio, algunos apilados unos sobre otros, con enjambres de insectos y fluidos de descomposición cubriendo los suelos, según indicaron los investigadores. Los restos —incluyendo adultos, bebés y fetos— se almacenaron a temperatura ambiente. Los investigadores creen que los Hallford entregaron a las familias cemento seco que simulaba ser cenizas.

Los cuerpos fueron identificados durante meses mediante huellas dactilares, ADN y otros métodos. Las familias se enteraron de que las cenizas que les habían dado, y que luego esparcieron o conservaron en casa, en realidad no eran los restos de sus seres queridos. Muchos dijeron que esto deshizo su proceso de duelo, otros tuvieron pesadillas y lucharon con la culpa de haber defraudado a sus familiares.

Los propietarios de la funeraria también se declararon culpables de cargos federales de fraude luego de que los fiscales dijeran que estafaron al gobierno cerca de 900.000 dólares (aproximadamente 846.000 euros) en ayudas para pequeñas empresas durante la pandemia. Jon Hallford fue sentenciado a 20 años de prisión en ese caso. Le dijo al juez que abrió Return to Nature para tener un impacto positivo en las vidas de las personas, “luego todo se salió completamente de control, especialmente yo”.

“Aún me odio por lo que hice”, dijo durante su sentencia en junio pasado. La sentencia federal de Carie Hallford está programada para el 16 de marzo.

Chrystina Page, a la derecha, sostiene a Heather De Wolf mientras ella le grita a Jon Hallford, a la izquierda, propietario de la funeraria, mientras este se retira junto a sus abogados tras una audiencia preliminar frente al Edificio Judicial del Condado de El Paso, en Colorado Springs. (Christian Murdock/The Gazette vía AP, Archivo)

Los abogados de los Hallford no respondieron a las solicitudes de comentarios de The Associated Press. Durante los años en que ocultaban cuerpos, los Hallford gastaron de forma extravagante, según documentos judiciales. Eso incluyó la compra de un GMC Yukon y un Infiniti valorados en más de 120.000 dólares (unos 113.000 euros) en conjunto, junto con 31.000 dólares (aproximadamente 29.000 euros) en criptomonedas, productos de lujo en tiendas como Gucci y Tiffany & Co., y esculpido corporal con láser.

Uno de los cuerpos recuperados era el de un ex sargento de primera clase del ejército que se creía que había sido enterrado en un cementerio de veteranos, dijo el agente del FBI Andrew Cohen.Cuando los investigadores exhumaron el ataúd de madera en el cementerio, encontraron dentro los restos de una persona de diferente género, según Cohen. El veterano, cuya identidad no fue revelada en el tribunal, recibió luego un funeral con todos los honores militares en el Cementerio Nacional Pikes Peak, agregó.

Las revelaciones de abuso de cadáveres motivaron cambios en las laxas regulaciones para funerarias en Colorado. AP informó anteriormente que los Hallford no pagaron impuestos, fueron desalojados de una de sus propiedades y fueron demandados por facturas impagas, según registros públicos y entrevistas con personas que trabajaron con ellos.

En una decisión poco común, el juez de distrito estatal Eric Bentley rechazó el año pasado los acuerdos de culpabilidad previos entre los Hallford y los fiscales, que preveían hasta 20 años de prisión. Los familiares de los fallecidos dijeron que los acuerdos eran demasiado indulgentes.

Con información de AP