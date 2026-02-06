El aniversario de la independencia, la Copa Mundial y una oleada de proyectos culturales perfilan a EEUU como epicentro global en 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá a Estados Unidos como sede principal, con 78 partidos incluyendo la final en el MetLife Stadium (REUTERS)

En 2026, una confluencia de celebraciones históricas, eventos internacionales, innovaciones urbanas y aperturas inéditas posiciona a Estados Unidos como un destino insoslayable para los viajeros. A nivel mundial, la atención se concentrará en el 250° aniversario de la independencia, el regreso de íconos como el Waldorf Astoria, la Copa Mundial de la FIFA y proyectos culturales de gran escala, lo que transforma ese año en una oportunidad única tanto para exploradores primerizos como para quienes buscan redescubrir el país.

Entre las propuestas de mayor proyección para ese año, la Ruta 66 alcanzará su centenario mientras un ambicioso proyecto, Route 66 Remixed, promete transformar la avenida central de Albuquerque en un circuito artístico con instalaciones monumentales y experiencias digitales. Además, en el segmento hotelero, la reapertura del Waldorf Astoria en Nueva York tras una renovación de USD 2.000 millones servirá como símbolo de lujo y tradición, ofreciendo 375 habitaciones tras su cierre en 2017.

El legendario hotel Waldorf Astoria reabrirá sus puertas en Nueva York tras una inversión de USD 2.000 millones y ofrecerá 375 habitaciones de lujo ( Google Earth)

El calendario incluirá la inauguración del Vanderpump Hotel en Las Vegas, que reemplazará al histórico Cromwell y buscará revitalizar el Strip gracias a una experiencia contemporánea y precios accesibles, según la información local. Paralelamente, Seattle presentará su renovado Waterfront, un proyecto de más de USD 1.000 millones que suma muelles, ciclovías, instalaciones artísticas, playas artificiales y más de 1.000 árboles frente al Pacífico, reconfigurando la identidad costera de la ciudad.

El Metlife Stadium será el escenario de partidos importantes durante la Copa del Mundo 2026 (REUTERS)

En el terreno de los grandes eventos, la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá a Estados Unidos como sede principal, albergando 78 de los 104 partidos del torneo—incluida la final en el MetLife Stadium de Nueva York—y se espera la llegada de cientos de miles de aficionados internacionales. La propuesta deportiva se completa con el lanzamiento, en abril de ese año, del tren panorámico de lujo Canyon Spirit, que unirá Denver y Salt Lake City durante tres noches, ofreciendo gastronomía de alto nivel y vistas espectaculares de paisajes desérticos y formaciones rocosas.

El Lucas Museum of Narrative Art abrirá en Los Ángeles con más de 40.000 obras en 35 galerías dedicadas al arte narrativo y la cultura visual (Lucas Museum of Narrative Art via AP)

El universo de la cultura verá uno de sus mayores hitos con la apertura del Lucas Museum of Narrative Art en Los ángeles, fundado por George Lucas, que abrirá sus puertas en septiembre con una colección de más de 40.000 obras repartidas en 35 galerías dedicadas al arte narrativo. El museo, ubicado en Exposition Park, representa uno de los proyectos más ambiciosos financiados íntegramente por su creador. Además, Washington D.C. será epicentro de las festividades por el 250° aniversario, con miles de actividades culturales e históricas en todos los estados y una programación destacada en la capital. El Archivo Nacional ofrecerá una experiencia única al exhibir la Declaración de Independencia, la Constitución y la Carta de Derechos.

El 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos impulsará una agenda histórica y cultural sin precedentes en 2026 (REUTERS)

Uno de los sectores con mayores novedades es el de los parques temáticos. Universal Studios Hollywood inaugurará la montaña rusa exterior Fast & Furious: Hollywood Drift, con un recorrido de 1.250 metros, giros de 360° y una velocidad máxima de 115 km/h, lo que la convierte en la atracción más rápida desarrollada por Universal. Los parques se consolidarán así como polos de innovación y adrenalina para las familias y los fanáticos.

Universal Studios Hollywood lanzará la montaña rusa Fast & Furious: Hollywood Drift, la atracción más rápida y novedosa de la franquicia en 2026 (Universal Studios)

En el ámbito de la ciencia, el Smithsonian National Air and Space Museum de Washington D.C. celebrará su 50° aniversario con la apertura de siete nuevas exposiciones el 1 de julio de 2026. En ellas se podrán apreciar piezas históricas como el Wright Flyer, el módulo de comando del Apolo 11 y la escafandra de Neil Armstrong, reforzando el legado estadounidense en la exploración aeroespacial y la aviación.

La combinación de efemérides históricas, desarrollos privados y públicas actividades culturales redefine la experiencia turística en Estados Unidos para 2026. Desde la emoción de la Ruta 66 centenaria, las grandes aperturas hoteleras y museísticas, hasta eventos de impacto global como la Copa Mundial de la FIFA, el año se perfila como uno de los más atractivos para los viajeros que buscan descubrir la diversidad, el patrimonio y el potencial innovador del país.