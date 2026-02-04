Estados Unidos calificó de productivas las negociaciones con Ucrania y Rusia y confirmó que seguirán este jueves en Abu Dabi

Autoridades de Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y Ucrania participan en una reunión de jefes de delegación de las conversaciones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania en el Palacio Al Shati, en Abu Dabi (REUTERS)

Las delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y Rusia concluyeron este miércoles la segunda ronda de negociaciones directas en Abu Dhabi. El gobierno estadounidense calificó el encuentro como “productivo” y confirmó que el proceso continuará este jueves, en un nuevo intento por acercar posiciones y explorar salidas diplomáticas al conflicto iniciado en febrero de 2022.

“Las conversaciones de hoy entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia fueron productivas y continuarán mañana por la mañana”, informaron fuentes de la Administración de Donald Trump.

Durante la jornada, el negociador ucraniano Rustem Umérov utilizó sus redes sociales para describir el encuentro como “sustancial y productivo, orientado a pasos concretos y a decisiones prácticas”.

En la mesa de diálogo participaron el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, el asesor presidencial Jared Kushner, el general Alex Grynkewich y el secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscol.

Por el lado ruso, encabezó la delegación el director de inteligencia militar, Ígor Kostiúkov, mientras que Ucrania estuvo representada por Umérov y otros funcionarios de seguridad.

El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibe en el Palacio Al Shati, en Abu Dabi, a los jefes de las delegaciones de Estados Unidos, Rusia y Ucrania (REUTERS)

El diálogo en Abu Dabi se produce en medio de intensas discrepancias sobre el destino de los territorios ocupados en el este de Ucrania. Rusia exige la retirada de las fuerzas ucranianas de la región del Donbás, así como el reconocimiento internacional de su control sobre áreas anexadas, incluidas Lugansk, Kherson y Zaporizhzhia.

Kiev rechaza ceder territorio y sostiene que el conflicto debe congelarse en las líneas actuales del frente, sin aceptar un retiro unilateral ni brindar legitimidad a la ocupación rusa.

El presidente estadounidense Donald Trump manifestó su optimismo sobre el desarrollo de las gestiones diplomáticas.

“Nos está yendo muy bien con Ucrania y Rusia. Es la primera vez que lo digo. Creo que vamos a tener buenas noticias”, declaró el mandatario en el Despacho Oval.

Por su parte, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, reiteró la posición del Kremlin.

“Mientras que el régimen de Kiev no tome la decisión adecuada, la operación militar especial continuará”, dijo.

El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, y otros integrantes de la delegación ucraniana asisten a la segunda ronda de conversaciones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, en Abu Dabi (REUTERS)

Las reuniones en Abu Dabi se desarrollan en medio de continuos ataques rusos sobre infraestructura energética ucraniana. Este miércoles, un bombardeo en la ciudad de Druzhkivka dejó al menos siete muertos y quince heridos, según autoridades regionales.

Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, ha exhortado a los aliados occidentales a reforzar el suministro de armas y aumentar la presión política y económica sobre Moscú.

En el plano internacional, los países europeos expresaron su inquietud por no formar parte activa del proceso de negociación, pese a los intentos de Francia y Reino Unido para organizar una fuerza de mantenimiento de la paz en caso de acuerdo.

La embajadora de la Unión Europea en Ucrania, Katarina Mathernova, señaló que “era estratégicamente importante para Europa en algún momento formar parte de las negociaciones”.

Mientras tanto, la sociedad ucraniana se muestra escéptica ante las posibilidades de éxito de las conversaciones. Encuestas recientes indican que la mayoría de los ciudadanos rechaza cualquier pacto que implique la cesión de territorio a Rusia.

“El trabajo fue sustantivo y productivo, enfocado en pasos concretos y soluciones prácticas”, reiteró Umérov sobre la dinámica de las reuniones.

Una sesión de trabajo reúne a enviados de Estados Unidos, Rusia y Ucrania en Abu Dabi, en el marco de la segunda ronda de negociaciones (REUTERS)

Fuentes estadounidenses precisaron que los temas tratados en Abu Dabi incluyeron asuntos militares, político-militares y garantías de seguridad para ambas partes, así como el control sobre la central nuclear de Zaporizhzhia.

El gobierno ruso sostuvo que proseguirá con su ofensiva militar hasta que Ucrania acepte sus condiciones, mientras que Kiev busca conocer a fondo los objetivos de Moscú y los alcances de la implicación estadounidense.

La continuidad de las conversaciones quedó confirmada para este jueves, a puerta cerrada, en la capital de Emiratos Árabes Unidos.

(Con información de EFE y AFP)