En medio de las negociaciones de Abu Dhabi, un ataque ruso con municiones de racimo mató a siete personas en Ucrania

Una vivienda destruida en Druzhkivka, en la región de Donetsk, tras los ataques rusos del 4 de febrero de 2026. La captura de esta ciudad es un objetivo clave de las fuerzas rusas. (Foto: Vadym Filashkin vía Telegram)

Al menos siete personas murieron y 15 resultaron heridas el miércoles cuando Rusia lanzó bombas de racimo sobre un mercado abarrotado en la ciudad de Druzhkivka, en el este de Ucrania, informaron autoridades regionales.

Rusia atacó la ciudad en la región de Donetsk la mañana del miércoles, impactando directamente el mercado. Las víctimas mortales tenían entre 43 y 81 años, mientras que los heridos tienen entre 50 y 72 años, según Vadym Filashkin, jefe de la administración militar regional de Donetsk.

Filashkin subrayó que aún no se ha determinado el número final de víctimas. Rescatistas, médicos y agentes del orden trabajan en el lugar del ataque.

Un edificio de apartamentos muestra daños tras los ataques rusos con bombas aéreas sobre Druzhkivka, en la región de Donetsk, el 4 de febrero de 2026. (Foto: Vadym Filashkin vía Telegram)

“Los rusos bombardearon la ciudad con municiones en racimo, impactando directamente el mercado, donde siempre hay una gran multitud de personas por la mañana”, dijo Filashkin en redes sociales.

El gobernador agregó que las fuerzas rusas también lanzaron dos bombas aéreas sobre Druzhkivka, dañando un área industrial, tres edificios de apartamentos y tres viviendas. Filashkin instó a los residentes locales a evacuar hacia regiones más seguras.

El gobernador regional Vadym Filashkin instó a los residentes locales a evacuar hacia regiones más seguras tras los ataques que dejaron al menos siete muertos. (Foto: Vadym Filashkin vía Telegram)

La captura de Druzhkivka es un objetivo clave de las fuerzas rusas que avanzan en la región oriental de Donetsk, una de las zonas de combate más intensas desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022.

Reunión en Abu Dhabi

El ataque se produjo el mismo día en que enviados de Rusia y Ucrania se reunieron en Abu Dhabi para otra ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos destinadas a poner fin a la guerra de casi cuatro años, según confirmó un negociador ucraniano.

Las delegaciones de Moscú y Kiev se unieron en los Emiratos Árabes Unidos con funcionarios estadounidenses, dijo en redes sociales Rustem Umerov, jefe del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, quien estuvo presente en la reunión.

Umerov indicó que las negociaciones planificadas para dos días comenzaron con las tres delegaciones presentes, tras lo cual los negociadores se dividirían en grupos según los temas y luego se reunirían nuevamente como grupo completo al final.

El equipo estadounidense incluía al enviado especial Steve Witkoff y al yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, quien también asistió a la reunión del mes pasado, según la Casa Blanca.

Más ataques rusos y frío en Ucrania

Las conversaciones de Abu Dhabi se celebran en medio de la indignación ucraniana por los ataques rusos contra su sistema energético, que han ocurrido cada invierno desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala.

Un enorme bombardeo ruso de la noche del lunes al martes incluyó cientos de drones y un récord de 32 misiles balísticos, hiriendo al menos a 10 personas. Esto ocurrió a pesar de que Ucrania entendía que el presidente ruso Vladimir Putin le había dicho a Trump que detendría temporalmente los ataques a la red eléctrica de Ucrania.

Los civiles ucranianos están lidiando con uno de los inviernos más fríos en años, con temperaturas alrededor de menos 20 grados Celsius.

Anton Rybikov, de 39 años, su esposa Marina y sus hijos David y Matvii se calientan alrededor de una batidora de metal con agua caliente durante un apagón (REUTERS/Anatolii Stepanov)

Ha habido falta de claridad sobre cuánto tiempo Putin había prometido observar una pausa en los ataques a la red eléctrica. Trump dijo el martes en la Casa Blanca que Putin había acordado detener los ataques por una semana, hasta el 1 de febrero, y que el líder ruso había cumplido su palabra. Pero el presidente ucraniano Volodimir Zelensky dijo el martes que “apenas han pasado cuatro días de la semana en que se pidió a Rusia que se abstuviera”, antes de que Ucrania fuera golpeada con nuevos ataques.

Durante la noche del miércoles, Rusia lanzó 105 drones contra Ucrania, y las defensas aéreas derribaron 88 de ellos, informó la fuerza aérea ucraniana. Se registraron ataques de 17 drones en 14 ubicaciones, así como escombros cayendo en cinco sitios.

En la región central de Dnipropetrovsk, un ataque ruso a una zona residencial mató a una mujer de 68 años y a un hombre de 38, dijo el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Hancha.