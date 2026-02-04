Donald Trump reveló la primera imagen del futuro salón de baile de la Casa Blanca

Donald Trump publicó, a través de Truth Social, una imagen de la edificación que tendrá en su interior al futuro Salón de Baile de la Casa Blanca (@realDonaldTrump)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el martes la primera imagen del futuro salón de baile de la Casa Blanca, actualmente en construcción en el Ala Este del complejo presidencial.

El mandatario, al publicar la representación gráfica de la construcción finalizada, buscó así responder a las críticas sobre la altura y escala del edificio, afirmando en la red social Truth que “al tener la misma altura y escala, está totalmente en armonía con nuestra histórica Casa Blanca”.

Esta es la primera vez que se hace pública una imagen del proyecto.

Desde el inicio de las obras de demolición del Ala Este, historiadores y defensores del patrimonio cuestionaron la rapidez de los trabajos y la falta de consulta al Congreso, señalando el valor histórico y simbólico de la zona.

Trump defendió con entusiasmo la iniciativa, argumentando que el nuevo salón sustituye a un ala este “pequeña, deteriorada y reconstruida en numerosas ocasiones”, y que responde a una demanda histórica: “Un espléndido salón de baile que ha sido solicitado por los presidentes durante más de 150 años”.

El nuevo salón de baile de la Casa Blanca tendrá capacidad para cerca de 1.000 personas (Reuters/Archivo)

En sus declaraciones, el presidente calificó el futuro edificio como “el más grandioso de su tipo jamás construido”, y reiteró que será “el tan esperado salón de baile de la Casa Blanca”.

La construcción tiene un presupuesto estimado de USD 300 millones. Según el presidente Trump, la obra avanza con el aval y la supervisión de altos funcionarios militares y del Servicio Secreto de Estados Unidos.

El medio The Hill informó que el mandatario insistió en que el proyecto cuenta con el consentimiento y la aprobación de estas entidades, lo que aumentó la confidencialidad sobre diversos aspectos de la obra y ha limitado la difusión de detalles específicos acerca de su diseño y avance.

Las obras de construcción de un salón de baile donde antes estaba el Ala Este de la Casa Blanca en Washington, el 17 de diciembre del 2025 (AP foto/Alex Brandon/Archivo)

Trump decidió darle un cambio rumbo a su proyecto para el Salón de Baile el pasado 4 de diciembre y para ello contrató a un nuevo arquitecto para liderar la obra, según confirmaron voceros gubernamentales.

El presidente reemplazó al arquitecto James McCrery, quien junto a su firma estuvo al frente de los trabajos durante más de tres meses. El vínculo concluyó en octubre tras desacuerdos sobre el tamaño y el alcance de la iniciativa, de acuerdo con una investigación publicada por The Guardian.

En esta nueva etapa, la administración sumó a Shalom Baranes, fundador de Shalom Baranes Associates, reconocido por su experiencia en proyectos federales en Washington DC. Baranes lideró la modernización del edificio del Tesoro de Estados Unidos y la restauración del Pentágono tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

James McCrery fue el arquitecto original a cargo del Salón de Baile (Reuters)

El diseño original del Salón de Baile de la Casa Blanca preveía una sala de 8.361 metros cuadrados con capacidad para 650 personas sentadas. Sin embargo, las versiones más recientes del proyecto elevan la cifra de asistentes a cerca de 1.000 personas y sitúan el costo final en USD 300 millones, superando la estimación inicial de USD 200 millones.

Imágenes satelitales que muestran la demolición del ala este de la Casa Blanca comenzaron a circular en la prensa a comienzos de octubre, lo que incrementó la inquietud entre expertos en arquitectura y conservación del patrimonio histórico. Estos especialistas manifestaron alarma por el impacto de la obra sobre una zona emblemática del complejo presidencial.

(Con información de AFP)