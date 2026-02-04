Estados Unidos

Donald Trump reveló la primera imagen del futuro salón de baile de la Casa Blanca

La difusión de la primera representación visual del proyecto se produjo en respuesta a críticas por el manejo de la obra. El mandatario remarcó que será un sector “espléndido” de la histórica residencia presidencial

Guardar
Donald Trump publicó, a través
Donald Trump publicó, a través de Truth Social, una imagen de la edificación que tendrá en su interior al futuro Salón de Baile de la Casa Blanca (@realDonaldTrump)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el martes la primera imagen del futuro salón de baile de la Casa Blanca, actualmente en construcción en el Ala Este del complejo presidencial.

El mandatario, al publicar la representación gráfica de la construcción finalizada, buscó así responder a las críticas sobre la altura y escala del edificio, afirmando en la red social Truth que “al tener la misma altura y escala, está totalmente en armonía con nuestra histórica Casa Blanca”.

Esta es la primera vez que se hace pública una imagen del proyecto.

Desde el inicio de las obras de demolición del Ala Este, historiadores y defensores del patrimonio cuestionaron la rapidez de los trabajos y la falta de consulta al Congreso, señalando el valor histórico y simbólico de la zona.

Trump defendió con entusiasmo la iniciativa, argumentando que el nuevo salón sustituye a un ala este “pequeña, deteriorada y reconstruida en numerosas ocasiones”, y que responde a una demanda histórica: “Un espléndido salón de baile que ha sido solicitado por los presidentes durante más de 150 años”.

El nuevo salón de baile
El nuevo salón de baile de la Casa Blanca tendrá capacidad para cerca de 1.000 personas (Reuters/Archivo)

En sus declaraciones, el presidente calificó el futuro edificio como “el más grandioso de su tipo jamás construido”, y reiteró que será “el tan esperado salón de baile de la Casa Blanca”.

La construcción tiene un presupuesto estimado de USD 300 millones. Según el presidente Trump, la obra avanza con el aval y la supervisión de altos funcionarios militares y del Servicio Secreto de Estados Unidos.

El medio The Hill informó que el mandatario insistió en que el proyecto cuenta con el consentimiento y la aprobación de estas entidades, lo que aumentó la confidencialidad sobre diversos aspectos de la obra y ha limitado la difusión de detalles específicos acerca de su diseño y avance.

Las obras de construcción de
Las obras de construcción de un salón de baile donde antes estaba el Ala Este de la Casa Blanca en Washington, el 17 de diciembre del 2025 (AP foto/Alex Brandon/Archivo)

Trump decidió darle un cambio rumbo a su proyecto para el Salón de Baile el pasado 4 de diciembre y para ello contrató a un nuevo arquitecto para liderar la obra, según confirmaron voceros gubernamentales.

El presidente reemplazó al arquitecto James McCrery, quien junto a su firma estuvo al frente de los trabajos durante más de tres meses. El vínculo concluyó en octubre tras desacuerdos sobre el tamaño y el alcance de la iniciativa, de acuerdo con una investigación publicada por The Guardian.

En esta nueva etapa, la administración sumó a Shalom Baranes, fundador de Shalom Baranes Associates, reconocido por su experiencia en proyectos federales en Washington DC. Baranes lideró la modernización del edificio del Tesoro de Estados Unidos y la restauración del Pentágono tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

James McCrery fue el arquitecto
James McCrery fue el arquitecto original a cargo del Salón de Baile (Reuters)

El diseño original del Salón de Baile de la Casa Blanca preveía una sala de 8.361 metros cuadrados con capacidad para 650 personas sentadas. Sin embargo, las versiones más recientes del proyecto elevan la cifra de asistentes a cerca de 1.000 personas y sitúan el costo final en USD 300 millones, superando la estimación inicial de USD 200 millones.

Imágenes satelitales que muestran la demolición del ala este de la Casa Blanca comenzaron a circular en la prensa a comienzos de octubre, lo que incrementó la inquietud entre expertos en arquitectura y conservación del patrimonio histórico. Estos especialistas manifestaron alarma por el impacto de la obra sobre una zona emblemática del complejo presidencial.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaEstados UnidosDonald TrumpCasa BlancaWashingtonSalón de Baile

Últimas Noticias

Refinadores estadounidenses luchan por absorber el repentino aumento de petróleo venezolano

Empresas como Chevron, Vitol y Trafigura obtuvieron licencias para exportar, pero los precios y la competencia con suministros de otros países dificultan concretar ventas

Refinadores estadounidenses luchan por absorber

El Congreso de Estados Unidos aprobó un presupuesto para poner fin al cierre del gobierno

Tras superar una ajustada votación y en medio de tensiones entre republicanos y demócratas, el proyecto busca poner fin al cierre parcial que afecta a la administración federal desde hace tres días

El Congreso de Estados Unidos

Un estado de EEUU emite advertencia por el descenso del suministro de agua

El último relevamiento oficial encendió señales de alerta tras un cambio marcado en las condiciones climáticas del invierno

Un estado de EEUU emite

Trump duplicó su exigencia a Harvard y reclama ahora 1.000 millones de dólares

El presidente estadounidense eleva el monto que demanda a la universidad y descarta la propuesta de destinar fondos a escuelas de oficios, mientras el conflicto con la institución académica se intensifica tras meses de negociaciones fallidas

Trump duplicó su exigencia a

Otra serie de tormentas invernales amenaza al este de EEUU con nieve, viento y lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas activas para millones de personas ante posibles complicaciones en rutas, vuelos y suministro eléctrico entre esta semana y el fin de semana

Otra serie de tormentas invernales

TECNO

Cómo usar la IA para

Cómo usar la IA para encontrar vuelos con hasta 90% de descuento: guía para principiantes y expertos

Nintendo Switch alcanza la cima: ¿a quién destronó en el ranking de ventas?

Android de escritorio: qué se sabe hasta ahora del nuevo sistema operativo desarrollado por Google

Deja de preocuparte por la batería de tu celular: así funciona la carga inteligente

Diferencias clave entre autos híbridos y eléctricos que debes conocer

ENTRETENIMIENTO

Chris Hemsworth revela que antes

Chris Hemsworth revela que antes de interpretar a Thor no tenía confianza en sí mismo: “Engañé a la gente”

Así fue el primer trabajo de James Cameron en Hollywood: “Tuve que repartir cocaína al equipo”

El padre de Nicola Peltz habla por primera vez sobre la disputa familiar de los Beckham: “Brooklyn es genial”

The Cure obtiene dos Grammy, pero se ausenta en la premiación: el gesto que emocionó al mundo de la música

‘Monarch: Legacy of Monsters’: Fecha de estreno de la segunda temporada

MUNDO

La Corte europea condenó a

La Corte europea condenó a Rusia por violar los derechos del líder opositor Alexei Navalny: “Trato inhumano y prisión ilegal”

Tras la tensión arancelaria, Estados Unidos y Corea del Sur acordaron gestionar con estabilidad la aplicación del acuerdo comercial bilateral

El asesino del ex primer ministro japonés Shinzo Abe apeló la condena a cadena perpetua por “veredicto injusto”

Los ancianos de Kiev tiemblan por las temperaturas gélidas tras los nuevos ataques rusos a la calefacción: “Nos costará sobrevivir”

La OTAN criticó la falta de seriedad de Rusia en el marco de los recientes ataques a infraestructuras críticas en Ucrania