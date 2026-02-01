Estados Unidos

Una ola de frío ártico afecta a Miami Beach: la ciudad amaneció con las temperaturas más bajas desde 2010

Las autoridades meteorológicas han emitido advertencias y han activado planes especiales ante el descenso térmico, el viento intenso y la posible formación de heladas. No se registraban temperaturas inferiores a 1,7 ℃ desde diciembre de 1989

El frío ártico afecta a Miami Beach con temperaturas inusuales (Opy Morales)

Miami Beach comenzó este domingo 1 de febrero de 2026 bajo los efectos de un frío ártico inusual, con temperaturas que no se registraban en la región desde hace años. El Servicio Nacional de Meteorología emitió un aviso de fenómeno climático severo, vigente hasta las 10:00 a.m., alertando sobre la magnitud del evento y su impacto en la vida cotidiana.

Desde primeras horas de la mañana, la temperatura en Miami Beach se situó en torno a los 4°C (38°F), aunque la sensación térmica descendió notablemente hasta -5°C (23°F) debido a ráfagas de viento que alcanzaron los 55 km/h (34 mi/h). Las previsiones para el resto del día contemplan máximas apenas por encima de los 11°C (51,8°F), mientras que las mínimas descenderán a 3°C (37,4°F) durante la noche. Se trata del frente frío más intenso registrado en el sur de Florida desde 2010, acercándose a récords históricos para la zona.

Dos personas caminan por la playa en plena ola de frío en Miami Beach (Opy Morales)

Infobae registró imágenes a las 9 de la mañana. En las calles se observa poca gente y muy abrigada. La playa, en tanto, amaneció casi desértica por las bajas temperaturas.

El National Weather Service (NWS) activó protocolos de emergencia y emitió advertencias de heladas para gran parte del sur de Florida. Las autoridades recomendaron extremar precauciones para resguardar a personas sin hogar, así como proteger a mascotas, plantas y cultivos vulnerables a las bajas temperaturas.

La playa de Miami Beach amaneció prácticamente desértica por las bajas temperaturas (Opy Morales)

Se espera que la ola de frío extremo persista hasta las 10:00 a.m., momento en que las temperaturas comenzarán a estabilizarse. No obstante, el clima se mantendrá fresco en comparación con el habitual ambiente tropical de Miami Beach.

Según los registros oficiales del NWS y datos climatológicos históricos, Miami no registraba temperaturas oficiales inferiores a 1,7 ℃ (35 ℉) desde diciembre de 1989. Aunque la lectura actual alcanza 4 ℃, este valor marca un cambio en la tendencia de las últimas décadas y supera la racha de frío histórica de enero de 2010. Para un 1 de febrero, el récord previo de temperatura mínima en Miami era de aproximadamente 2 ℃ (36 ℉), registrado en 1918. Los 4 ℃ actuales se sitúan muy cerca de esos mínimos históricos de principios del siglo XX.

En Lincoln Road, el reloj marca 4 grados (Opy Morales)

La sensación térmica de -4 ℃ observada en South Beach es excepcional, generada por ráfagas de viento de hasta 53 km/h. En diciembre de 2010, la sensación térmica llegó a 2 ℃ (36 ℉), pero valores negativos resultan extremadamente raros en esta zona. Estos registros evidencian una situación climática poco frecuente para la región.

¿Por qué hay posibilidad de nieve en Tampa Bay y cómo lo confirman las fuentes oficiales?

La probabilidad de nieve en Tampa Bay se atribuye a la conjunción de aire polar y humedad suficiente en capas bajas de la atmósfera. El NWS Tampa Bay informó que “existe una pequeña posibilidad de copos de nieve en la zona, aunque no se prevén acumulaciones”, en una declaración recogida por The Associated Press. Este tipo de fenómeno es raro en Florida; los registros anteriores incluyen ráfagas de nieve en enero de 2010 y diciembre de 1989, además de un episodio con acumulación en 1977.

Las calles también están prácticamente vacías en Miami Beach (Opy Morales)

El pronóstico fue ratificado por la NOAA en su actualización de enero de 2026, donde se describe que “las condiciones actuales pueden propiciar la presencia de precipitaciones invernales aisladas en el área de Tampa Bay”, aunque la probabilidad de acumulación es baja. El organismo recomienda precaución y monitoreo constante, dado el carácter inusual de la situación.

¿Qué zonas de Florida están bajo alerta por frío extremo y cuáles son los riesgos?

Según el NWS, gran parte de Florida, especialmente el interior y el norte, está bajo advertencia por temperaturas que pueden descender hasta -6°C (21°F) en áreas aisladas. El sur de Florida, que tradicionalmente no enfrenta olas de frío, también ha sido incluido en las alertas. Ana Torres-Vázquez, pronosticadora en Miami, detalló que “la región podría experimentar temperaturas heladas récord este fin de semana”, en declaraciones recogidas por NBC News.

Gente muy abrigada pasea por las calles de Miami (Crédito: Opy Morales)

El CPC advierte que el riesgo principal radica en la exposición prolongada a bajas temperaturas, lo que puede provocar hipotermia y congelación, especialmente en personas sin acceso a calefacción o en situación de calle. Además, el descenso térmico impacta sobre la infraestructura eléctrica y de transporte, según el informe oficial de la NOAA.

Las temperaturas registradas este domingo fueron las más bajas desde 2010 (Crédito: Opy Morales)

¿Qué medidas adoptan las autoridades y cuáles son las recomendaciones a la población?

Las autoridades locales y estatales han activado planes de contingencia. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la habilitación de refugios temporales y el refuerzo de operativos para atender emergencias relacionadas con el frío. “En algunos lugares, la temperatura rondará los -6 y -1 grados Celsius”, declaró DeSantis en conferencia de prensa difundida por NBC News.

La ola de frío extremo en Florida provoca heladas y posibilidad de nevadas en Tampa Bay, afectando a residentes y turistas. (Luis Santana /Tampa Bay Times via AP, Archivo)

El NWS y la NOAA recomiendan limitar el tiempo al aire libre, abrigarse con varias capas de ropa, proteger a las personas vulnerables, y prestar atención a las mascotas y animales domésticos. Los visitantes, que suelen provenir de regiones más frías, pueden adaptarse mejor al cambio, pero la advertencia se mantiene para toda la población, como enfatizó el Dr. David Nestler de la Clínica Mayo, citado por AP: “La congelación y la hipotermia son peligros reales cuando las temperaturas bajan tanto”.

