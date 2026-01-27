Estados Unidos

El mensaje de Melania Trump en medio de las protestas en Minnesota: “Necesitamos unirnos”

La primera dama enfatizó estar “en contra de la violencia” y pidió manifestaciones pacíficas tras la muerte del enfermero Alex Pretti, baleado por agentes de ICE. Trump acordó con autoridades locales que “la situación actual no puede continuar” y envió a su principal funcionario fronterizo a Minneapolis

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, hizo un llamado a la unidad y a protestas pacíficas el martes, mientras continúan las manifestaciones en Minneapolis tras el tiroteo fatal del enfermero Alex Pretti por parte de un agente federal durante operativos de inmigración que han generado indignación nacional.

“Necesitamos unirnos. Hago un llamado a la unidad”, dijo Trump en el programa “Fox & Friends” de la cadena estadounidense. “Sé que mi esposo, el presidente, tuvo ayer una excelente conversación con el gobernador y el alcalde, y que están trabajando juntos para que todo transcurra de manera pacífica y sin disturbios”.

La primera dama enfatizó su posición contra la violencia: “Estoy en contra de la violencia, así que, por favor, si van a protestar, háganlo de manera pacífica”.

Las declaraciones de la primera dama se producen en medio de una creciente presión sobre la administración Trump tras la muerte de Pretti el sábado. El enfermero de cuidados intensivos fue baleado a quemarropa por agentes de inmigración mientras protestaba en Minneapolis.

El momento en que agentes de ICE matan a Alex Pretti

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, anunció el martes que “algunos agentes federales” comenzarán a abandonar la ciudad, aunque no proporcionó detalles sobre cuántos. “Seguiré presionando para que el resto de los involucrados en esta operación se vayan”, agregó Frey.

El alcalde dijo que habló con el presidente Trump el lunes y añadió: “El presidente estuvo de acuerdo en que la situación actual no puede continuar”.

La Casa Blanca ha intentado controlar la crisis después de que el video del último tiroteo se volviera viral, provocando protestas callejeras y críticas de los ex presidentes Bill Clinton y Barack Obama, y cada vez más desde dentro del Partido Republicano de Trump.

Funcionarios de la administración Trump han afirmado que los disparos contra Pretti fueron realizados “defensivamente”, alegando que tenía una pistola semiautomática y estaba “resistiéndose violentamente” a los agentes. Sin embargo, videos de testigos parecen mostrar a Pretti solo con un teléfono en la mano.

Un manifestante frente a agentes
Un manifestante frente a agentes que custodian el hotel donde se reporta que está Gregory Bovino en Minneapolis. El controvertido comandante de la Patrulla Fronteriza dejará la ciudad, según medios. (REUTERS/Seth Herald)

La familia de Pretti ha rechazado categóricamente esta versión de los hechos. “Las mentiras repugnantes contadas sobre nuestro hijo por la administración son reprobables y asquerosas”, dijeron en un comunicado. “Alex claramente no sostenía un arma cuando fue atacado por los matones cobardes y asesinos del ICE de Trump”.

Las protestas han estado en curso en Minneapolis desde que agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) descendieron sobre la ciudad en diciembre. Sin embargo, las manifestaciones solo se han intensificado tras los tiroteos fatales de Pretti y de Renee Nicole Good el 7 de enero.

Good, una ciudadana estadounidense de 37 años y madre de tres hijos, también fue baleada a corta distancia.

En un cambio marcado de tono, Trump dijo que había enviado a su principal funcionario de control fronterizo, Tom Homan, a quien el presidente describió como “duro pero justo”, a Minneapolis el lunes. Homan “reportará directamente a mí”, escribió Trump en su plataforma TruthSocial.

Tom Homan junto al muro
Tom Homan junto al muro fronterizo en San Diego. Trump envió a su principal funcionario de control fronterizo a Minneapolis para reportarle directamente sobre la crisis. (REUTERS/Mike Blake, archivo)

Los medios estadounidenses informaron que el controvertido comandante de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino dejará Minneapolis, aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha negado enfáticamente que haya sido “relevado de sus funciones”. La secretaria asistente del DHS, Tricia McLaughlin, escribió en X que Bovino “es una parte clave del equipo del presidente y un gran estadounidense”.

