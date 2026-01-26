Dan Harris promueve transformar la autoexigencia tras un recordado ataque de pánico en televisión

En el diálogo para Finding Mastery, Dan Harris advirtió sobre la autoexigencia y destacó la importancia de practicar la autocompasión para fortalecer la salud mental (Finding Mastery)

Dan Harris, expresentador de ABC News y autor de “10% Happier”, alcanzó notoriedad tras experimentar un ataque de pánico en directo. Aquel episodio marcó un punto de inflexión que lo llevó a investigar y aprender técnicas para mantener la calma bajo estrés. Durante un reciente episodio del pódcast Finding Mastery, conducido por Michael Gervais, el periodista narró su recorrido y compartió estrategias prácticas basadas en su experiencia y en evidencia científica.

“La gente me asocia con ese ataque de pánico en televisión, que terminó siendo más difícil de sobrellevar después que durante el momento”, confesó Harris. Frente a esto, explicó que pasar tiempo en zonas de conflicto y recurrir a las drogas como mecanismo de automedicación profundizaron su ansiedad. “El médico me explicó que mi consumo regular, aunque no estuviera bajo sus efectos en antena, incrementaba el riesgo de sufrir episodios graves”, comentó.

A partir de entonces, el presentador estadounidense tomó conciencia del daño de evadir el malestar mental, ya sea por exceso de trabajo, escapes químicos o evitando enfrentar temores personales.

De la autoexigencia a la autocompasión

Luego de sufrir el ataque, Harris señaló que su diálogo interno estaba dominado por la autoexigencia. Con respecto a esto, afirmó: “La mayoría somos con nosotros mismos como sargentos, pero necesitamos pasar a una mentalidad de entrenador”.

Subrayó que la autocompasión es clave para una recuperación saludable. “El diálogo interno compasivo tiene un poderoso efecto psicológico y fisiológico”, puntualizó. También sostuvo que hablarse con generosidad, como haría un buen amigo, ayuda a reducir el estrés y la presión interna.

“Cuando aparece la voz autocrítica, basta con reconocer la emoción y dejarla pasar, sin autorreproches”, mencionó. A su vez, recomendó practicar el autodiálogo en tercera persona, actuando con uno mismo como se haría con un ser querido: “Puedes decirte: ‘Esto es incómodo, pero vas a estar bien. No es peligroso, solo son señales de tu propia mente’”.

Meditación como entrenamiento mental

Harris admitió que inicialmente era escéptico respecto a la meditación, pero la ciencia y la experiencia directa lo convencieron. “Al principio, pensé que era una moda con poco fundamento, pero los estudios científicos y la experiencia directa me hicieron cambiar de parecer”, relató.

Para él, meditar no tiene como fin alcanzar un estado especial, sino fortalecer la autoconciencia. A propósito de esto, explicó: “Es como un ejercicio para la mente: te concentras en la respiración y, cuando te distraes, vuelves. Repetirlo una y otra vez fortalece la autoconciencia, permitiendo observar los pensamientos sin identificarse con ellos”.

Por otra parte, advirtió sobre un error común: “Muchos creen que distraerse es fracasar, cuando en realidad, notar la distracción y regresar al presente es el verdadero entrenamiento”.

Exposición al miedo frente a la evasión

Para superar los temores, apuesta por la exposición progresiva. “La clave es no evitar el miedo, sino hacerle frente de manera gradual y con apoyo”, sostuvo. Fue así que junto con su terapeuta, voló en aviones sin medicación para afrontar su temor a volar, y admitió: “He pasado años en zonas de guerra, pero nada me ha asustado tanto como los vuelos cortos sin ayuda. La práctica, aunque difícil, produce avances reales”.

El conductor del pódcast Gervais, resaltó el valor de la habilidad emocional. “Trabajar a tu límite y luego recuperarte inteligentemente es fundamental para crecer”, indicó. Mientras que su entrevistado recalcó que la evasión constante refuerza el impulso de huida, pero enfrentar el miedo en condiciones controladas promueve la resiliencia.

Recuperación consciente y vínculos sociales

Durante Finding Mastery, ambos enfatizaron la importancia de alternar entre fases de estrés y recuperación consciente. Dado a que tampoco se trata de soportar tensión continua, sino de buscar momentos de recuperación física, emocional y social.

Harris destacó el valor de las microinteracciones cotidianas. Debido a ello, afirmó: “Pequeños gestos, como conversar con un desconocido o colaborar en tareas comunes, pueden mejorar enormemente el ánimo y el sentido de pertenencia”.

Considera además, que participar en actividades cooperativas y establecer vínculos positivos contribuye a reducir la polarización y fortalece el bienestar colectivo.

Impacto social del manejo del estrés

El comunicador Dan Harris concluyó en que la gestión individual del estrés tiene un impacto social. “El paso de lo individual a lo colectivo es clave: somos nodos de una red y nuestra actitud influye en quienes nos rodean”, argumentó.

Sugirió que cultivar la curiosidad, dialogar abiertamente y exponerse de forma respetuosa a ideas diferentes fomenta sociedades más saludables y resilientes. De este modo promueve que, alcanzar una vida plena implica cuidar de uno mismo y contribuir positivamente al entorno social diariamente.